Die Tätigkeit des Steuerberaters finde ich faszinierend. Steuerberater haben, glaube ich, ein mir unbekanntes Herrschaftswissen, das ich nie vollkommen begreifen werde. Inzwischen ist Steuerberaterwissen für mich so etwas wie ein Fetisch geworden – ähnlich wie gitarrespielende Männer. Gitarre, das war in meinen Augen immer schon ein unerklärlich mysteriöses Instrument, man hält oben fest, und in der Mitte zupft man, es sind nur so wenige Saiten, und trotzdem kommen so viele Töne so schnell hintereinander raus – oder Akkorde, das kann ich nicht unterscheiden. Da muss es einen Trick geben, denke ich jedes Mal, wenn ich jemanden mit einer Gitarre sehe, oder mindestens Magie, zumindest will ich das glauben. So ist das auch mit Steuerberatern: Ich will ihr Handwerk gar nicht verstehen.

Meine Steuerberaterin hat mir neulich geraten, dass ich mir in diesem Monat ganz viel kaufen soll, um Steuern zu sparen. "Also zum Beispiel ein Handy?", habe ich gefragt, da ist sie ganz euphorisch geworden, ja, sagte sie, ein Handy wäre großartig, und wenn ich einen Laptop brauchen würde oder ein Diktiergerät oder Bücher oder Notizbücher, wäre das auch gut. Notizbücher bekomme ich leider sehr viele geschenkt, dachte ich, und der Laptop ist blöderweise auch ganz neu.

Je mehr Geld man verdient, das wusste ich schon, desto mehr anlasslose, teure Geschenke bekommt man. Wer genug Geld hat, wird andauernd zum Essen oder in Hotels eingeladen, bekommt Weinflaschen zugeschickt und wohnt mietfrei in einem 200-Quadratmeter-Loft, die eine gute Freundin vom Erbe ihrer Großmutter gekauft hat und gerade nicht braucht, weil sie auf den Malediven zum Detoxing ist, seit fünf Jahren. Diese Geschenke haben meistens mit Prestige zu tun und mit Networking-Absichten (also: Einschleimen) der Schenkenden.

Aber der Satz "Je mehr Geld du jetzt ausgibst, desto mehr Geld sparst du" – der lässt mich wirklich nicht los. Sprechen Sie diesen Satz doch ein paarmal laut aus, lassen Sie sich ihn durch den Kopf gehen, und versuchen Sie dabei ganz fest, nicht an der Sinnhaftigkeit unseres aktuellen Steuersystems zu zweifeln. Je mehr Geld du jetzt ausgibst, desto mehr Geld sparst du. Das ist ja wie: Je fester du Katzenbabys streichelst, desto flauschiger werden sie.

Leute, die sich mit Wirtschaft beschäftigen, sagen schon lange: Es ist total doof, dieser Tage Geld zu besitzen. Man sollte anlegen, man sollte investieren, man sollte kaufen, kaufen, kaufen, egal was, Hauptsache, Besitz. Wer jetzt noch Geld auf dem Konto hat, ist ein ängstlicher Idiot. Die gleichen Leute, die das sagen, reden auch von einer bevorstehenden Finanzkrise. Meine Theorie dazu ist, dass diese Leute in den letzten Jahren einfach so viel eingekauft haben, dass die Garagen ihrer Townhouses voll mit Kram stehen, den sie in Wirklichkeit nie haben wollten. Wenn nun die Finanzkrise kommt, können sie sich zwischen ihre Wertanlagen setzen, einen Espresso trinken und sich der eigenen Überlegenheit gewiss sein. Deshalb sehnen sie die Katastrophe insgeheim herbei.

Weil ich meiner Steuerberaterin vertraue, bin ich auf die Internetseite eines Handyshops gegangen und habe mir ein Modell rausgesucht, das mir gefällt, das allerneuste, es war richtig teuer. Blöd nur: Sie haben gerade eine große Rabattaktion.