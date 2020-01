Eliza Scanlen, Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan (v. u. n. o.) und ihre Filmmutter Laura Dern © Sony Pictures Entertainment

Jo March rennt. Ihr dunkelblaues, knöchellanges Kleid fliegt über den Gehweg der Stadt New York. Ihre rotblonden Haare sind zerzaust, die Wangen gerötet. Unter dem Arm hält sie eine Mappe aus Leder, in der sie ihre Kurzgeschichten aufbewahrt. Eine hat sie eben an einen renommierten Verleger verkauft, der ihr weitere abnehmen würde. Ihr Rennen, das versteht man sofort, ist Ausdruck einer Aufbruchsstimmung.

So beginnt Little Women, die neueste, bereits für sechs Oscars nominierte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Louisa May Alcott aus dem Jahr 1868. Greta Gerwig hat das Drehbuch geschrieben und Regie geführt. Als verkündet wurde, dass Gerwig den Roman adaptieren werde, musste man ehrlich gesagt an dieses amerikanische Sprichwort denken: "Wenn es nicht kaputt ist, reparier es nicht." Wie oft lässt sich ein Text aus dem 19. Jahrhundert neu interpretieren? Ist nicht bereits jeder Winkel des Klassikers ausgeleuchtet worden? Und kann es nach Winona Ryders Auftritt in Gillian Armstrongs Verfilmung von 1994 eine bessere Besetzung für Jo March geben? Andererseits wurde der Stoff in den vergangenen hundert Jahren von sieben Filmschaffenden – unter anderem von George Cukor mit Katharine Hepburn (1933) – adaptiert. Warum sollte Gerwig nicht einen achten Versuch unternehmen dürfen?

Little Women (Kinostart am 30. Januar) erzählt die Coming-of-Age-Geschichte der vier March-Schwestern Meg, Jo, Beth und Amy, die während des Sezessionskrieges in Neuengland aufwachsen und nicht unterschiedlicher sein könnten: Jo, gespielt von dem irischen Jungstar Saoirse Ronan, ist unangepasst, Meg fügsam, Beth zurückhaltend und Nesthäkchen Amy egoistisch. Der Vater ist ein abwesender Held, die Mutter sowohl Vorbild als auch mahnende Vorwarnung. Er kämpft an der Front für ein gerechteres Land. Sie kämpft als alleinerziehende mittellose Frau um eine bessere Zukunft für ihre Töchter, jenseits gängiger Geschlechterrollen. Unterstützt wird die Familie von einer wohlhabenden Tante. Liebster Spielgefährte der Schwestern und wichtigste Konstante auf ihrem Weg zum Erwachsensein ist der Nachbarsjunge Laurie.

Der Reiz des Romans (und Grund für die vielen Verfilmungen) liegt in dem hohen Identifikationspotenzial und dem für seine Zeit überraschend feministischen Ton des Bestsellers. In gewisser Weise ist Louisa May Alcott die amerikanische Jane Austen. In ihrem Roman stellt sie all jene Fragen, denen sich bis heute kaum eine Frau entziehen kann: Wer definiert Weiblichkeit? Was passiert, wenn Kinderträume plötzlich auf gesellschaftliche Konventionen prallen? Wie hoch ist der Preis, den man für individuelle Freiheit zu zahlen bereit ist? Ist die Ehe ein Versprechen oder ein Kompromiss?

In den bisherigen Verfilmungen wurde Little Women stets chronologisch erzählt: Aus vier Mädchen werden Frauen, Gattinnen, Mütter. Das bedeutete oft, beim langsamen Stutzen ihrer Flügel zusehen zu müssen. Am Ende jedenfalls – so schreibt es die damalige Zeit vor – sind alle vier Schwestern verheiratet.

Greta Gerwig beginnt ihren Film in der Mitte der Geschichte, in einem Moment, der fast schon willkürlich wirkt, so als hätte sie zufällig irgendeine Seite des Buches aufgeschlagen. Tatsächlich lag in der Vorhersehbarkeit die größte Gefahr der Neuverfilmung. Wieso, fragt man sich verwundert, lebt Jo March unverheiratet in New York in einem Gästehaus voller Männer und verdient ihren Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Kurzgeschichten? Es braucht Gerwigs liebevoll inszenierte Rückblenden, um zu verstehen, wie Jo zu einer unabhängigen Frau wurde und welche Hindernisse sie dafür überwinden musste.