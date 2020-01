Es ist gerade mal ein halbes Jahr her, da titelten die Zeitungen "Angst vor der Rezession" (Handelsblatt), "Deutschland auf dem Weg in die Rezession" (Die Welt) oder "Wir müssen die Rezession als Chance sehen" (die tageszeitung). Die deutsche Wirtschaft, so sah es damals aus, bewegte sich auf einen Abgrund zu. Inzwischen ist sie einen Schritt weiter – und auf einmal fühlt es sich dort, wo ein riesiges Loch klaffen sollte, nach festem Boden unter den Füßen an. Kann es sein, dass es das schon war? Dass die deutschen Arbeitnehmer, Sparer, Konsumenten, Steuerzahler und Unternehmer, also alle an der Wirtschaft Beteiligten, mit ein paar Schrammen davonkommen?

Das Tief am Arbeitsmarkt ist überwunden Quellen: destatis, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Internationaler Währungsfonds, ZEW © ZEIT-Grafik

Tatsächlich spricht viel dafür – auch wenn sich zuletzt noch die schlechten Nachrichten häuften: Die deutsche Wirtschaft wuchs im vergangenen Jahr nur um mickrige 0,6 Prozent, errechnete das Statistische Bundesamt. So gering war das Wachstum zuletzt 2013. Zugleich registrierte die Bundesagentur für Arbeit am Jahresende mehr Menschen ohne Job als im Jahr zuvor (ein Plus von 18.000 auf 2,2 Millionen Arbeitslose) – auch das hat es seit 2013 nicht mehr gegeben. Außerdem beantragen immer mehr Firmen Kurzarbeit. Das heißt: Sie schicken Mitarbeiter nach Hause, für die es nicht genug zu tun gibt, das Arbeitsamt zahlt dann als Ersatz für den ausgefallenen Lohn Kurzarbeitergeld. Acht Prozent aller Industriebetriebe nutzen dieses Instrument derzeit, 15 Prozent planen es, wie eine Umfrage des ifo Instituts zeigt. In den nächsten Wochen könnten also noch weitere schlechte Nachrichten kommen.

Doch die Wachstumszahlen vom vergangenen Jahr verraten nichts über die Zukunft, und der Arbeitsmarkt reagiert besonders träge auf konjunkturelle Schwankungen. An ihm lässt sich zuallerletzt ablesen, wenn sich der Trend dreht. Und dass er sich geändert hat, dass der Abschwung gestoppt ist, dafür gibt es viele Hinweise. "Wir erwarten eine moderate weltweite Erholung", sagte die neue Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, am Montag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Es sei eine gute Nachricht, dass die USA und China sich in ihrem Handelsstreit auf ein erstes Abkommen geeinigt hätten. Für Deutschland, das besonders stark vom Welthandel abhängig ist, prognostiziert der IWF nun ein Wachstum von 1,1 Prozent in diesem Jahr – das ist nicht viel, aber immerhin etwa doppelt so viel wie im abgelaufenen Jahr.

Die Stimmung wird besser ZEW-Index zu Konjunkturwartungen Quellen: destatis, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Internationaler Währungsfonds, ZEW © ZEIT-Grafik

Am Dienstag kam ein weiteres positives Signal: Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten seien "abermals erheblich gestiegen", meldete das Mannheimer Forschungsinstitut ZEW. Dessen ZEW-Index ist ein sogenanntes Stimmungsbarometer – solche Indikatoren eignen sich besonders gut, um eine Trendwende frühzeitig zu erkennen. Der ZEW-Index bewegt sich nun schon seit fast einem halben Jahr nach oben. Auch der ifo-Index, der die Geschäftserwartungen von Unternehmern erfasst, verbessert sich bereits seit September. Und selbst eine Umfrage in den Arbeitsagenturen (das IAB-Arbeitsmarktbarometer) zeigt, dass die Sorgen dort seit August langsam abnehmen.

Ist das schon die Trendwende? Timo Wollmershäuser, Leiter der Konjunkturforschung am ifo Institut, ist vorsichtig, er sagt: "Der Abschwung legt eine Pause ein, die Konjunktur stabilisiert sich." Von einem neuen Aufschwung will er aber noch nicht reden. Eine Nuance zuversichtlicher formuliert es Enzo Weber, Konjunkturexperte des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung: "Der Abschwung ist weitgehend durch." Weber hatte schon vor einem halben Jahr, als alle über eine drohende Rezession redeten, eine andere Sicht vertreten. Unter der Überschrift "Das ist keine Krise" erklärte er damals in einem ZEIT-Interview, dass es sich um einen ganz normalen Abschwung handele und dieser wahrscheinlich im nächsten Jahr überwunden sei. Darin sieht er sich jetzt bestätigt.

Selbstverständlich gibt es Risiken: US-Präsident Trump könnte seinen Furor nun wieder auf einen Handelskrieg mit den Europäern richten, der Konflikt mit dem Iran könnte erneut aufflammen, und womöglich endet der Brexit doch im Chaos. "Aber solche Risiken gibt es immer", sagt IAB-Forscher Weber. "In jedem Konjunkturbericht der vergangenen Jahre finden Sie eine lange Liste von Risiken." Ein gewisses Maß an Unvorhersehbarem gehört zur Konjunktur dazu.

Wachstum erwartet Veränderung des Bruttoinlandprodukts gegenüber dem Vorjahr in Prozent (preisbereinigt) Quellen: destatis, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Internationaler Währungsfonds, ZEW © ZEIT-Grafik

Eine Besonderheit im jüngsten Abschwung ist allerdings, dass er sich nahezu komplett auf die Industrie beschränkt. Während viele Dienstleistungsbranchen keinen Rückgang spüren und die deutsche Volkswirtschaft insgesamt ja auch wuchs, ging und geht es in Teilen der Industrie deutlich bergab. Vor allem in der Automobilindustrie. Im vergangenen Jahr sank ihre Produktion um neun Prozent. Der Grund sei nicht so sehr ein Mangel an Nachfrage, meint ifo-Forscher Wollmershäuser. In Deutschland seien im vergangenen Jahr sogar fünf Prozent mehr Autos zugelassen worden, vor allem deutsche Fabrikate. "Aber die kamen aus den ausländischen Werken, weil die deutschen Fertigungsstätten auf E-Mobilität umgerüstet werden." Mit anderen Worten: Das Ausland liefert die Autos mit der alten Technik, während Deutschland auf die neue umstellt.

Ob das den Boden für einen neuen Aufschwung bereitet? Am Wochenende meldete der Wirtschaftsdienst Bloomberg, in seinem jährlichen Ranking der innovativsten Wirtschaftsnationen gebe es einen neuen Spitzenreiter. Nachdem Südkorea sechs Jahre in Folge an der Spitze gestanden hat, liegt in dem Vergleich von mehr als 100 Staaten nun eine andere Nation ganz vorne: Deutschland.