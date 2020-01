"Eine bewaffnete Gesellschaft", sagt John, "ist eine höfliche Gesellschaft." Der 56-Jährige ist einer der mehr als 20.000 schwer bewaffneten Aktivisten, die sich an diesem Montag in Richmond, Virginia, versammeln, um bei klirrender Kälte in den Straßen um das Kapitol, den Sitz des regionalen Parlaments, gegen schärfere Waffengesetze zu demonstrieren. John ist mit den Mitgliedern seiner Miliz "Sheep dog" angereist. Er ist vor langer Zeit aus New York ins ländliche Süd-Virginia gezogen. Wie alle hier trägt er Tarnkleidung, er hat ein Gewehr vom Typ AR-15 dabei. Einmal im Monat, erzählt er, trainiere seine Miliz. Wie er selbst sind viele früher beim Militär gewesen. Seinen Nachnamen will John nicht nennen, denn er leitet zu Hause ein Altenheim. Im Alltag trage er immer eine Waffe, damit fühle er sich einfach sicherer.

Die Demonstranten mit ihren halb automatischen Waffen, kugelsicheren Westen, Helmen und Walkie-Talkies im Ohr sind manchmal kaum von den Scharfschützen der Polizei zu unterscheiden, die sich auf den Hausdächern positioniert haben. Weiße Männer mit langen Bärten tragen Trump-Fahnen, rufen "USA, USA", singen die Nationalhymne. Auf Plakaten wird der demokratische Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, mit Hitler verglichen, der den Juden den Waffenbesitz verboten habe, bevor sie in die Konzentrations- und Vernichtungslager geschickt wurden.

Die Großdemonstration ist eine Reaktion auf mehrere Gesetzesentwürfe im Bundesstaat Virginia, die den Waffenbesitz schärfer kontrollieren sollen. Entgegen den Befürchtungen der Polizei bleibt die Veranstaltung friedlich. Im Vorfeld hatte das FBI drei Mitglieder der Neonazi-Gruppe "The Base" festgenommen, die in verschlüsselter Chatroom-Kommunikation Gewaltaktionen geplant hatte. Gouverneur Northam hat daher den Notstand ausgerufen. Hubschrauber überwachen das Geschehen aus der Luft, die Straßen sind mit Lastwagen verbarrikadiert, zur Kundgebung auf der Rasenfläche des Kapitols wurden nur Demonstranten zugelassen, die unbewaffnet waren und einen von 17 Metalldetektoren passiert hatten.

Kaum ein Thema mobilisiert die politische Rechte in den Vereinigten Staaten heute stärker als der Versuch, das Recht auf Waffenbesitz einzuschränken, das im zweiten Verfassungszusatz festgeschrieben ist. Die Gründe lassen sich gerade am Beispiel Virginia gut studieren.

In den 1950er-Jahren war Virginia sehr weiß und politisch von den Republikanern dominiert. Doch der Bundesstaat hat sich verändert. Die Einwohnerzahl ist stark gewachsen, vor allem in den städtischen Vororten im Norden, wo sich viele Migranten angesiedelt haben. Seit 2019 hat Virginia nun zum ersten Mal seit fast 70 Jahren einen demokratischen Gouverneur sowie ein demokratisches Landesparlament. Viele Demokraten haben mit dem Thema Waffenkontrolle Wahlkampf gemacht, nachdem im März 2019 ein frustrierter städtischer Angestellter in Virginia Beach zwölf Menschen erschossen hatte.

Für ländliche Konservative wie John bedeuten die demografischen Verschiebungen und der damit verbundene Wertewandel eine Verunsicherung. Die Zahl der Amerikaner, die eine Lizenz zum Waffentragen besitzen, ist seit 1999 von 2,7 auf 14,5 Millionen angestiegen. Die überwiegende Mehrheit ist weiß, männlich und lebt in Staaten wie Virginia, die gerade tief greifende Veränderungen durchmachen, die vor allem traditionell eingestellte weiße Männer irritieren. Die Waffe scheint dagegen einen gewissen Halt zu bieten.

Auch weil man mit ihr ab und zu zum Helden werden kann. Der 51-jährige Bankangestellte Carl Hermann ist mit einem alten Schulfreund zur Demo gekommen. Gleich am Tag nach dem Einzug in seine Wohnung in Richmond, erzählt er, habe jemand versucht, sich mit einem Zweitschlüssel Zutritt zu verschaffen, in der Annahme, dort lebe noch die Vormieterin. Hermann habe ihm seine .357 Magnum vors Gesicht gehalten. "Das hat er danach bestimmt nie mehr versucht."

Hermann versteht sich als guter Bürger, und die Waffe ist für ihn Teil dieser Identität. Einen Kompromiss mit Leuten, die das Recht auf den Besitz von Pistolen und Gewehren kritisch sehen, kann er sich nicht vorstellen. Das weiß keiner besser als Donald Trump. Kurz vor der Demonstration hat er noch in einem Tweet vor den Demokraten gewarnt, die den Amerikanern ihre Waffen wegnehmen wollen.