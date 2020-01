Als ich durch die Eingangshalle zur Rezeption gehe, denke ich: Aha, also doch ein ganz normales Hotel. Aus dem Augenwinkel nehme ich rechts hinten eine Bar wahr, die Hotelbar. Ich sehe Menschen in Sesseln lümmeln, wohl Hotelgäste, die auf ein Taxi warten. Und am Empfangstresen begrüßt mich ein junger Mann in moderner Uniform, weißes T-Shirt, darüber ein offenes Jeanshemd, so tragen es hier alle Angestellten: der Rezeptionist.

Ich habe für meine Reise nach London allerdings kein normales Hotel gebucht, sondern ein Zimmer bei The Collective, einem sogenannten Co-Living-Space: halb Wohngemeinschaft, halb Hotel, könnte man sagen. Man teilt Küche, Wohnzimmer, Gemeinschaftsräume mit anderen, profitiert von der Community und hat außerdem die Annehmlichkeiten eines Hotels, Roomservice zum Beispiel. Immerhin zahlt man den Preis eines Mittelklasse-Hotels. Gerade in größeren Städten gibt es immer mehr solcher Orte. Sie sind aus dem Co-Working-Gedanken hervorgegangen, und zum Konzept gehört, dass alles ein wenig persönlicher laufen soll als im Hotel.

Mein Rezeptionist scheint diese Idee zu leben. "Ich bin Samir, schön, dich kennenzulernen." Handshake, Check-in, Small Talk: "Hattest du eine gute Reise? – Oh Mann, ich liebe Hamburg! – Und was sind deine Pläne für London?" Als ich meine Zimmerkarte in der Hand halte, sagt er mit vertraulichem Unterton: "Komm doch heute Abend um acht in die Küche: Es gibt Pasta."

Ich würde nie für längere Zeit in einem Co-Living-Haus wohnen wollen. Aber als Reisender, dachte ich, kann es doch nett sein, sich da kurz mal einzunisten. Ein komfortables Hotelzimmer mieten – und gratis obendrauf eine Gemeinschaft bekommen, ein paar Freunde auf Zeit, die einem gute Insidertipps geben können? Das will ich ausprobieren.

Das Gebäude liegt auf der Isle of Dogs im ehemaligen Hafengebiet, nur ein paar Schritte von Canary Wharf entfernt, Londons zweitem Bankenviertel. Von außen wirkt es wie ein Bürogebäude aus Glas und Stahl, von innen wie eine Mischung aus Studentenwohnheim und Luxushotel. Sorcha, eine Kollegin von Samir, macht mit mir eine kleine Tour: Im Keller sind Räume mit Spielkonsolen und Tischtennisplatten, ein Kinosaal, ein Waschraum; im Erdgeschoss gibt es ein Fitnessstudio und einen Golf-Simulator, im ersten Stock liegen das Wohnzimmer, eine Zone mit Arbeitsplätzen und die Gemeinschaftsküche. In den Etagen darüber bietet The Collective rund 700 Zimmer, etwa die Hälfte davon sind für Durchreisende wie mich gedacht. Im 20. Stock: Saunabereich, Pool und ein Restaurant mit Panoramablick über London.

"Fühl dich wie zu Hause", sagt Sorcha, als sie sich vor meinem Zimmer verabschiedet. "Willkommen in der Community." Ich versuche mir eine Gemeinschaft mit 700 Zimmern vorzustellen; ist nicht einfach.

In meinem Zimmer, das wird mir schnell klar, werde ich wohl nicht viel Zeit verbringen, dafür ist es zu klein. Ich habe den Standardtarif gebucht, das heißt: Bett, Küchennische, Badezimmer, Einbauschrank, alles in schick minimalistischem Design mit weißen Kacheln, Messinglampen, Marmorplatten, aber dazwischen kaum mehr als drei, vier Quadratmeter Freifläche. Wer hier für eine Weile einziehen möchte, darf nicht viel mitbringen.

Oder ist die Enge gar Konzept? "Be more together" lautet das Motto von The Collective. Schon auf den Fluren waren mir die Bildschirme aufgefallen mit Botschaften, die einen verleiten sollen, andere Gäste in Aufzügen oder auf den Fluren anzuquatschen. Und auf meinem Nachttisch neben dem Bett entdecke ich einen Würfel, auf dessen Seiten steht: Share Your Perspective, Tune into Your Body oder Create Something. Ich würfele ein paarmal, dann gehe ich zum Kochkurs, einem der Community-Angebote für heute. Create some food, immerhin.