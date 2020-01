Alan Dershowitz ist einer von acht Juristen, die US-Präsident Donald Trump im Amtsenthebungsverfahren verteidigen. Bis zu seiner Emeritierung 2013 war Dershowitz Jura-Professor in Harvard. Öffentlich bekannt geworden ist er durch die Verteidigung prominenter Angeklagter wie O. J. Simpson und zuletzt des Milliardärs Jeffrey Epstein, der im Verdacht steht, ungezählte Sexualstraftaten begangen zu haben. Dershowitz hat 1998 auch Bill Clinton in dessen Amtsenthebungsverfahren beraten. Der liberale Professor galt lange als Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Dershowitz hat sich zeitlebens gegen die Todesstrafe engagiert. Nach den Terroranschlägen vom 11. September plädierte er aber auch für den Einsatz von Folter unter bestimmten Voraussetzungen in Fällen des Staatsnotstands. Dass er sich für Donald Trump einsetzte, kam für viele überraschend. Auf eine Anfrage der ZEIT per SMS hin, ob er für ein Interview zur Verfügung stehe, rief Dershowitz umgehend zurück – aus Florida, wo er gerade sein Plädoyer für Trump vorbereitete.

DIE ZEIT: Herr Dershowitz, zusammen mit Kenneth Starr, der die Ermittlungen im Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton geleitet hat, gehören Sie seit Kurzem zu Donald Trumps Verteidigungsteam im Amtsenthebungsverfahren. Wie kamen Sie zu diesem Job?

Alan Dershowitz: Das war ein längerer Prozess, der sich über die letzten Wochen hingezogen hat. Meine Frau wollte nicht, dass ich das mache. Sie glaubt, es sei besser für mich, wenn ich neutral bleibe. Dann aber haben wir Trump bei einem Abendessen getroffen, und meine Frau hat sich lange mit ihm unterhalten. Danach haben wir uns darauf geeinigt, dass ich nur das die Verfassung betreffende Argument mache und mich aus dem Streit um die Fakten heraushalte.

Donald Trump - "Impeachment … deswegen?" Im US-Senat beginnt das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Was ihm vorgeworfen wird und wie der Prozess weitergeht, erklärt Rieke Havertz in unserem Video.

ZEIT: Warum halten Sie das Verfahren für nicht verfassungsgemäß?

Dershowitz: Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses, die beiden Anklagepunkte der Demokraten, laut Verfassung nicht als Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren ausreichen. Nahezu jeder amerikanische Präsident wurde von seinen politischen Gegnern des Amtsmissbrauchs beschuldigt. Die Gründungsväter wollten sehr strikte Kriterien für ein Amtsenthebungsverfahren. Als Gründe haben sie daher "Landesverrat, Bestechung und andere hohe Verbrechen und Vergehen" in der Verfassung benannt. Die hier aufgeführten "anderen Verbrechen und Vergehen" müssen also Landesverrat und Bestechung gleichwertig sein. Das ist in aller Kürze mein Argument.

ZEIT: In der Verfassung ist nicht klar definiert, was mit "andere hohe Verbrechen und Vergehen" gemeint ist. Alexander Hamilton, einer der Gründerväter, hat allerdings in den für die Verfassung grundlegenden Federalist Papers geschrieben, dass hohe Verbrechen und Vergehen "durch das Fehlverhalten von Männern in öffentlichen Positionen verursacht werden, mit anderen Worten durch den Missbrauch und die Verletzung des öffentlichen Vertrauens". Das sei im Kern ein politisches Vergehen, schreibt Hamilton, denn es beziehe sich auf Schäden, die der Gesellschaft zugefügt werden.

Dershowitz: Ich gehe auf diesen Punkt in meiner Aussage ein. Ich arbeite noch daran, aber ich lese sie Ihnen einfach schon mal vor: (zitiert) "Das ist eine falsche Interpretation des Geschriebenen. Diese Worte beschreiben nicht die Kriterien für ein Impeachment, sie beschreiben vielmehr die in der Verfassung genannten Gründe näher, also Landesverrat, Bestechung und andere hohe Verbrechen und Vergehen. Hamilton erweitert die Kriterien für ein Amtsenthebungsverfahren nicht, sondern er verengt sie."

ZEIT: Aber da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Landesverrat und Bestechung von Staatsdienern sind von Natur aus politisch, das erfordert keine weitere erläuternde Einschränkung. Erläuterungsbedürftig ist jedoch die Formel "andere hohe Verbrechen und Vergehen".

Dershowitz: Die Gründungsväter hätten leicht "Machtmissbrauch" als Grund in die Verfassung hineinschreiben können. Das haben sie aber nicht. Die Frage, die vor dem Senat daher verhandelt werden muss, lautet nicht, ob Präsident Trump mit seinem Telefongespräch (mit dem ukrainischen Präsidenten, Anm. d. Red.) Amtsmissbrauch begangen hat, sondern ob Amtsmissbrauch ein Grund für Impeachment ist.