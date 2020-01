Die Herausforderung begann Mitte Dezember vergangenen Jahres: Einige Bewohner der zentralchinesischen Stadt Wuhan (elf Millionen Einwohner) erkranken an einer rätselhaften Lungenentzündung. Es ist ein unbekannter Erreger – aber alle Betroffenen waren zuvor auf einem Fisch- und Geflügelmarkt gewesen, auf dem auch lebende Tiere verkauft werden. Rasch schließen die Behörden den Markt und kontrollieren Reisende auf Fieber, etwa an den Grenzen, nach Hongkong. Zum Jahreswechsel wird die Weltgesundheitsorganisation (WHO) offiziell über die ungewöhnliche Infektionswelle unterrichtet. Anfang Januar sind 44 Menschen erkrankt, elf von ihnen schwer. Sie haben Husten und Fieber und klagen über Atemnot. Ihre Lungen wirken auf Röntgenbildern stark angegriffen. Heute steht fest: Es handelt sich um einen Ausbruch neuer Coronaviren.

Es gibt viele Auslöser von Lungenentzündungen. Wer genau wissen will, wie sich eine Epidemie ausbreitet, benötigt deshalb einen detaillierten Steckbrief des Erregers. Was für ein Virus steckt dahinter, und wie lautet seine genetische Sequenz?

Jenseits offizieller Kanäle werden in den sozialen Medien bereits Hinweise diskutiert. Noch bevor die Sequenz bekannt ist, sind Tausende Kilometer von Wuhan entfernt am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZFI) Virologen aktiv. "Wir haben vor dem Jahreswechsel über Weibo und dann Twitter erfahren, dass in Wuhan etwas geschieht", sagt Christian Drosten vom DZFI, "auch, dass es wahrscheinlich ein Coronavirus ist." Drosten hat vor 17 Jahren einen ersten Test entwickelt, als ein damals unbekanntes Coronavirus die Sars-Epidemie auslöste.

Prompt beginnen die Berliner Virologen ihre Arbeit an einem Nachweisverfahren, mit dem innerhalb von eineinhalb Stunden Hunderte Patienten auf Ansteckung geprüft werden können. Wenig später veröffentlicht die WHO das Testprotokoll. Am 7. Januar ist klar, dass es sich wirklich um ein neues Coronavirus handelt, um einen Typus, der bereits in der Vergangenheit von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist. Ein Patient stirbt, allerdings hatte er diverse schwere Vorerkrankungen. Am 10. Januar übermittelt die Fudan-Universität in Shanghai erste Gen-Sequenzen des neuen Erregers (2019-nCoV) und publiziert diese auf der im Internet zugänglichen GenBank – weitere Sequenzierungen von anderen Wissenschaftlern folgen. Am 13. Januar meldet Thailand den ersten Fall außerhalb Chinas, eine 61-jährige Chinesin aus Wuhan.

Weltweit reagieren dem Anschein nach alle Stellen schnell, gründlich und transparent. Niemand hat die Fehler vergessen, die 2003 gemacht wurden. Damals tauchte ein ebenfalls unbekanntes Coronavirus in China auf; die chinesische Regierung hielt Informationen zurück und begünstigte so mutmaßlich die weltweite Verbreitung der Lungenentzündung Sars. 8.000 Menschen erkrankten, 800 von ihnen starben.

Verglichen mit damals ist die Reaktion heute rasant. China ist inzwischen eine technologische Supermacht – und will dies auch beweisen. Gleichzeitig sind die Überwachungsmöglichkeiten des Staates deutlich ausgefeilter. Angesichts dessen aber könnte man noch mehr erwarten, entscheidende Fragen werden nur zögerlich beantwortet: Wie lange genau dauert es von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung? Auf welchem Weg wird das Virus übertragen? Und wie viele Menschen steckt ein Infizierter an? Ende vergangener Woche sprach die WHO noch von einer begrenzten Übertragungswahrscheinlichkeit von Mensch zu Mensch, das Ergebnis epidemiologischer Hochrechnungen.

Vieles ließe sich vermutlich bereits jetzt besser beantworten. Jeremy Farrar, der Infektionsspezialist des Londoner Wellcome Trust, twittert früh über Gerüchte, dass chinesische Wissenschaftler "kritische Informationen über die öffentliche Gesundheit" zurückhielten. Liegt das daran, dass Forscher und ihre Arbeitgeber alles daransetzen, ihre Daten zuerst in Fachjournalen zu veröffentlichen? Das steigert das Renommee und bringt Forschungsgelder. In einem vertraulichen Telefonat berichtet ein Wissenschaftler der ZEIT, dass er in Studien, die er vor ihrer Veröffentlichung habe begutachten sollen, wichtige Details gefunden habe, die eigentlich unverzüglich an die WHO hätten gemeldet werden müssen.

Woher kam das neue Coronavirus? Das Coronavirus 2019-nCoV tauchte erstmals im Dezember 2019 auf einem Fisch- und Wildtiermarkt im zentralchinesischen Wuhan auf.

Mittlerweile sind in Japan und Südkorea weitere Patienten mit 2019-nCoV-Infektion aufgetaucht. Auch in den USA ist laut New York Times ein erster Fall aufgetreten. Das Virus ist nun ein internationales Problem. Über das vergangene Wochenende stieg die Zahl der Infizierten auf 200 Patienten, das Imperial College London geht statistisch sogar von über 1700 Infizierten aus. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe sind seit Ausbruch der Epidemie vier Todesfälle zu beklagen. Es ist nicht absehbar, ob sich die Epidemie weiter entwickelt und wie bedrohlich sie sein wird. Insgesamt scheint diese Infektion in vielen Fällen milder abzulaufen als bei der Sars-Epidemie. Vielleicht bleiben die meisten Fälle unbemerkt, weil sie wie ein gewöhnlicher Schnupfen in Erscheinung treten. Dann hängt alles davon ab, ob und wie das Virus bei seiner Verbreitung mutiert.

Was, wenn es sich doch als aggressiv entpuppt? Möglicherweise gibt es bald ein Medikament gegen 2019-nCoV: Remdesivir von der kalifornischen Firma Gilead Sciences. Ursprünglich wurde der Wirkstoff gegen Ebola entwickelt, doch auch Sars-Viren reagierten darauf empfindlich – wenigstens bei Mäusen. Christian Drosten glaubt, dass Remdesivir auch das Wuhan-Virus in Schach halten könnte. Und die amerikanischen National Institutes of Health berichten am Dienstag, dass sie an einem Impfstoff arbeiten. Verfügbarkeit: frühestens in einem Jahr.

Das Virus bleibt unberechenbar. "Immerhin ist ermutigend, dass sich bis jetzt das Krankenhauspersonal nicht infiziert hat", sagt Drosten am Montag. Wenig später folgt die Meldung, dass sich 14 Krankenhausmitarbeiter angesteckt haben. Womöglich infizieren sich Menschen nur durch engen Kontakt. Das Auswärtige Amt empfiehlt, sich in China von kranken Tieren und Menschen fernzuhalten. Drosten ist durch die neuen Nachrichten beeindruckt. "Das bedeutet nichts Gutes angesichts der anstehenden Reisewelle in China über die dortigen Neujahrsfeiertage", sagt er. Für Mittwoch dieser Woche hat die WHO ein Notfalltreffen einberufen. Inzwischen hält der Virologe Drosten es für gut möglich, dass auch in Deutschland nCoV-Infizierte auftauchen.