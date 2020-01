Es gibt, sagt sie, nichts Schöneres als den Abgrund. In die absolute Finsternis fallen, eingeschlossen in ein Gefährt aus Stahl, erfüllt von der Sehnsucht nach neuen Welten. Die Reise dorthin kommt ohne Countdown aus, ohne Feuer speiende Triebwerke und rasende Beschleunigung. Cindy Van Dovers Raumkapsel ist leise und langsam unterwegs, nicht einmal halb so schnell wie ein Fußgänger. Sie steuert keine fernen Planeten an, keine Monde oder Kometen. Ihr Ziel ist nicht das Weltall. Nicht der outer space. Sondern der inner space.

Inner space – so nennen Forscher wie Cindy Van Dover die Tiefsee.

Cindy Van Dover: "Wir sinken circa 30 Meter pro Minute. Zuerst dringen noch Lichtstrahlen durch das Wasser und schaffen unzählige Schattierungen von Blau. Farben, so unglaublich, als wären sie nicht von dieser Welt. Das kann man nicht mit der Kamera einfangen, das muss man mit eigenen Augen gesehen haben.

Die Meeresbiologin Cindy Van Dover, 65 Jahre alt, ist etwa hundert Mal in die Tiefsee hinabgereist. © Scott Taylor

Manchmal schwimmen Fischschwärme vorbei, Quallen, ein Hai. Ab etwa 500 Metern wird es völlig dunkel. Bis auf die Wolken leuchtender Organismen, die wie kleine Meteoritenschauer vorbeiziehen. Je nachdem, wie tief das Ziel liegt, setzen wir nach 1000, 2000, 3000, manchmal über 4000 Metern auf dem Boden auf. Erst kurz vorher schalten wir die Scheinwerfer an.

Man glaubte ja lange, dass es in dieser Tiefe kein Leben geben kann. Aber die Vielfalt der Tierwelt dort unten ist an manchen Stellen unglaublich. Viele Arten sehen wie außerirdische Wesen aus. Ich habe mir für meine Expeditionen immer wieder neue Ziele am Meeresboden gesucht, also bin ich an vielen Orten gewesen, die zuvor noch kein Mensch gesehen hatte.



Ich hoffe so sehr, dass wir diese Welt dort unten schützen können."

Cindy Van Dover ist eine Frau, die seit Jahrzehnten gegen einen ebenso gewaltigen wie hartnäckigen Irrglauben kämpft. Er besagt, dass die Erde komplett erforscht und vermessen ist. Dass der Mensch in seiner Neugier längst in ihre letzten Winkel vorgedrungen ist, zu den einsamsten Inseln, auf die höchsten Berge, in die kältesten Eiswüsten. Dass es wirkliches Neuland nur noch weit draußen gibt, im outer space.

Cindy Van Dover sagt, sie müsse jedes Mal lächeln, wenn sie das höre. Welch ein absurder Gedanke.

Die Oberfläche der Erde ist zu 60 Prozent bedeckt von Tiefsee – also von jenen Meereszonen, in die kein Sonnenlicht vordringt. Über sie weiß die Menschheit weniger als über den Mond. Und was sie weiß, verdankt sie einigen wenigen Wissenschaftlern wie Cindy Van Dover, Meeresbiologin und einzige Frau, die ein U-Boot in Tausende Meter Tiefe gesteuert hat. Etwa hundertmal ist sie in die Dunkelheit hinabgereist, so oft wie kaum ein anderer, hat dort unten Landschaften und Lebewesen entdeckt. Jetzt, mit 65 Jahren und am Ende ihrer Karriere, beschäftigt sie sich vor allem mit ihrer eigenen Spezies, dem Menschen.

Die Forscherin steht vor einem gewaltigen Dilemma: Entdecker wie sie selbst bringen das Unberührte und oft sagenhaft Schöne ans Licht – aber auch das industriell Verwertbare. Indem sie der Menschheit den Meeresgrund erschließt, weist sie auch den Weg zu seiner Eroberung und Ausbeutung.

Unter Wasser steht der nächste Goldrausch bevor. Der Kampf um Rohstoffe, um Besitzansprüche und Abbaurechte.

Cindy Van Dover will die letzte große Terra incognita dieses Planeten vor der Zerstörung schützen. Auf Dauer, sagt sie, könne nur eines den Reichtum der Tiefsee bewahren: Die Menschheit müsse lernen, ihren inner space zu lieben.