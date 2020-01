Als Fallon Sherrock ihren rosa Pfeil hebt, tobt der Saal. Die 25-jährige platinblonde ehemalige Friseurin tritt bei der Darts-WM im Dezember gegen Ted Evetts an, einen etwas pummeligen 22-Jährigen, Spitzname Superted. Und sie hat die 3000 Zuschauer auf ihrer Seite. Wenn Evetts dran ist, pfeift und buht die Menge. Bei Sherrock jubelt sie. Und Sherrock wirft, der erste Pfeil geht daneben. Mit dem zweiten trifft sie – und die Zuschauer, Männer mit Weihnachtsmannmützen und Frauen in neonfarbenen Kostümen, liegen sich in den Armen. Denn mit diesem Wurf hat Sherrock Sportgeschichte geschrieben. Sie ist die erste Frau, die bei einer Darts-WM einen Mann geschlagen hat.

Verrückt eigentlich, dass das erst jetzt geschieht, denn Männer haben beim Darts keinen erkennbaren physischen Vorteil. Aber bislang waren die Geschlechter dort weitgehend getrennt. Bei den Männerspielen traten Frauen vornehmlich als Tänzerinnen auf oder als sogenannte Walk-on-Girls, dürftig bekleidete Models, welche die oft eher massigen Spieler auf die Bühne begleiteten.

2019 – Fallon Sherrock besiegt als erste Frau in einer Darts-WM einen Mann. © Getty Images

Das Video der Begegnung Fallon versus Ted kommt bei YouTube auf bislang 610.000 Abrufe – und es lohnt sich, den Beitrag anzuschauen. Denn er dokumentiert nicht nur den Moment, in dem Fallon mit ihrem Dartpfeil eine gläserne Decke zerschmettert: Sie bekommt für diesen Sieg in der ersten Runde beinahe ein doppelt so hohes Preisgeld, wie sie es bei der Darts-WM der Frauen für den ersten Platz erhielte. Das Video dokumentiert auch die Reaktion der Zuschauer, die sich eindeutig auf die Seite der Frau stellen.

Das ist verblüffend. Hatten Studien nicht gezeigt, dass Erfolg und Macht Frauen eher unbeliebt machen, während Männer dadurch sympathischer wirken? Galt offen aggressiv zu sein – und das Gewinnenwollen ist unzweifelhaft eine Aggression – vielen Frauen deshalb nicht als Tabu?

2007 – Marin Alsop ist die erste Dirigentin eines großen amerikanischen Orchesters. © Shutterstock

Heidi wirkte unangenehm, Howard nicht

So legten im Jahr 2003 zwei Professoren der Columbia Business School und der New York University ihren Studenten den Lebenslauf eines sehr erfolgreichen Menschen vor. Nur hieß er für die eine Hälfte der Teilnehmer Heidi, für die andere Hälfte Howard. Anschließend wurden die Studenten befragt, unter anderem danach, wie gern sie mit Howard beziehungsweise Heidi zusammenarbeiten würden und wie sympathisch diese ihnen seien. Die Ergebnisse waren erschreckend: Heidi beschrieben die Studenten zwar als ebenso kompetent wie Howard, aber sie mochten sie weitaus weniger. Dieses Experiment hat unter anderem die Facebook-Managerin Sheryl Sandberg in ihrem Buch Lean In beschrieben. Sie wollte damit zeigen, was Frauen zurückhält, in Führungspositionen zu streben: Sie werden bei Erfolg anders bewertet als Männer, nämlich als unangenehmer.

Weit weniger bekannt ist allerdings, dass das Experiment zehn Jahre später für eine Fernsehsendung wiederholt wurde. Im Jahr 2013 legte eine Professorin der New York University zwei Studentengruppen wieder jeweils einen Lebenslauf eines erfolgreichen Menschen vor, zwei Fallstudien, die wieder identisch waren, bis auf die Namen, diesmal Catherine und Martin. Sie fragte die Studenten, ob ihnen die Person sympathisch sei und ob sie für sie arbeiten wollten. Und siehe da: Plötzlich lag die Frau vorn. Sie wurde etwas mehr gemocht als der Mann. Und die Studenten waren weitaus williger, für sie zu arbeiten als für den Mann.

Das zeigt: Vorurteile über Frauen und Männer sind nicht unverrückbar. Sie können sich verändern. Und sie tun es auch.

Das passt zum Jubel für die Darts-Spielerin Fallon Sherrock. Für ihre Zuschauer ist die aggressive Frau offenbar kein Feindbild mehr. Es tut sich etwas für die Frauen – und das nicht nur ganz oben. Denn Fallon Sherrock ist keine Managerin oder hochrangige Politikerin, keine erste Gerichts- oder Polizeipräsidentin. Es geht hier um Darts, in Großbritannien das Vergnügen der Arbeiterklasse schlechthin. Wenn sich hier etwas verändert, dann hat es sich in der gesamten Gesellschaft verändert.