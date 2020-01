Alles begann mit einer Kritik. Ein Freund, der ebenfalls als DJ arbeitet, hatte mich provoziert: "Alter, die Musik, die du anmachst, ist so langweilig, die wollen nicht mal Rentner hören." Dem zeige ich es, dachte ich und postete auf Facebook, ob mir nicht jemand einen Auftritt im Seniorenheim vermitteln könnte. Was eigentlich als Gag gemeint war, nahm seinen Lauf. Tatsächlich meldete sich die Bürgerstiftung Düsseldorf bei mir, die sich um die Bedürfnisse der Bewohner unserer Stadt kümmert. Kurz darauf hatte ich meinen ersten Gig in einem Seniorenzentrum – in meinem Plattenkoffer Hits wie Mamma Mia, Für mich soll’s rote Rosen regnen, aber auch (I Can’t Get No) Satisfaction von den Stones. Die Geschmäcker sind, wie bei einem U-70-Publikum, höchst unterschiedlich – die richtige Mischung zu finden ist eine Herausforderung.

