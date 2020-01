"Mancher wird niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt Eidechse, bleibt Ameise. Mancher ist oben Mensch und unten Fisch. Wir können einander verstehen, aber deuten kann jeder nur sich selbst." Zu den Büchern, die Jens Spahn sich für das neue Jahr vorgenommen hat, gehört Hermann Hesses Demian, der mit diesen Zeilen beginnt – ein Entwicklungsroman, der seinen Protagonisten von der geschützten Kindheit über diverse finstere Anfechtungen bis zum reflektierten Erwachsensein begleitet. Zufall? Der Politiker Jens Spahn jedenfalls ist im Amt des Gesundheitsministers auch ein anderer geworden – so sehr, dass ihm ein Weggefährte aus früheren Zeiten neulich im Bundestag zugerufen hat: "Ich dachte, Sie sind der neue Friedrich Merz. Dabei sind Sie der neue Norbert Blüm!" FDP-Chef Christian Lindner war das, in einer entgeisterten Reaktion auf einen gesundheitspolitischen Vorstoß Spahns.

Lange Zeit gehörte zur politischen Person Jens Spahn der flotte, kühle Spruch. Sagen, was ist, keine Gefangenen machen. "Die Pille danach ist kein Smartie" war so ein Spruch oder "Hartz IV ist nicht Armut, sondern Armutsvermeidung"; oder die "provinzielle Selbstverzwergung", die er unter Berliner Hipstern ausgemacht haben wollte, die miteinander Englisch sprechen. Das Echo war oft so heftig, dass Spahn sich gezwungen sah, öffentlich Buße zu tun: erklären, warum er in einer Talkshow gesagt hat, er könne sich die Pflege seiner eigenen Eltern nicht vorstellen, eine Hartz-IV-Empfängerin treffen, um deren Lage nachzufühlen. Schwer zu sagen, ob das anders gelaufen wäre, wenn er auch hin und wieder einmal die Lebenslügen des eigenen politischen Lagers ins Visier genommen hätte. Im Laufe der Jahre hat sich jedenfalls zwischen dem CDU-Politiker Spahn und einer ihm lustvoll feindselig gesinnten Gemeinde ein regelrechtes Ritual entwickelt, das in der Entwicklung von Hoodies und T-Shirts gipfelte, auf denen steht: "Lebe so, dass Jens Spahn etwas dagegen hätte". Selbstverständlich hat Spahn sich einen solchen Hoodie übergezogen, um damit für das SZ-Magazin zu posieren.

Und dann geschahen zwei Dinge, die diese Mechanik aus Provokation und Shitstorm ins Stottern gebracht haben. Die Frau, die Jens Spahn so bald wie möglich beerben will, Bundeskanzlerin Angela Merkel, macht ihn zum Gesundheitsminister ihres letzten Kabinetts – und nicht etwa Verteidigungsminister, wie Spahn geglaubt und wohl auch gehofft hätte. Und zweitens bescheidet ihn seine Partei bei dem Versuch, ihr Vorsitzender zu werden, mit bitteren 15,9 Prozent. Er, der so hart und lange um ihre Anerkennung gekämpft hat, der seit 17 Jahren regelmäßig das Direktmandat im Münsterländer Wahlkreis Steinfurt I holt, unterliegt um Längen dem schon erwähnten Friedrich Merz, der sich lange herzlich wenig aktiv um das Wohl der CDU gekümmert hat. Gewiss, es gab Stimmen, die Spahns Niederlage auch darauf zurückführten, dass den Delegierten ein Familienvater wie Merz, mit Hausmusik und drei Kindern, kulturell näher sei als ein verheirateter schwuler Mann. Aber die auf dem Parteitag demonstrierte Distanz zwischen Jens Spahn und dem Parteivolk hat auch eine ganz klare charakterliche Dimension. "Es ist nett, wichtig zu sein", hat ihm ein Landtagsabgeordneter aus Bocholt einmal wütend entgegengeschleudert, "aber es ist auch wichtig, nett zu sein."

Empathie, Authentizität, Ernsthaftigkeit – da hatten die Delegierten bei Spahn anscheinend ihre Zweifel. Wie sehr der sich das zu Herzen genommen hat, kann man seither praktisch jede Woche neu erfahren. Wie wird man öffentlich netter? Wie kriegt man Tiefe?

"Heute bin ich der einzige Sozialminister der Union", sagt Spahn über sich

Kaum ein Amt eignet sich für eine solche Rehabilitation so sehr wie das des Gesundheitsministers. Hier gehört das Kümmern, das Mitfühlen praktisch zur Uniform. Besuche bei sterbenden Kindern, Pflege von Alten und Kranken, Versorgung auf dem Land, wo viele Wähler der Union leben, die Bekämpfung von Krebs oder das Fettabsaugen – hier ist viel Existenzielles und wenig Glamour. Fast im Wochenrhythmus hat Spahn seit Amtsantritt vor gut einem Jahr von sich reden gemacht, war in Mexiko oder im Kosovo, um für Pflegekräfte zu werben, hat den Gegenwind in schwierigen Fragen wie der Organspende oder der Impfpflicht ausgehalten, die Digitalisierung mit der Gesundheitskarte vorangetrieben und den Ärzten Druck gemacht, damit die Patienten schneller an Termine kommen (gegen Zusatzvergütung). Er hat die Konversionstherapie für Homosexuelle verboten – "es ist ok, so wie du bist" lautet die Parole auf der Website seines Ministeriums. Spahns neue Selbstverortung klingt jetzt so: "Heute bin ich der einzige Sozialminister der Union und mit meinem Mann verheiratet."

Der einzige Sozialminister der Union hat sein Büro hoch oben im Bundesgesundheitsministerium auf der schmuddeligen Berliner Friedrichstraße in Steinwurfnähe zum Friedrichstadtpalast mit seinen großen Revuespektakeln. Dort wird Spahn oft genug an die gesellschaftliche Bedeutung des Amtes erinnert: Immer wieder stehen Krankenschwestern, Altenpfleger, Impfgegner oder Rollstuhlfahrer mit Protestplakaten vor der Tür. 370 Milliarden Euro werden im Gesundheitswesen jedes Jahr bewegt, 5,6 Millionen Menschen sind darin beschäftigt. "In diesem lebenswichtigen Bereich muss der Staat funktionieren", sagt Spahn. "Das richtet der Markt alleine nicht."

Früher – in den schwarz-gelben Jahren, auf die Christian Lindner mit seinem Norbert-Blüm-Vergleich anspielte – wäre ihm so ein Satz vermutlich nicht über die Lippen gekommen. "Im Laufe der Jahre hat er eine politische Kehre vollzogen", hat auch sein SPD-Sparringspartner, der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, beobachtet. "Den Neoliberalismus hat er hinter sich gelassen. Vieles von dem, was er früher als 'Staatsmedizin' verteufelt hat – zum Beispiel so etwas wie die Widerspruchslösung bei der Organspende –, das treibt er heute voran." Es gehört zur Ironie der Lage, dass es in Fragen wie der Organspende oder der Impfpflicht ausgerechnet die Mitbewerber von der grünen "Verbotspartei" sind, die für deutlich liberalere Lösungen plädieren und damit vergangene Woche im Bundestag die Mehrheiten fanden, die Jens Spahn verwehrt blieben.