Gabriel Matzneff besaß alle Eigenschaften, um der Liebling der kleinen Welt der Pariser Literaten und Intellektuellen zu sein. Ein Dandy mit Witz, der selbst die drögeste Abendgesellschaft zu erheitern wusste. Der Enkel russischer Emigranten mit einer preziösen Sprache, die aus einer anderen Zeit zu kommen schien. Ein Casanova, der sich mit seinen Eroberungen brüstete, in einem Land, in dem "Frauenhelden" hohes Ansehen genießen. Nur: Gabriel Matzneff verführte keine Frauen, sondern kleine Pariser Mädchen auf der Suche nach einer Vaterfigur und kleine Jungs in Manila auf der Suche nach Dollar.

Heute versetzt ein Buch den französischen Kulturbetrieb in Aufruhr (ZEIT Nr. 4/20). In Le consentement ("Die Einwilligung") beschreibt die 47-jährige Verlegerin Vanessa Springora die Geschichte von ihrer weniger glamourösen Seite. 1985 war sie 13 Jahre alt, Matzneff 50. Sie traf ihn bei einem Abendessen, zu dem ihre alleinerziehende Mutter sie mitgenommen hatte. Das Mädchen war beeindruckt von dem berühmten Schriftsteller, der sie nicht aus den Augen ließ. Der sie bald mit Briefen überschüttete, sie auf einen Kaffee einlud und schließlich zu ihm nach Hause. Vanessa war geschmeichelt, verliebt, einverstanden. Ihre Mutter war zunächst schockiert, gewöhnte sich aber an diese seltsame Liaison.

Dabei war Gabriel Matzneffs Pädophilie kein Geheimnis, sondern eine für alle nachlesbare Quelle der Inspiration. "Wenn Sie einen 13-jährigen Jungen, ein 15-jähriges Mädchen in den Armen gehalten, geküsst, gestreichelt, besessen haben, wirkt alles andere fad, schwerfällig, reizlos", schrieb er 1974 in dem Essay Les moins de 16 ans ("Die unter 16-Jährigen"). Alles stand da schwarz auf weiß, und doch reagierte niemand: seine Verleger nicht, die Journalisten nicht, ja, nicht einmal die tonangebende Kinderpsychoanalytikerin Françoise Dolto. Und auch Polizei und Justiz griffen nicht ein. Die wenigen Stimmen, die seine Taten anprangerten, wollte keiner hören.

Sein Verleger Philippe Sollers nannte ihn bewundernd einen "metaphysischen Libertin, der die Grenzüberschreitung erfindet". Später pries Präsident François Mitterrand Matzneff als einen "reuelosen Verführer, der sich selbst als eine Mischung aus Dorian Gray und Dracula versteht". Der französische Staat gewährte dem Schriftsteller eine Rente.

1990, in der Sendung Apostrophe, dem französischen Literarischen Quartett, kam die Sache noch deutlicher zur Sprache. Moderator Bernard Pivot fragt mit gespieltem Erstaunen: "Wie kommt es, dass Sie sich auf Schülerinnen und kokette Mädchen spezialisiert haben? Man sieht ja, dass Sie an über 20-Jährigen nicht mehr interessiert sind." Die anderen Gäste kichern. Gabriel Matzneff rekelt sich selbstgefällig auf seinem Stuhl und antwortet, er bevorzuge Frauen, die vom Leben noch nicht "verhärtet" seien. Die Einzige, die damals protestierte, war die Schriftstellerin Denise Bombardier aus Quebec. "Ich lebe wohl auf einem anderen Planeten", sagte sie. "In Kanada ist Pädophilie strafbar." Sie bezeichnete "Herrn Matzneff" als "erbärmlich" und war fassungslos, dass "in diesem Land die Literatur als Vorwand benutzt wird für Vertraulichkeiten dieser Art". Gabriel Matzneff empörte sich: "Ich verbiete Ihnen, diese Art von Urteil zu fällen. Es handelt sich hier um Stil, um einen Ton, ein Universum."

Die Literaturwelt verteidigte ihren Sprössling. Philippe Sollers nannte Denise Bombardier eine "blöde Kuh", die es wohl nicht genug getrieben habe. Josyane Sauvigneau, die einflussreiche Literaturkritikerin von Le Monde, spottete: "Da entdeckt jemand 1990, dass 15- und 16-jährige Mädchen mit Männern schlafen, die 30 Jahre älter sind – na und?"

Heute verstrickt sich ganz Paris in Rechtfertigungen. Der Mittäterschaft beschuldigt, beruft sich die intellektuelle Elite darauf, dass man die damalige Epoche nicht nach heutigen Maßstäben beurteilen könne. Bernard Pivot erinnert daran, dass nach 1968 die Devise "Es ist verboten zu verbieten" gegolten habe. Jahrzehntelang seien die sexuellen Triebe der Franzosen von der katholischen Moral unterdrückt worden – sie hätten sich nach "Orgasmen ohne Grenzen" gesehnt. Von da aus ist es nur ein kleiner Schritt, Pädophilie entkriminalisieren zu wollen, viele Intellektuelle sind ihn, ohne zu zögern, gegangen. 1977 erschien in Le Monde und Libération (die im Namen der Freiheit den pro-pädophilen Kampf anführte; die Kleinanzeigen dieser Zeit sind legendär) ein von Matzneff initiierter Appell, der zur Entkriminalisierung der Pädophilie aufrief. Etwa sechzig unserer intellektuellen Halbgötter unterzeichneten: unter ihnen Louis Aragon, Roland Barthes, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, der zukünftige Kulturminister Jack Lang, Philippe Sollers, Gilles Deleuze. Pädophilie war das Kampfgebiet der Avantgarde, galt als spezifischer Fall von Homosexualität.