Seit über einem Jahr kommt Frankreich nicht mehr zur Ruhe. Erst demonstrierten die Gelbwesten, aktuell wird das Land von den längsten Streiks seit Jahrzehnten gelähmt. Der Grund: die Rentenreform der Regierung. Der Politikwissenschaftler Jérôme Fourquet erklärt die Hintergründe und warum das alte Rechts-Links-Schema nicht mehr greift.



DIE ZEIT: Massenstreiks und rote Fahnen: Kommt in Frankreich der Klassenkampf zurück?

Jérôme Fourquet: Das könnte man denken. Die Politik Emmanuel Macrons hat zur Wiederbelebung einer bestimmten Form von Klassenkampf beigetragen. Zunächst die Bewegung der Gelbwesten: Das war eine spektakuläre Erhebung eines Teils der Bevölkerung.

ZEIT: Anlass war eine geplante Steuererhöhung für Benzin und Diesel. Sie hätte das Leben vieler Bewohner der ländlichen Regionen erschwert.

Fourquet: Und jetzt, ein Jahr später, der Konflikt über die Rentenreform, angeführt von den Beschäftigten der Bahnbetriebe: Mehr als 40 Tage Streik, das gab es das letzte Mal 1920, vor 100 Jahren!

Jérôme Fourquet vom Meinungsforschungsinstitut Ifop, das 1938 in Paris gegründet wurde © Julien Faure/​ddp

ZEIT: Die jetzige Bewegung richtet sich aber nicht gegen die Unternehmer, den traditionellen Klassenfeind, sondern gegen den Staat.

Fourquet: Das stimmt, das gilt auch für die Gelbwesten. Die Proteste zielen auf Macron, den die Leute den Präsidenten der Reichen nennen.

ZEIT: Noch etwas ist anders: Da kämpft nicht die Linke gegen die Rechte.

Fourquet: Sehen Sie sich Macrons Vorgänger an. Die Einstellung der Bürger zu ihnen ergab sich aus der jeweiligen Zugehörigkeit zur Linken oder zur Rechten. Die linken Wähler waren gegen Nicolas Sarkozy, die rechten gegen François Hollande. Macron hingegen finden zwar etwas mehr rechte als linke Wähler gut, aber die Dinge liegen nicht mehr so säuberlich sortiert. Erst wenn Sie nach soziologischen Kriterien analysieren, klärt sich das Bild. Sarkozy und Hollande hatten beide ungefähr gleich viel Unterstützung unter den Arbeitern wie unter den Angestellten. Macron indessen wird mehrheitlich von den Arbeitern abgelehnt und von den Angestellten unterstützt. Wir sind also von der horizontalen Konfrontation zur vertikalen übergegangen, an die Stelle von links gegen rechts ist unten gegen oben getreten.

ZEIT: Der alte Klassenkampf war doch auch unten gegen oben?

Fourquet: Nur haben wir keine Arbeiterbewegung mehr. Zwar gibt es noch die in der Gewerkschaft organisierten Eisenbahner, die Raffineriearbeiter, die Docker in den Häfen und ein paar andere, aber das sind Inseln im soziologischen Archipel. Die unteren Gesellschaftsschichten sind fragmentiert. An der Bewegung der Gelbwesten oder der jetzigen Bewegung nehmen beispielsweise die Leute aus den Banlieues nicht teil ...

ZEIT: ... die Bewohner jener Vorstädte, die einige Ihrer Kollegen als Ghettos bezeichnen.

Fourquet: Sie leben in einer eigenen Welt. Die Gelbwesten wiederum, die sich protestierend an den Kreisverkehren in Frankreichs Provinzregionen trafen, sind auf den Demonstrationen der Beamten und der Beschäftigten aus den staatlich kontrollierten Großunternehmen gegen die Rentenreform kaum anwesend. Die von der Linken immer wieder beschworene Konvergenz der Kämpfe bleibt aus.

ZEIT: Ihr jüngstes Buch heißt auch L’archipel français, der französische Archipel.

Fourquet: Ja, das ist eine geografische Metapher. Gemeint ist die Kombination sozialer und räumlicher Fragmentierungen. Die Spaltung in Metropolen und Umland, und innerhalb der Metropolen in gute und schlechte Gegenden. Die Spaltung zwischen denjenigen, die der Einwanderung entstammen, und den Alteingesessenen. Zwischen jenen, die auf der Globalisierungswelle surfen, und den anderen, die sich darin untergehen sehen. Das sind mehrere Raster, übereinandergelegt, und es ergeben sich daraus Inseln, die jede für sich existieren. Verschwunden ist die eine bestimmende Matrix, nach der sich das Land organisiert hatte: der althergebrachte Gegensatz zwischen den katholischen Milieus, die politisch konservativ waren, und dem Block des linken Republikanismus, dessen Kern über lange Zeit kommunistisch geprägt war.

ZEIT: Ist diese Welt wirklich untergegangen? Wenn man über Land fährt, kann man einen anderen Eindruck gewinnen. Nehmen Sie die landesweite Debatte über die nationale Identität, die Nicolas Sarkozy vor zehn Jahren organisieren ließ. Sie fand in allen Präfekturen statt. Da stritten sich wie eh und je rechtskatholische Notare mit linksrepublikanischen Lehrern, das hatte geradezu etwas von einer Karikatur.

Fourquet: Natürlich gibt es das heute noch, aber es ist kein strukturierender Gegensatz mehr. Wer nimmt denn an solchen Debatten teil? Die Politisierten, die Gebildeten und vor allem die Älteren. Nein, das ist eine weitgehend untergegangene Welt.