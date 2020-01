Die Frau am Steuer, Sinnbild der Zeit: Tamara de Lempicka, "Mein Porträt", 1929 © Abb.: akg-images/​VG Bild-Kunst (Tamara de Lempicka, "Self-Portrait in the Green Bugatti", 1929)

Die Zwanzigerjahre haben begonnen. Selten wurde ein neues Jahrzehnt mit so viel wohligem nostalgischem Schauer begrüßt, selten wurde so sehnsuchtsvoll zurück- statt nach vorn geblickt. Angesichts einer ständig nach uns schnappenden Zukunft, in der wir tagsüber von Klimakatastrophe, Algorithmen, künstlichen Intelligenzen und grinsenden Diktatoren beherrscht werden, denken wir abends gern lustvoll zurück. Und zwar zurück in die atemlosen Goldenen Zwanziger mit ihren federnden Klängen von Swing und Shimmy, mit den langen Schatten auf nassem Asphalt wie in der Serie Babylon Berlin, mit der Verherrlichung eines Lebens voll Libertinage und smarter Kühle. Rahel Varnhagen bemerkte in den goldenen Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts, "daß die Zukunft uns nicht entgegen kommt, nicht vor uns liegt, sondern von hinten über unser Haupt strömt"; daher seien wir ihr so ausgeliefert. Selten hat sich eine Zeit so gerne ausgeliefert an die Vergangenheit wie Deutschland im Jahre 2020 an die Zeit vor hundert Jahren. Warum eigentlich?

Schließen Sie einfach kurz die Augen, und träumen Sie sich zurück. Und zwar zurück ins Berlin jener Zeit, dann sehen Sie den buntesten Schwarz-Weiß-Film der deutschen Geschichte, der eigentlich nur dort spielt, in jenem besonderen Jahrzehnt, in dem dieses merkwürdige Konglomerat wirklich einmal Weltstadt war und der Weltgeist Dauergast. Es war der große "Weltaugenblick Berlins", wie es Jens Bisky in seiner Stadtbiografie nennt. Es gibt in der durch die Eingemeindungen auf vier Millionen Einwohner angewachsenen Stadt mehr Theater, mehr Verlage, mehr Galerien, mehr Kinos, mehr Opern, mehr Tanzbars als irgendwo sonst auf diesem Planeten. Sobald es dämmert, wird es hell, die Straßen glänzen in unzähligen Leuchtreklamen und Neonschriften, die für Zigaretten werben, für Automobile, für Parfüms und für den neuesten Ufa-Film. Aus den geöffneten Türen der Revuen am Tauentzien hört man die zuckenden Klänge des Charleston, über die großen Plätze quietschen ununterbrochen die elektrischen Straßenbahnen, der Boden vibriert wohlig leicht von den modernsten Untergrundbahnen der Welt, von den fliegenden Absätzen der gegenwartssüchtigen Frauen und von den schrillen Rufen der Zeitungsjungen, die die B.Z. am Mittag anpreisen, das 12-Uhr-Blatt, die Welt am Abend oder die Berliner Illustrirte. Vom Tennisplatz in der Cicerostraße hört man das leise Plopp-Plopp der gelben Bälle, die Vladimir Nabokov und Erich Kästner übers Netz schlagen, und im Eden-Hotel arbeitet zu amerikanischen Klängen der junge Billy Wilder als Eintänzer, an der Rezeption checken gerade Charlie Chaplin und Heinrich Mann ein, und oben auf der Dachterrasse spielt unter Palmen Marlene Dietrich eine Partie Minigolf, bevor sie sich auf ihrem Bett wieder ins Drehbuch zum Blauen Engel vertieft, weil gleich die Dreharbeiten mit Josef von Sternberg weitergehen. Am Tresen des Restaurants isst derweil Josephine Baker, wie immer vor ihren abendlichen Nackttänzen, zwei Bockwürste und eine Portion Kartoffelsalat. Det is Berlin. Die Goldenen Zwanziger – was für ein verführerischer Film läuft da vor unserem inneren Auge ab, sobald wir diese Worte hören. Es ist ein Film, der – obwohl er deutsch ist – seltsamerweise internationalen Glamour hat und Klasse, Rasanz und Grandezza.

