Ein Kulturhaus in Döbeln sei ein Hort des Linksextremismus, findet die AfD. Und will ihm ans Geld.

Nein, was das Treibhaus so anbietet, klingt nicht besonders extremistisch. In dem Eckgebäude mitten in Döbeln, auf halber Strecke zwischen Dresden und Leipzig, gibt es jede Woche einen Seniorentanz, es gibt eine Fahrradwerkstatt, einen Skateworkshop, man kann Siebdrucke anfertigen und Thaiboxen üben. Der Verein wurde Ende der Neunziger von einigen Jugendlichen gegründet. Es kam schon vor, dass der Döbelner Oberbürgermeister die Schirmherrschaft von Veranstaltungen des Treibhauses übernahm. Die Stadt gibt seit Jahren Fördermittel.

Für die AfD Mittelsachsen aber ist das Treibhaus ein Hort des Linksextremismus. Seit sie in großer Stärke in den Landtag und in die Kommunalparlamente eingezogen ist, führt die Partei einen Kampf gegen den Verein. Nun hat sie dafür gesorgt, dass eine jährliche Förderung über 100.000 Euro vom Staat, ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung, in Gefahr geraten ist. "Sollte die Förderung gestrichen werden", sagt Judith Schilling, 27, Geschäftsführerin des Treibhaus e.V., "dann müssen wir uns fragen: Geht es für uns überhaupt noch weiter?"

Warum will die AfD einen Verein verbieten, in dem man sein Fahrrad repariert und in dem Senioren tanzen?

Eine angebliche Erklärung liegt im Erdgeschoss des Treibhauses, im Café Courage. Es schaut gemütlich aus hier: graue Polstermöbel, dunkle Vorhänge, eine Bühne, auf der manchmal Jazzcombos auftreten, eine Bar. Man merkt, dass dies ein Ort der linken Subkultur ist, dass man hier etwa ausdrücklich gegen "Racism & Fascism" ist, wie ein Spruch über dem Tresen versichert. Auf anderen Stickern steht "Stark gegen Nazis" oder "Nazis aufs Maul".

Jörg Bretschneider, 49, der für die AfD im Kreistag Mittelsachsen sitzt, hat eine ganze Fotosammlung mit Stickern, Plakaten, Sprüchen aus dem Café Courage auf die Internetseite seiner Partei gestellt. "Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand gegen die AfD positioniert", sagt Bretschneider, "aber was ich nicht will, ist, dass linksradikale, verfassungsfeindliche und staatsfeindliche Strukturen von Steuergeld gefördert werden."

Wo hat die AfD die Fotos her?

Judith Schilling, 27, kämpft um die Zukunft des Treibhaus e. V. © Illustration: Studio Pong für DIE ZEIT

Nach einem Hinweis von Parteikollegen, sagt Bretschneider, habe er eben jemanden in dem Café vorbeigeschickt. Eine Art Agent in geheimer Mission, der durch die Räume schlich und Fotos anfertigte: beispielsweise von einem Plakat, das zwei brennende Polizeiautos zeigt und auf dem steht: "Die Zahl der kleinen Gruppen muss so groß wie möglich sein, und jede von ihnen muss lernen, schnell anzugreifen und zu verschwinden." Für Bretschneider ein klarer Aufruf zur "Bildung terroristischer Zellen". Auf einem Sticker steht: "Kein Geld – geh Plündern". Bretschneider sieht darin einen Aufruf zu Straftaten. Die Fotos stellte er zu einer Präsentation zusammen, die er zu einer Sitzung des Kulturkonvents der Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirge mitbrachte. Dem gehört er seit dem vergangenen Jahr an. Und es gelang ihm wohl, die beiden Landräte, die hier über die Förderung von Vereinen entscheiden, zu beeindrucken. Sie sahen sich veranlasst, die 100.000 Euro Förderung für den Treibhaus e. V. zunächst zurückzustellen, bis zum 29. Januar. Danach wollen sie eigens darüber abstimmen. "Wenn die Förderung genehmigt wird, werden wir den Verein weiter beobachten", sagt Bretschneider.

Und wenn nicht?

"Die AfD macht ganz gezielt Stress gegen uns, weil wir ihr durch unsere Arbeit widersprechen", sagt Geschäftsführerin Judith Schilling. Sie meint nun nicht die Fahrradwerkstatt, sondern kritische Vorträge wie jenen zum Thema "Die soziale Frage und die AfD", der vergangenes Jahr im Treibhaus stattfand. Man bezieht klar Position gegen die AfD. "Wir dürfen keine Angst haben vor einer politischen Haltung", sagt Schilling. Für das Treibhaus heißt das aber ebenfalls: Auch eine linksextreme Gruppierung wie der Berliner Jugendwiderstand wurde in einer Veranstaltung bereits kritisiert.

Schilling hat sogar Rücksprache mit dem Verfassungsschutz gehalten. "Man beschied uns", sagt sie, "dass keiner der Sticker verboten ist, wir aber keine gewaltverherrlichenden Parolen dulden dürfen." Schilling ließ mit anwaltlicher Hilfe ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung anfertigen, das sie dem Kulturkonvent vorlegte. Und sie entfernte einige Plakate, die diesen Grundsätzen widersprachen.

Manche Sticker, manche Poster hingen schon seit vielen Jahren an den Wänden des Cafés. Man habe die problematischen Inhalte irgendwann vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen. "Ab sofort", sagt Schilling, "werden wir kontrollieren, was sich in unseren Räumen befindet."

Könnte es sein, dass einer Kleinstadt wie Döbeln eine Institution wie das Treibhaus eher guttut? Erst recht, wenn es sich mit den Vorwürfen auch noch so intensiv auseinandersetzt?

Der Oberbürgermeister sagt dazu gerade nichts. Auch der Landrat von Mittelsachsen will sich derzeit nicht äußern, in einer Mitteilung schreibt sein Amt aber von einem Verein "mit langem Bestand und breitem Angebotsspektrum". Es habe "Gespräche mit dem Verein und einen Vor-Ort-Besuch" gegeben. Die Entscheidung über die Förderung werde bald fallen.