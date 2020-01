Liegt es nur an mangelnder Disziplin, wenn jemand übergewichtig oder krankhaft adipös wird? Oder ist es gleichsam Schicksal, liegt es am Erbgut, wenn manche Menschen an keinem Bratwurststand vorbeikommen und bei jeder Torte zuschlagen?

Die Frage ist deshalb entscheidend, weil Übergewicht global zum Problem geworden ist. Weltweit sind längst mehr Menschen zu dick als unterernährt. In den vergangenen 40 Jahren ist die Zahl der krankhaft übergewichtigen Erwachsenen von 100 auf 671 Millionen gestiegen. In Deutschland haben rund 60 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen zu viel Fett im Körper, ein Viertel der hiesigen Bevölkerung ist adipös.

Woher kommt dieser Trend in westlichen Wohlstandsgesellschaften? Der Kardiologe Sekar Kathiresan hat darauf eine brisante Antwort: Der Hang zum Übergewicht sei vor allem in den Genen angelegt, sagt der Forscher von der Universität Harvard. Und weil sich das Erbgut nicht so einfach verändern lasse, gerate man im Kampf gegen zunehmenden Hüftspeck und steigendes Körpergewicht überall ins Hintertreffen. In der deutschen Debatte ums Übergewicht spielen genetische Aspekte tatsächlich bisher kaum eine Rolle.

Für die Betroffenen stellt Übergewicht in jeder Hinsicht eine Last dar (auch wenn man über kulturell geprägte Idealmaße streiten kann). Dicke Menschen altern schneller, haben ein höheres Risiko für Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall, Diabetes und Demenz. Und die Gesellschaft zahlt dafür mit höheren Beiträgen für die Kranken- und Pflegeversicherung. Der Ökonom Tobias Effertz von der Universität Hamburg hat dazu eine beeindruckende Rechnung aufgemacht: Summiert man Kosten und Folgekosten des Übergewichts in Deutschland, etwa krankheitsbedingte Produktionsausfälle, kommt man auf 170 Millionen Euro pro Tag. Übers Jahr schlägt das Fett der Bundesbürger mit mehr als 63 Milliarden Euro zu Buche – das ist etwa ein Sechstel der Gesamtkosten im deutschen Gesundheitssystem.

Für diese Bürde sind vor allem zwei Gründe verantwortlich, die eng zusammenhängen.

Zum einen unsere Gene, das Erbe der Evolution. Zwillings- und Adoptionsstudien haben gezeigt, dass 40 bis 50 Prozent der Unterschiede beim sogenannten Body-Mass-Index (BMI) in europäischstämmigen Bevölkerungen heute durch genetische Varianten im Erbgut zu erklären sind. Jede einzelne dieser Genvariationen hat nur einen geringen Effekt auf das Gewicht – es gibt also nicht das eine Gen für Übergewicht –, doch in der Summe ist ihr Einfluss gewaltig.

Zum anderen trifft dieses genetische Erbe heute auf eine "adipogene" Gesellschaft, in der Menschen sich kaum mehr bewegen müssen und die ihnen Tag und Nacht Kalorien in praktisch unbegrenzter Menge zur Verfügung stellt. Manche sehen es inzwischen schon als "Intervallfasten" an, wenn sie sich auf Frühstück, Mittag- und Abendessen beschränken.

Doch wer ist besonders gefährdet? Und könnten wir eine gezielte Vorbeugung entwickeln für Menschen mit einem hohen Risiko, noch bevor sie Kilos anhäufen?

Um solche Fragen zu klären, hat Sekar Kathiresan ein neues Werkzeug namens Polygenic Risk Scores (PRS) eingesetzt – ein genetisches Orakel, das derzeit bei der Erforschung der großen Volkskrankheiten einen Umbruch auslöst. Dabei werden winzige Unterschiede im Genom erfasst und zu der untersuchten Krankheit in Beziehung gesetzt. Findet sich zum Beispiel bei Menschen mit hohem Body-Mass-Index an einer bestimmten Stelle des Erbguts sehr häufig der Genbuchstabe A, bei denen mit einem niedrigen BMI dagegen ein T, hat man einen Zusammenhang gefunden. Komplexe Statistikprogramme bewerten solche Beziehungen nach der Größe des jeweiligen Effekts und addieren sie: Heraus kommt eine Zahl – der polygene Risiko-Score, der die Gefahr von Übergewicht beziffert.

Mit diesem Gen-Orakel hat Kathiresans Team vom Broad Institute und vom Center for Genomic Medicine am Massachusetts General Hospital in Boston die Erbanlagen von mehreren Tausend Teilnehmern verschiedener großer Gesundheitsstudien vermessen. In einer dieser Studien wurden seit Anfang der 1990er-Jahre Menschen von Geburt an mit regelmäßigen Untersuchungen begleitet. Inzwischen sind sie fast 30 Jahre alt. Nun lässt sich mit ihrer Hilfe die Frage beantworten, wie sehr die Gene das Gewicht diktieren. Dazu ermittelten die Forscher die Risikowerte der Teilnehmer, ohne deren tatsächliches Gewicht zu kennen, und teilten die Probanden daraufhin in drei Gruppen: jene mit geringem, mit mittlerem und hohem Risiko. Dann verglichen sie diese Werte mit der tatsächlichen Entwicklung der jeweiligen Körpergewichte.