Frank Castorf und Andrea Breth sind die letzten großen Gegensatzfiguren, die dem deutschen Theater geblieben sind: hier der nie ermüdende Totengräber des bürgerlich-psychologischen Theaters, dort die einsame Meisterin der Seelendurchleuchtung. Wo sind all die anderen Regisseure, die vor einigen Jahren noch mit den beiden (oder gegen sie) die Szene beherrschten? Peter Zadek, Luc Bondy, Thomas Langhoff, Jürgen Gosch, Christoph Schlingensief, George Tabori sind gestorben; Dieter Dorn, Claus Peymann und Peter Stein kamen dem Theater weitgehend abhanden.

Jetzt ist es an Breth, 67, und Castorf, 68, die Antagonismen zu verkörpern: Breth, die um das Heil noch der abgelebtesten Randfigur kämpft; und Castorf, der selbst im strahlendsten Dramenhelden höhnisch den künftigen Untoten erkennt. Wer wissen will, wie es ums deutsche Theater steht, muss diese beiden verfolgen. Es trifft sich gut, dass beide innerhalb von zwei Tagen neue Regiearbeiten vorgelegt haben. Frank Castorf inszeniert einen Carl-Sternheim-Abend in Köln, Andrea Breth zeigt Yasmina Rezas Stück Drei Mal Leben in Berlin.

So stilistisch gegensätzlich die Abende sind, so nahe sind sie sich in einem Punkt. Es wird in beiden Inszenierungen Bürgertum vorgeführt mit dem Gestus der endgültigen Erledigung. Das Publikum sieht Aussterbenden zu; die Regie suggeriert, dass sie zu Recht aussterben. Handwerklich allerdings liegen Abgründe zwischen den beiden Aufführungen. Castorf orientiert sich am Grand Guignol. In Breths Inszenierung hingegen herrscht der Geist einer kriminalistischen Observation, man sieht wie durch eine Einwegscheibe hindurch Figuren, die von ihrem Publikum nichts wissen. In beiden, den übermütig zu uns herüberfuchtelnden Geisterbahngnomen des Schaustellers Castorf wie den beklommen vorgeführten Tätern aus Andrea Breths Menschensammlung, sollen wir uns wiedererkennen.

Castorf hat vier Stücke und den Roman Europa von Carl Sternheim (1878–1942) zu einem sechsstündigen Abend verarbeitet: Aus dem bürgerlichen Heldenleben. Unter diesem Titel fasste Sternheim selbst seine Dramen Die Hose, Der Snob, 1913 und Das Fossil zusammen. Die satirischen, vom stolzen Selbsthass des Autors durchtränkten Stücke verfolgen sozusagen die Erbanlagen eines ignoranten deutschen Beamten, Theobald Maske, auf ihrem Weg in den Krieg und an die Spitze der Gesellschaft. Theobalds Sohn Christian schafft es als Großindustrieller bis nach ganz oben und wird an Ehrgeiz und Kälte noch von seiner Tochter Sofie übertroffen. Der Erste Weltkrieg ist für diese Familie wie eine Erfüllung: An ihm sind sie mitschuldig, an ihm verdienen sie kräftig.

Castorf und sein wie stets grandioses Ensemble – allen voran Lilith Stangenberg und Bruno Cathomas – durchgeistern den im Bühnenbild eines verwitterten Hotelfestsaals stattfindenden Abend auf wie immer kaum nachvollziehbaren Pfaden, mit viel beschwörend beziehungsweise schnarrend gesprochenem Monolog zu leiser Musik. (Man denkt an den Ball der Geister aus Kubricks Film Shining.)

Sternheim und Castorf passen gut zusammen. Beider Werke haben eine aggressive Wurzel. Der Autor geht mit Sprache um wie mit einem streng zu strafenden Regiment: Er nimmt sie an die Kandare, lässt sie sozusagen die Hacken zusammenschlagen, ruft sie schneidend zum Appell. Er schreibt im Telegrammstil und trotzdem umständlich: brennend kurze Sätze, die zu komplexen Systemen verkettet werden. Sein Werk hat den Gestus des Dringenden, aber es ist uferlos – wie Castorfs Theater.