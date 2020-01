Es enthält die ganze Katastrophe: das Bild des verkohlten Kängurus, das sich vor dem Feuer der australischen Buschbrände nicht retten konnte und, in einen Stacheldrahtzaun verheddert, bei lebendigem Leib verbrannte. Der Fotograf Brad Fleet hat es am 20. Dezember aufgenommen und auf Instagram gepostet. Seitdem geht es um die Welt. Es zählt schon jetzt zu den ikonischen Bildern, in denen sich der Schrecken apokalyptischer Ereignisse konkretisiert. Die Zahl der Tiere, die dem Inferno zum Opfer gefallen sind, wohl mehr als eine Milliarde, übersteigt das Vorstellungsvermögen. Besonders gefährdet sind Koalas. Sie leben auf Bäumen und sind zu langsam, um vor dem Feuer zu fliehen. Schätzungsweise die Hälfte der 50.000 australischen Koalas haben ihr Leben verloren.

Was hat das mit Literatur zu tun? Im direkten Sinn nichts. Indirekt schon. Brächte der Postbote in diesen Tagen das Rezensionsexemplar eines Buches ins Haus, das die Tiergattung der Kängurus oder der Koalas behandelt, man würde es mit Beklemmung aufschlagen. Genauer gesagt mit dem Gefühl, ein literarisches Requiem in der Hand zu halten.

Die Bücher können nichts dafür – aber auf den internationalen Boom des nature writing, dieses zwischen naturwissenschaftlichem Sachbuch, autobiografischer Erzählung und Essay oszillierenden Genres, legt sich unwillkürlich ein Schatten. Es ist der Schatten des Verschwindens. Als mache es sich die Literatur zur Aufgabe, den Reichtum der Natur im letzten Moment abzubilden und zu archivieren, bevor es ihn demnächst vielleicht nicht mehr gibt. Als schaue die Literatur bereits zurück.

Auf die unterirdischen Gletscher Grönlands, die Robert Macfarlane in seiner mitreißenden Expedition Im Unterland (Penguin) erkundet. Auf das Marschland an der Küste North Carolinas, wo Delia Owens’ Roman Der Gesang der Flusskrebse (Hanser) spielt. Auf die Bienenvölker, die durch Maja Lundes Bestseller schwirren. Auf die Bäume, von deren Seele Peter Wohlleben zu berichten weiß. Auf die Tier- und Pflanzenarten, denen sich die herausragende Reihe "Naturkunden" des Verlags Matthes & Seitz widmet. Der Boom des nature writing ist längst in der Sekundärliteratur angekommen. Er hat Debatten ausgelöst, ob es sich um Biopoetikkitsch oder um das Resultat eines erneuerten Naturbewusstseins handelt. Und in diesem Boom kündigen sich für das Frühjahr die nächsten Titel an: Im März wird bei C. H. Beck Füchse. Unsere wilden Nachbarn von Adele Brand erscheinen, im April bei Rowohlt Stadt der Nachtigallen von David Rothenberg. Ende Januar kommt bei Hanser Das Evangelium der Aale von Patrik Svensson heraus, ein in 30 Sprachen übersetztes Debüt.

All diese Bücher meinen es gut mit der Natur und der Tierwelt. Aber sie treffen bei ihrem Erscheinen auf einen Moment, in dem sich eine gigantische Tiervernichtung ereignet. So ist nature writing momentan urplötzlich zu einem Genre beklemmender Melancholie geworden. Denn Literatur und ihre Rezeption vollziehen sich nie im luftleeren Raum, sondern immer im Kontakt mit ihrer Gegenwart.