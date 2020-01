Erschöpft, aber unversöhnt lässt Europa an diesem Freitag den Brexit über sich ergehen. Viele auf dem Kontinent sind erleichtert, dass mit dem förmlichen Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der EU das ärgste Gewürge ein Ende hat – doch die britische Entscheidung selbst kommt ihnen so närrisch oder verheerend vor wie am ersten Tag. Auch ein Unterton von Gekränktheit ist unverändert herauszuhören. In dieser Lage lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten und die Sache mit etwas kälterem Blut zu betrachten.

Großbritannien ist immer ein halb europäisches Land gewesen, als Seefahrtsnation, Kolonialmacht und seit dem Zweiten Weltkrieg als privilegierter Verbündeter der Vereinigten Staaten. Es war halb draußen, solange es der EU angehörte, mit einer langen Geschichte von Ausnahmeregelungen und bremsenden Sondervoten. Es wird halb drinnen sein, wenn es die EU verlassen hat, in einer "ehrgeizigen, breiten, tiefen und flexiblen Partnerschaft", wie Briten und Europäer sie erklärtermaßen anstreben. So gesehen ist der Brexit keine Katastrophe, sondern schlicht ein Ausdruck der Normalität im britisch-europäischen Verhältnis. Keineswegs der einzig denkbare (die bisherige innerlich distanzierte EU-Mitgliedschaft war auch einer), aber ein durchaus möglicher und plausibler.

Großbritannien ist keineswegs so marktradikal, wie die EU glaubt

Die größte konkrete Sorge auf dem Kontinent geht dahin, dass die Briten den Europäern in Zukunft als Wirtschaftsstandort unfaire Konkurrenz machen könnten, durch Steuerdumping oder laxe Regulierung. Diese Befürchtung wirkt doppelt übertrieben. Zum einen verkennt sie die Natur der britischen Gesellschaft: Sie ist keineswegs so markt- und wettbewerbsgläubig wie etwa die amerikanische; der Wohlfahrtsstaat (verkörpert im fast kultisch verehrten öffentlichen Gesundheitssystem NHS) besitzt im Vereinigten Königreich trotz Margaret Thatchers Radikalreformen der 1980er-Jahre eine starke, immer noch lebendige Tradition. Großbritannien wird auch nach dem Brexit schwerlich zum entfesselten Hyperkapitalismus übergehen, sondern ein weithin europäisch geprägtes Sozialmodell beibehalten.

Sofern allerdings die Briten den EU-Austritt tatsächlich zu Liberalisierung und Bürokratieabbau nutzen, sollte man das auf dem Kontinent nicht bejammern oder bekämpfen, sondern davon lernen. Ein bisschen freibeuterhafte Konkurrenz täte der uniformen EU ganz gut. Bundeskanzlerin Merkel hat kürzlich im Gespräch mit der Financial Times überraschend brexitfreundlich bemerkt, das Ende der Londoner EU-Mitgliedschaft könne als "Weckruf" dienen: "Aus einem positiven Blickwinkel betrachtet, müssen wir uns fragen, welche unserer Regelungen richtig und gut sind und tatsächlich nützlich für uns." Und welche, heißt das natürlich, nichts taugen und abgeschafft gehören.

Für die jetzt beginnenden Verhandlungen über das künftige europäisch-britische Verhältnis stellt sich vor allem eine Aufgabe: Konzentration auf das weltpolitisch Wesentliche. Wichtiger als der Kampf um einzelne ökonomische Vorteile ist die Kooperationsfähigkeit bei den globalen und internationalen Fragen. Im Umgang mit Russland, dem Mittleren Osten oder China, aber auch mit Donald Trumps USA, haben die Union und die Briten sehr ähnliche Interessen. Ob beim Klimawandel oder in der Iran-Politik, auf keinem strategisch relevanten Feld hat Premierminister Boris Johnson bisher erkennen lassen, dass er sein Land auf einen Anti-EU-Kurs führen will. Gegen amerikanischen Druck hat die Regierung in London gerade entschieden, den chinesischen Huawei-Konzern am Aufbau des 5G-Netzes zu beteiligen – ein Signal dafür, dass das Vereinigte Königreich nach dem Brexit durchaus nicht zum Vasallen der USA herabsinken will. Die britisch-europäische Integration ist vorbei, die britisch-europäische Allianz mitnichten.

Trotz mancher Schwächen und Fehler, die gerade im Brexit-Prozess zutage getreten sind, besitzt Großbritannien eine unschätzbare Stärke: eine vitale, instinktive Freiheitlichkeit. Ein liberales Land ist eines, in dem man weitgehend unbesorgt gegen den Mehrheitsgeschmack verstoßen kann, ob als Investmentbanker, der unverschämt viel Geld verdient, oder als Muslimin, die das islamische Kopftuch trägt. Mehr als die meisten anderen Länder, auch in Europa, ist das Vereinigte Königreich ein solches Land. Diese innere Liberalitätsquelle verliert die EU jetzt. Das ist für uns auf dem Kontinent der eigentliche, bittere Schaden durch den Brexit.