Das war ein turbulenter Start für den neuen Chef. Dave Calhoun hatte Mitte Januar gerade sein Amt als neuer Boeing-CEO angetreten, da musste er schon schlechte Nachrichten verkünden. Es könne noch bis zum Sommer dauern, so Calhoun, ehe die Maschinen vom Typ 737 Max wieder abheben dürfen. So lange könne man auch keinen der Jets an Fluggesellschaften ausliefern. Und das bedeutet: weitere Milliardenkosten. An diesem Mittwoch (nach Redaktionsschluss) musste er die Zahlen des Jahres 2019 den Investoren erklären.

Dominic Gates ist Reporter der Seattle Times und berichtet seit Jahren über Boeing. Übersetzt wurde sein Artikel von Michael Adrian.

Doch für das Unternehmen steht mehr auf dem Spiel: sein guter Name.

Boeing, einst der stolzeste Flugzeugbauer der Welt, berühmt für seine Ingenieurkultur, hat in den vergangenen Jahren wohl offenbar zu viel gespart. Nicht mehr die Ingenieure hatten das Sagen, sondern die Controller. Diesen Eindruck kann gewinnen, wer sich das Debakel um die 737 Max genauer anschaut.

Nur wenige Tage bevor Calhoun offiziell Chef wurde, schien dieser Eindruck einmal mehr bestätigt zu werden. Da veröffentlichte Boeing eine Fülle interner Dokumente, dank derer einiges zu erfahren war über die Kultur in dem Unternehmen. Darunter befindet sich auch eine E-Mail, die ein Vertreter der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air im Juni 2017 an Boeing geschickt hatte. Es ging ihm um die Pilotenausbildung für die neue 737 Max. Er schlug Boeing vor, eine 24-stündige theoretische Schulung sowie eine dreistündige Sitzung in einem Flugsimulator vorzunehmen. Die Antwort kam umgehend. Mark Forkner, technischer Chefpilot des Max-Programms bei Boeing, schrieb: Dies würde "Ihrer Fluggesellschaft eine schwierige und unnötige Belastung" aufbürden. Da Lion-Air-Piloten bereits das Vorgängermodell 737 von Boeing flögen, gebe es "absolut keinen Grund (...), einen Max-Simulator anzufordern".

Im folgenden Jahr stürzte eine 737 Max von Lion Air in Indonesien ab, 189 Menschen starben. Mehrere Monate später stürzte eine Maschine der Ethiopian Airlines desselben Typs ab.

Manager schauten weg und ignorierten wichtige Hinweise

Als Lion-Air-Flug 610 am 29. Oktober 2018 abstürzte, war die Maschine erst Wochen zuvor aus dem Endmontagewerk bei Seattle ausgeliefert worden. Boeing suchte den Fehler und wies in einem Bulletin an die Fluggesellschaften auf einen Sensorausfall hin, der fälschlicherweise eine neue Flugsteuerungssoftware in der Max ausgelöst hatte – bekannt als Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS). Dieses Trimmsystem hatte den Bug des Flugzeugs wiederholt nach unten gedrückt.

Boeing kündigte schnell ein Software-Update an und instruierte die Piloten unterdessen, wie sie gegebenenfalls bei einem solchen Vorfall zu reagieren hätten: Wenn der Pilot mehrere Trennschalter betätige, werde das MCAS deaktiviert. Die US-amerikanische Flugsicherheitsbehörde FAA und Aufseher auf der ganzen Welt gaben sich damit zufrieden.

Dann kam der 10. März 2019. Da stürzte Ethiopian-Airlines-Flug 302 nach einer ähnlichen MCAS-Fehlfunktion ab, 157 Menschen starben. Die äthiopischen Piloten hatten die Trennschalter wie empfohlen betätigt. Aber die Kräfte am Heck waren so stark, dass sie die Nase des Jets manuell nicht wieder hochziehen konnten. Tage später wurde die 737 Max mit einem weltweiten Startverbot belegt.

Damit war das Ansehen von Boeing schwer beschädigt. Immer mehr Details kamen raus. Etwa darüber, wie es bei der Zulassung des Flugzeugtyps zuging. So ergaben Untersuchungen, dass einige Manager des Unternehmens "unangemessenen Druck" auf wichtige Mitarbeiter ausgeübt hätten – und zwar auf Ingenieure, die offiziell die Sicherheitsbehörde FAA in den Büros des Herstellers unterstützten –, um den Zeitplan für die Zulassung der Max einzuhalten. Und auch innerhalb der FAA gab es Druck. Dort drängten Vorgesetzte Mitarbeiter dazu, die Zulassung für die Max bald abzuschließen.