Enttäuschung mit dem Kantinenfraß geht auch durch den Magen. © Illustration: Beck für DIE ZEIT

"Das Geheimnis des Glücks", lacht Barry Schwartz, "sind niedrige Erwartungen." Der amerikanische Psychologe hat vor einigen Jahren in seinem Buch The Paradox of Choice gezeigt, dass die Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten eine Gesellschaft unglücklich mache, weil man mit grenzenlosen Erwartungen durch die Welt gehe – die dann doch immer nur enttäuscht werden können. Die Zeit sei gegenwärtig gekennzeichnet von einer "Eskalation der Erwartungen".

Erwartungen, die enttäuscht werden – davon können derzeit auch beispielsweise die Grünen ein Lied singen, die von vielen Anhängern den Vorwurf zu hören bekommen, sich zu billig an Sebastian Kurz verkauft zu haben. Wobei auch hier – teilweise zumindest – die "Eskalation der Erwartungen" ein Grund für die Enttäuschung sein kann. Für Fälle dieser Art bieten vorausschauende PR-Agenturen schon Experten für "Enttäuschungsmanagement" an, die in der Kommunikation vorausblickend auf die Enttäuschungen abzielen, mit denen ohnehin zu rechnen sein wird.

Enttäuschung ist eine Triebkraft von sozialer Wut und dem daraus resultierenden Zorn. Sie ist selten nüchtern und maßvoll, öfter hingegen von überschießender Energie, sie hat gesellschaftliche und politische Folgen. Enttäuschung kommt täglich in Nebensätzen smarter Zeitdiagnosen als Erklärung dafür vor, dass sich eine Gesellschaft langsam radikalisiert. Sie wird aber selten näher beleuchtet. Forscher beschäftigen sich zwar in Kolloquien mit der "Enttäuschung im 20. Jahrhundert" oder erstellen Studien über "Enttäuschung in der Demokratie" – die akademische Gartenmauer überspringt die wissenschaftliche Erkenntnissuche aber nur selten.

Mal ist zu hören, die Wähler stimmten für Protest, weil sie von dieser oder jener Partei oder sogar vom gesamten Establishment "enttäuscht" seien. Politiker steigen wie Kometen auf, nur um ein paar Jahre später als "Enttäuschung" abgehakt zu werden. Ganze soziomoralische Ordnungen können als "enttäuschend" erlebt werden, wie man an den verschiedenen Nuancen heutiger Gerechtigkeitsdebatten sieht – was heißt, sie werden nie nur nüchtern als Gerechtigkeitsdefizite erlebt, sondern emotional verstärkt durch das Gefühl, ungerechtfertigt zu kurz zu kommen. Die Zuwanderungsdebatte etwa ist auch deswegen so vergiftet, weil viele Menschen das Gefühl haben, "dass der Staat sich nicht ausreichend um Menschen in Österreich kümmert", wie ein Sozialwissenschaftlerinnen- und Sozialwissenschaftlerkollektiv rund um Jörg Flecker und Carina Altreiter unlängst in einer großen Feldstudie feststellte (Umkämpfte Solidaritäten). Dass Flüchtlingen geholfen wird, während man selbst vermeintlich nichts bekommt, wird als weitere Enttäuschung erlebt, die gewissermaßen das Fass zum Überlaufen bringt, wenn sich vorher schon Enttäuschungserlebnisse aufgestaut haben.

Enttäuschten scheinbar eine Stimme zu geben ist dann der simpelste Weg, Anhängerschaften zu rekrutieren.

Aus Enttäuschung wird Wut. Im Fernsehen und in anderen Medien machte vor einigen Jahren sogar einmal eine "Wut-Oma" eine kleine Karriere. Die negative Energie, die Rage, der Zorn, die sich in der zeitgenössischen Figur des Wutbürgers verkörpern, wäre ohne Enttäuschung gar nicht erklärbar. Relativ neu ist auch die Erscheinung des pensionierten Prominenten, der in seiner aktiven Zeit hoch respektiert war und darauf achtete, als maßvoll zu gelten, sich auf dem Altenteil jedoch radikalisiert und Gift und Galle spuckt. Dies nur politisch erklären zu wollen, würde wohl zu kurz greifen: Oft ist auch die Enttäuschung damit verbunden, die sich stetig aufbaut, wenn man Wichtigkeit und Bedeutung verliert – in einer Gesellschaft, die keine anderen Quellen für Selbstrespekt propagiert als die Anerkennung durch andere.

Bewältigungsstrategien von Enttäuschung können schließlich maßvolle Ernüchterung sein, depressive Resignation oder eben aggressive Rundumschläge.

Von der Liebe bis zum Sozialstaat, vom Arbeitsplatz bis zum Sportverein – überall zündet die Enttäuschung ihre Lunten, fühlen Menschen, dass sie nicht genügend anerkannt werden, unfair behandelt, das Gegenüber sich als Reinfall erweist.

Aber rechtfertigt das schon die Diagnose einer Enttäuschungsgesellschaft? Birgt die Gegenwart mehr Quellen für Enttäuschung als frühere Zeiten? Immerhin gehören Enttäuschungen seit je zum Leben dazu, und dass eine Wettbewerbsgesellschaft immer auch Enttäuschungen produziert, ist wohl nicht unbedingt eine Eigenart des allerneuesten Kapitalismus. Und doch gibt es da ein paar bisher unbekannte Phänomene, wenn man zeitdiagnostisch versierten Soziologen glauben darf. In der heutigen Wettbewerbsgesellschaft ist jeder irgendwie enttäuscht, so die These des gefeierten Sozialwissenschaftlers Andreas Reckwitz in seinem eben erschienenen Buch Das Ende der Illusionen. Das kompetitive Gemeinwesen sei eine regelrechte "spätmoderne Enttäuschungsproduktion" und ein "Generator negativer Emotionen" – nicht nur bei den echten, den eklatanten Verlierern.