Es war bereits erwartet worden. Nach Fehlalarmen in Frankfurt und Berlin ist das Coronavirus aus dem chinesischen Wuhan am Dienstag erstmals in Deutschland nachgewiesen worden. Ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Starnberg, Mitarbeiter eines international tätigen Automobilzulieferers, hatte sich bei einer aus China angereisten Kollegin angesteckt. Und diese vermutlich bei ihren Eltern – die aus der Region Wuhan stammen. Sofort trat die "Task Force Infektiologie" des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auf den Plan. Der Patient sei isoliert und in einem klinisch guten Zustand, meldete die Behörde. Am Dienstagabend wurden drei weitere Infektionen bekannt, die nach Auskunft des bayerischen Gesundheitsministeriums in einem engen Zusammenhang mit dem ersten gemeldeten Fall stehen.

Die demonstrative Ruhe der Pressekonferenz in München steht im Kontrast zu den Panikkäufen von Atemmasken in den Apotheken der Landeshauptstadt, die die lokale Abendzeitung am Dienstag meldete. Besser zur Aufregung, die das Virus in den sozialen Medien erzeugt, passen die drastischen Maßnahmen der Behörden in China. Dort sind mindestens dreizehn Großstädte abgeriegelt worden. Mehr als 45 Millionen Menschen unterliegen staatlich verordneten Reisebeschränkungen. In Peking ist die Verbotene Stadt, in Shanghai das Disneyland geschlossen. Teile der Chinesischen Mauer sind gesperrt und die Schulferien verlängert worden. Ist das sinnvolle Seuchenpolitik, oder schüren die massiven Eingriffe die aufkeimende Panik erst?

Das Coronavirus 2019-nCoV ist – das zeigen erste Daten – klinisch vermutlich harmloser als seine berüchtigten Vorgänger Sars und Mers. Für die chinesische Führung aber ist es ein hochpolitisches Phänomen. Und für das deutsche Gesundheitssystem ein womöglich entscheidender Stresstest.

Repression, Überwachung, Zensur, so stellt sich das Land unter Staats- und Parteichef Xi Jinping dar. Proteste in Hongkong, Protestwahlen in Taiwan, Hunderttausende Uiguren in Lagern gefangen, Chinas autoritärer Staatskapitalismus hat nur noch wenig mit dem Alternativmodell zu tun, das mit seinem rasanten Wachstum und seinem strategischen Denken den Westen das Fürchten lehrte. Käme nun Systemversagen beim Kampf gegen das Virus hinzu, Chinas Ruf wäre gänzlich ruiniert.

Als zum Jahreswechsel bekannt wurde, dass in der chinesischen Stadt Wuhan ein neues Coronavirus bei Menschen eine schwere Lungenentzündung auslöst, meldeten die Behörden zunächst noch beruhigend, der Erreger werde nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Bald wussten es die Experten besser. Bei Redaktionsschluss in der Nacht zum Mittwoch stand die offizielle Zählung in China bei 4610 Infizierten. 83 Patienten in 17 weiteren Ländern waren betroffen – vier in Deutschland. 106 Menschen waren gestorben, alle in China, viele von ihnen vorerkrankt, alt oder geschwächt, die meisten aus der Provinz Hubei mit ihrer Hauptstadt Wuhan.

Die Führung in Peking steht nun vor einer doppelten Herausforderung: Sie muss nicht nur der eigenen Bevölkerung das Gefühl von Sicherheit geben, sie muss auch vor der Weltöffentlichkeit den Eindruck vermitteln, die Lage im Griff zu haben – und zwar besser als beim verheerenden Sars-Ausbruch 2003. Damals leugnete und vertuschte die Kommunistische Partei wochenlang das Ausmaß der viralen Bedrohung. Heute lobt Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO, das Land für seine Transparenz, den offenen Umgang mit Daten und die entschlossenen Gegenmaßnahmen.

In das Lob stimmen nicht alle ein. Im Kampf gegen 2019-nCoV zeigt sich das Bild eines Staates, der vor drakonischen Maßnahmen nicht zurückschreckt – und Transparenz auch als Mittel sozialer Kontrolle einsetzt. Per SMS informieren Gesundheitsbehörden ganze Wohnblöcke, oft Hunderte Familien, über Infektionsfälle in der Nachbarschaft – mit offener Nennung von Namen, Adressen und Wohnungsnummern nebst behandelnder Klinik. Per Telefonanruf folgt dann die keinen Widerspruch duldende Aufforderung, die Wohnung in den nächsten vier Tagen nicht zu verlassen. Der Staat zeigt demonstrative Entschlossenheit. Während in unserer föderalen Demokratie beim Thema Gesundheitsvorsorge und Seuchenbekämpfung unterschiedlichste Ämter und Behörden um Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten rangeln, errichtet die Volksrepublik in wenigen Tagen in Wuhan ein neues Krankenhaus mit 1000 Betten, das schon am 3. Februar eröffnen soll. Vorarbeiten für eine zweite Klinik mit 1300 Betten haben bereits begonnen.

In Deutschland haben schon die jährlich wiederkehrenden Grippewellen mehrfach zu Spannungen zwischen den Behörden geführt, etwa als es um die Beschaffung von Medikamenten oder Impfstoffen ging. Hat Deutschland aus seinen Fehlern etwas gelernt?