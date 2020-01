Warum ist die Republikanische Partei Donald Trump so ergeben? Die Frage drängt sich in diesen Tagen besonders auf, da die Republikaner im Senat, unter Führung von Mitch McConnell, keinen Zweifel daran lassen, dass sie den Präsidenten im Impeachment-Verfahren auf jeden Fall reinwaschen wollen. Doch die absolute Loyalität der Partei zu Trump hat schon früher Verblüffung ausgelöst. Im Jahr 2016 etwa, als die Republikaner zu ihrem Kandidaten hielten, obwohl er sich in Audio-Aufnahmen selbst als Frauenbelästiger geoutet hatte. Oder 2017, als er bei einem Gipfeltreffen in Helsinki zu verstehen gab, dass er Wladimir Putin mehr glaube als den amerikanischen Geheimdiensten. Jede absurde Verschwörungstheorie, jede bizarre politische Kehrtwendung, alles haben die Republikaner am Ende geschluckt, wenn nicht sogar verteidigt. Warum?

Die Frage unterstellt, dass die republikanischen Politiker nur einmal Mut fassen und Trump das Misstrauen aussprechen müssten, und dann wäre der Spuk vorbei. Aus der Trump-Partei würden die alten Republikaner, und Trump-Fans wären wieder eine konservative Basis. Aber es ist komplizierter. In Wahrheit nämlich sind die Republikaner nicht ohnmächtige Geiseln des Präsidenten. Sondern Trump ermöglicht es ihnen, genau jene Politik zu machen, die sie machen wollen.

Trump hat sich der Republikanischen Partei und ihren Wählern in einem Moment größter Schwäche zugewandt. Die Partei wusste, dass ihre traditionelle Wählerschaft, die weiße, ländliche Bevölkerung Amerikas, zahlenmäßig schrumpft. Die Republikaner wollten sich daher, nach acht Jahren Barack Obama, eigentlich der wachsenden Zahl von Latinos, US-Bürgern mit lateinamerikanischem Hintergrund, öffnen. Mit einem Kandidaten wie etwa Jeb Bush, der fließend Spanisch spricht und mit einer Mexikanerin verheiratet ist.

Von Trump dagegen wollten die führenden Republikaner in Washington damals nichts wissen. Sie glaubten nicht, dass seine Strategie – eine wütende weiße Wählerschaft gegen Hillary Clinton zu mobilisieren – Erfolg versprach. Hinzu kam, dass er Positionen vertrat, die man eher bei einem Demokraten vermutet hätte: Einführung einer Reichensteuer; ein gigantisches öffentliches Infrastrukturprogramm; womöglich eine staatliche Krankenversicherung.

Nach Trumps Wahlsieg arrangierte man sich. Zumindest kurzfristig hatte sein Kurs funktioniert: Er hatte mit aggressivem Nationalismus und sozialen Versprechen die Basis der Republikaner um weiße, ehemals demokratisch wählende Arbeiter erweitert. Jetzt brauchte er erfahrene Beamte für einen funktionierenden Regierungsapparat. Dabei half ihm die Partei gern. Trotz seiner sozialpopulistischen Wahlkampfrhetorik machte der Präsident, angeleitet vom republikanischen Establishment und von konservativen Lobbyisten, zum großen Teil vollkommen traditionelle republikanische Politik: Er senkte die Steuern für Reiche, statt sie zu erhöhen, und die Leistungen der Krankenversicherung versuchte er zu reduzieren, statt sie zu erweitern. Seine breite Wählerbasis hält er mit aggressivem Kulturkampf gegen alles Liberale, Ökologische oder Kosmopolitische bei Laune. Mit dieser Doppelstrategie hat er unter den Republikanern eine Zustimmungsrate von 89 Prozent erreicht.

Als Gegenleistung für Trumps Unterstützung ihrer politischen Lieblingsvorstellungen verteidigen die Republikaner ihn, wenn er wieder einmal die Pressefreiheit infrage stellt, sein Amt missbraucht, herablassende Äußerungen auf Twitter verbreitet oder einfach lügt.

Vor der Wahl hatte Kevin McCarthy, der damals zweitwichtigste Abgeordnete im Repräsentantenhaus, noch erklärt, er glaube, Trump sei von Putin bezahlt. Im Amtsenthebungsverfahren war er es nun, der in seiner Parlamentskammer die Unterstützung für den Präsidenten organisiert hat. Wem der Anpassungskurs der Partei nicht gefiel, der hat die Politik verlassen. Der Erste, der ging, war Paul Ryan, der junge Fraktionsführer im Repräsentantenhaus, ein ehemaliger Superstar der Republikaner. Im Jahr 2018 stieg er aus. Im selben Jahr folgten ihm weitere 57 Parteifreunde. Seit Trump Präsident ist, haben 40 Prozent der Republikaner im Repräsentantenhaus ihr Amt niedergelegt, sind in Pension gegangen oder abgewählt worden. Auch im Senat, wo seit Dienstag die Amtsenthebungsklage verhandelt wird, haben sich die Reihen der Trump-Kritiker gelichtet. Republikaner zu sein und gegen den Präsidenten – das geht im Grunde nicht mehr.