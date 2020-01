Ihr einziges Glück im Unglück sei, dass der Weg zum Müll nicht weit ist, sagt die Frau. Dass sie selten von jemandem gesehen werde, denn sie schämt sich. Nach vorne, zur vierspurigen Straße hin, strahlt ihre Tankstelle im bekannten Aral-Blau, alles sieht nach glänzenden Geschäften aus. Da sind neun saubere Tanksäulen. Regale voller Energydrinks. Brummende Kühlschränke, darin Eier, Milch, Käse und Wurst.

Die Mülltonnen stehen auf der Rückseite, versteckt in einem schmalen Gang. "Hinten im Lager ist eine Tür", sagt sie, "da durch und direkt rechts."

Jeden Abend huscht sie hinaus ins Dunkel und schaut, ob irgendein Kunde sie beobachtet. Wenn nicht, wirft sie weg, was sie tagsüber eigentlich hätte verkaufen sollen: Laugenbrezeln, geschnittenen Leberkäse und Salate. Belegte Baguettes, die bei ihr Crossinos heißen, und Konserven, die so lange in den Regalen standen, bis das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht war. An schlechten Tagen sind die Tonnen derart voll, dass die Deckel kaum mehr schließen. Und es gibt viele schlechte Tage.

"Ich weiß, man hat nur ein Herz", sagt die Frau, "aber bei mir bluten zwei: mein privates und mein kaufmännisches."

Es war um den Jahreswechsel, während der Wochen, in denen Händler ihre Bilanzen schreiben, als eine Art Notruf die ZEIT erreichte. Mehrere Pächter von Aral-Tankstellen meldeten sich, eine Gruppe Verzweifelter, unter ihnen auch die Frau, die von sich sagt, dass bei ihr zwei Herzen bluten. Wie ihre Kollegen möchte sie anonym bleiben, soll einfach Frau Meier heißen, damit sie für Aral nicht erkennbar wird. Denn der Konzern hatte seine Geschäftspartner noch im Dezember in einem internen Schreiben davor gewarnt, mit Journalisten zu sprechen. Er hatte sie angewiesen, bei Medienanfragen "unmittelbar" die Zentrale zu informieren und Reporter "höflich, aber bestimmt" zu bitten, "das Tankstellengelände zu verlassen".

Dass Pächter aus ganz Deutschland dennoch Kontakt zur Redaktion der ZEIT aufnahmen, sie zu Krisentreffen einluden, ihr vertrauliche Dokumente zuspielten, liegt daran, dass sich hinter der Fassade des deutschen Marktführers für Tankstellen ein Drama abspielt. Ausgerechnet beim Versuch, die Zukunft des Geschäfts zu sichern, ist dem Konzern ein gewaltiger Fehler unterlaufen.

Schon seit Jahrzehnten wird an Tankstellen Geld nicht allein mit Sprit verdient, sondern auch mit Autowäsche, Zigaretten, Snacks. Vor allem für die Pächter ist das ein wichtiges Geschäft, weil für sie beim Verkauf von Benzin und Diesel kaum Provision übrigbleibt, pro Liter nur 1,1 Cent. So klang es zunächst schlüssig, dass Aral vor vier Jahren eine Kooperation mit der Lebensmittelkette Rewe verkündete, um sich noch unabhängiger zu machen vom Spritverkauf. Ob es damals bloß um höhere Margen ging oder schon darum, sich auf das Zeitalter der Elektromobilität vorzubereiten, ließ Aral offen. "Die Zeit ist reif für die nächste große Evolution im Shop-Geschäft", teilte der Aral-Vorstandsvorsitzende Patrick Wendeler 2016 in einer Pressemeldung mit. Nach und nach sollten bis zu 1.000 der rund 2.300 Aral-Tankstellen von Behelfskiosken zu kleinen Supermärkten ausgebaut werden. Das Sortiment wurde nicht nur um Alltäglichkeiten erweitert, sondern auch um Sushi, Nocellara-Oliven und Granatapfelsaft. Bis heute kam an 550 Standorten zum Aral-Blau ein "Rewe To Go"-Schriftzug auf grünem Grund. In diesem Jahr sollen es noch einmal 120 mehr werden. Das ist der Plan.

Doch das Konzept gehe nicht auf, melden zahlreiche Betreiber: Ihre Kunden sähen in einer Tankstelle nach wie vor allenfalls einen "Notkauf", falls zu Hause mal das Brot ausgegangen sei. Der ZEIT liegen Bilanzen vor, denen zufolge massenhaft Lebensmittel vernichtet werden und viele Pächter die Pleite fürchten, weil Aral sie auf einem großen Teil der Einkaufskosten sitzen lässt.

Bei Frau Meier beispielsweise ist es so: Ihre Tankstelle steht am Rande einer mittelgroßen Stadt, direkt an einer Straße mit viel Pendlerverkehr, nebenan ein Gewerbegebiet. Im Sommer kommen auch Touristen auf der Durchreise vorbei. Das Umfeld ist weder arm noch reich, ein Territorium normaler Ansprüche und üblicher Einkaufsgewohnheiten. An diesem "08/15-Standort", wie sie ihn selber nennt, hat Frau Meier ihrer jüngsten Bilanz zufolge im vorigen Jahr etwas mehr als 25.000 Euro mit dem Verkauf von Sprit verdient – aber zugleich Lebensmittel im Einkaufswert von mehr als 60.000 Euro in den Mülltonnen hinter ihrem Lager entsorgen müssen. Lebensmittel, die sie auf Anraten von Aral gekauft und selbst bezahlt hatte.