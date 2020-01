Ach, Frau Klöckner, Kampagnen sind nicht so Ihr Ding, oder? #Dorfkinder heißt Ihre neueste. Dorfkinder, so lernen wir aus vier Bildern in Ihrem Tweet, sind erfinderisch, halten zusammen, etwa im Fußballteam, engagieren sich, etwa bei der Feuerwehr; und wenn sie groß sind, möbeln sie Altes auf. So zumindest erkläre ich mir das Bild mit den Erwachsenen in Ihrer #Dorfkinder-Kampagne. Jedenfalls sollen wir wohl verstehen, das Leben auf dem Land sei schön, besonders schön. Verdammt, und ich bin in der Stadt groß geworden, habe keine Windrädchen gebaut, aber Telefone aus Joghurtbechern und Schnur. Zählt das auch? Meine Freunde waren alle im Fußballteam, und mein Banknachbar hatte so einen Piepser und rannte bei Alarm aus der Klasse, weil er bei der freiwilligen Feuerwehr war. Vielleicht stellen diese Bilder einfach Kindheit in Deutschland in den Achtzigern dar? In der Stadt und auf dem Land!

Anja Reschke moderiert die ARD-Sendung "Panorama". An dieser Stelle schreibt sie im Wechsel mit Ulf Poschardt, dem Chefredakteur der Welt-Gruppe. zur Autorenseite

Aber mal unterstellt, die Kampagne wollte gar nicht spalten. Was wollte sie dann? Romantische Gefühle bei denen wecken, die sich abgehängt fühlen? Probleme einfach wegpusten wie bei einem aufgeschlagenen Kinderknie? Beim Start der Grünen Woche sagten Sie neulich, romantisierende Bullerbü-Vorstellungen gäben nicht mehr das Bild der heutigen Landwirtschaft wieder. Aber romantisierende Bullerbü-Kindheit geht noch? Erfreulicherweise ist der Wähler viel schlauer. Die Reaktionen bei Twitter auf diese Kampagne sind teilweise rasend komisch und kreativ. Zusammengenommen sind sie aber vor allem eine Aufzählung des langjährigen Versagens der Regierung in Bezug auf den ländlichen Raum. "Dorfkinder können diese Kampagne leider nicht sehen, weil sie kein funktionierendes Internet haben" oder "Dorfkinder müssen überall hingefahren werden, weil es außer dem Schulbus nichts gibt". Oder: "Das ist das Freizeitangebot für Dorfkinder", dazu das Foto einer Tankstelle, an der man abends abhängen kann. Das, Frau Klöckner, fällt zugegebenermaßen nicht in Ihr Ressort, aber Sie sind Teil der Bundesregierung. Von der ich erwarte, dass sie Probleme erkennt und versucht, sie zu lösen. Und sie nicht mit goldenem Pinsel überlackiert.

Fordert die Regierung nicht – zu Recht – bei jeder Gelegenheit, man müsse die Gesellschaft zusammenhalten? Nun, da ist #Dorfkinder, gegen das sich sofort #Stadtkinder gebildet hat, ja eine Bombenidee. Und übrigens erwarte ich noch etwas von Mitgliedern der Bundesregierung: dass sie sich bemühen, Vertrauen beim Wähler in die Arbeit von Politikern herzustellen. Dass man diese ernst nehmen kann und sich nicht für doof verkaufen lassen muss. Ich würde sagen, Frau Klöckner, ganz im Sinne dieser Kolumne: Das ging aber nach hinten los.