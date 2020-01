"Wuhan, gib Gas!", rufen Einwohner der abgeriegelten Elf-Millionen-Metropole aus Hochhausfenstern in die totenstillen Straßen. Videos davon kursieren in den sozialen Medien. Von Peking bis nach Shenzhen verschanzen sich die Menschen zu Hause. In manchen Dörfern verbarrikadiert man die Zufahrtsstraßen gegen Fremde. Die Pest von Albert Camus ist zur beliebten Lektüre avanciert. Manche vertreiben sich die Langeweile mit Tischtennisturnieren im Wohnzimmer.