Doch es gibt noch mindestens zwei oder drei andere Filme, die sich darüberlegen: den zum Beispiel, der von der Armut erzählt, der krassen, schreienden Armut einer explodierenden Metropole, von den gesichtslosen Massen der Mietskasernen aus dem Berliner Norden, den Hinterhöfen Heinrich Zilles, der Kriminalität der Hoffnungslosen und dem "Wat willste"-Slang der Gosse, die in Döblins Berlin Alexanderplatz für immer in die Hochkultur emporkatapultiert wurden. Und dann jenen Film, der von der politischen Aufheizung einer orientierungslosen Republik erzählt, den Morden an Walther Rathenau und Rosa Luxemburg, von Straßenschlachten, von Inflation und vom Schwarzen Freitag. Denn der Haifisch, der hat Zähne. Das alles geschah parallel. Die wummernde Gegenwart der Zwanzigerjahre war eine einzige Überforderung für eine durch den Ersten Weltkrieg seelisch traumatisierte Gesellschaft. Die linearen Erzählungen gehen zu Ende: bei James Joyce, bei John Dos Passos, bei Döblin, aber eben vor allem in der Realität. Drei, vier, fünf Filme, drei, vier, fünf Wirklichkeiten liefen gleichzeitig mit vollem Tempo ab. "Sie kam sich wie von tausend Seiten angegriffen, bedrängt vor, GLEICHZEITIG –: diese Zwangsidee kam ihr so stark, daß ihr schwindelig wurde", so heißt es über Sonja, die Heldin in Klaus Manns Berlin-Roman Treffpunkt im Unendlichen. Sie erlebt die eigene Wirklichkeit wie einen Film, mit kühnen Kamerafahrten, harten Schnitten und aus verschiedenen Perspektiven. Und in dem Wissen, dass es irgendwann heißen wird: "The End". Genau dieses Zeitgefühl hat Hans Ulrich Gumbrecht in seinem Buch 1926 zu einem Festspiel der Querbezüge und Verbindungslinien und Gegensatzpaare gemacht, ein kühnes intellektuelles Experiment, um eine erzählerische Organisationsform zu finden für die brutalen Dissonanzen und verstörenden Parallelwelten einer alle Rahmen sprengenden Vergangenheit. Also das selbstverständliche Nebeneinander von Franz Lehár und Alban Berg, von Operette und Moderne, von Franz Hessel und Josephine Baker, von Heinrich George und Joseph Roth. "Man riß die Augen auf, bis sie sich daran gewöhnten, offenzubleiben", schrieb Elias Canetti, der aus Wien nach Berlin gekommen war: "Das grässliche Neben- und Durcheinander, wie es einem aus den Zeichnungen von Grosz entgegenschlug, war nicht etwa übertrieben, es war hier natürlich."

Kein Wunder, dass die wichtigste Zeitschrift jener Zeit zwischen den Kriegen Der Querschnitt hieß, das Magazin für die aktuellen Ewigkeitswerte, geboren aus dem Journal des Galeristen Alfred Flechtheim, aber schnell verwandelt in eine journalistische Feier der Synchronizität von Boxen, Mussolini, weiblicher Emanzipation, amerikanischem Jazz und französischer Theorie. Hermann von Wedderkop war der einzigartige Dompteur dieses Wahnsinns, der größte Blattmacher des deutschen Journalismus der ersten Jahrhunderthälfte und natürlich komplett vergessen. Was der Querschnitt auf die Bühne brachte, Ausgabe für Ausgabe, das war dieser für dieses Jahrzehnt so charakteristische "Skandal der Gleichzeitigkeit" (Hans Magnus Enzensberger) – auch das ist ein Grund, warum sich die Zwanzigerjahre mit uns nicht im Unendlichen treffen, sondern, scheinbar, in unserem Hier und Jetzt.

Wir sehnen uns nach den Zwanzigerjahren, wir fühlen uns ihnen nah. Aber, um es höflich zu formulieren: Dieses Gefühl beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Die Männer, die da im November und Dezember 1918 aus den verschlammten Schlachtfeldern nach Hause trotteten, diese Kriegsversehrten und Traumatisierten taumelten orientierungslos in eine fremdartige Demokratie. Sie kamen mit zerstörtem Inneren in eine äußerlich unzerstörte Heimat zurück, die deutschen Städte waren nicht vom Krieg gezeichnet, ja, es gab eine fast unheimliche Kontinuität. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Man hatte zwar alles verloren, aber man sah es nicht. Waldemar Titzenthalers monumentaler Fotoband Berliner Interieurs zeigt das schon in seinem Untertitel Berlin 1910–1930 auf verstörende Weise: Die Räume der Jahre 1920 und 1930 unterschieden sich quasi nicht von denen des Jahres 1910, es waren dieselbe dunkle Gründerzeit-Seligkeit, dieselben Holzvertäfelungen, dieselbe bräsige Behaglichkeit, alles voller Muff, Häkeldeckchen und wuchernder Zimmerpflanzen im müffelnden Topf. "Ermüdet und mythenentleert", so empfand Gottfried Benn die Zwanzigerjahre, "mit einer Neigung zum Fettansatz". Kein Wunder, dass Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht am 9. November 1918 das Gefühl hatten, sie müssten die Republik mindestens zweimal ausrufen, damit ihnen geglaubt wurde. "Diese Zeit hat etwas durchaus Gespensterhaftes", schrieb Kurt Tucholsky in der Weltbühne: "Seltsam dieses starre Festhalten an Formen, die leer sind, an Dingen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Vorbei, vorbei – fühlt ihr das nicht???"