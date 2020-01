Sigmar Gabriel und die Deutsche Bank, sie sind das Skandalpaar der Woche. Seit bekannt wurde, dass der ehemalige SPD-Chef in den Aufsichtsrat der Bank einziehen soll, haben die beiden in Deutschland in Sachen öffentliche Aufmerksamkeit sogar Harry und Meghan den Rang abgelaufen.

Dabei ist die Verbindung erst einmal eine glückliche: Sigmar Gabriel und die Deutsche Bank passen zueinander. Beide haben schon bessere Zeiten gesehen. Beide versuchen, nach einem Absturz wieder auf die Beine zu kommen. Wieso sollten sie sich dabei nicht gegenseitig stützen? Zumal Gabriel etwas von Wirtschaft versteht und rechtlich auch nichts dagegenspricht.

Die Personalie ist also folgerichtig. Doch genau das ist das Problem. Wenn an diesem Donnerstag die Deutsche Bank in Frankfurt ihre Zahlen fürs vergangene Jahr präsentiert, wird deutlich werden: Die schlechten Zeiten sind noch nicht vorbei. Analysten erwarten, dass für das Jahr 2019 wieder Verluste verkündet werden. Der Umbau, den Vorstandschef Christian Sewing – richtigerweise – vorantreibt, ist teuer. Ob er am Ende gut ausgeht, weiß bislang keiner.

Sigmar Gabriel und die Deutsche Bank haben viel gemeinsam – vielleicht zu viel

Die Personalie Gabriel ist in diesem Zusammenhang ein Symptom für eine tiefer liegende Misere: Der Deutschen Bank geht es offenbar so schlecht, dass sie sich in der Nähe der Politik sicherer fühlt. Ja, dass sie die Nähe der Politik sogar sucht. Als eine Art Versicherung gegen den eigenen Untergang – ob der nun darin besteht, dass ein ausländischer Konkurrent die Bank schluckt oder dass sie sich selbst in die Bedeutungslosigkeit schrumpft. Gabriel personifiziert in dieser Deutung die Verbindung zwischen Politik und Bank. Politiker oder ehemalige Politiker im Aufsichtsrat kennt man sonst aus Unternehmen, die in Teilen oder ganz dem Staat gehören: Volkswagen, die Deutsche Bahn, der Energiekonzern RWE. Oder aus Firmen, die der Politik zumindest sehr nahestehen.

Einst hat die Deutsche Bank in der tiefsten Krise zwar die indirekte Hilfe des Staates – etwa die Garantie der Spareinlagen – gern angenommen, aber direkte Staatshilfen stolz zurückgewiesen. Könnte es sein, dass sie sich jetzt sogar heimlich nach direktem Einfluss sehnt? Die Stimmung muss jedenfalls mies sein, wenn es ausgerechnet den Anteilseignern der Deutschen Bank logisch erscheint, einen ehemaligen Politiker in den Aufsichtsrat zu holen. Dazu noch einen von der SPD, einer Partei, der Banker traditionellerweise nicht übermäßig zugeneigt sind. In der Not macht man die seltsamsten Kompromisse.

Das alles ist für die Bürger dieses Landes keinesfalls egal. Denn die größte deutsche Bank zeigt mit der Personalie, was sie gut elf Jahre nach der Finanzkrise von 2008 stärker denn je ist: eine politische Bank. Schon im vergangenen Jahr ging es in eine ähnliche Richtung, als sie beinahe mit der teilstaatlichen Commerzbank fusionierte. Das SPD-geführte Finanzministerium setzte sich für diesen Plan ein, obwohl die wirtschaftliche Logik nicht überzeugte. Erst nach öffentlichem Protest scheiterte er. Ein Politikum ist die Bank zudem, weil sie seit Jahren dahinsiecht, aber "too big to fail" ist – zu groß, als dass der Staat sie pleitegehen lassen könnte.

Eine politische Bank war allerdings genau das, was man nach 2008 verhindern wollte. Eine der damaligen Lehren lautete: Staat und Banken müssen entflochten werden, wenn man vermeiden will, dass Krisen künftig so tief werden, dass am Schluss der Staat einspringen muss. Denn es war die jahrelange implizite Staatsgarantie – die Annahme, der Staat werde die Banken schon raushauen –, die viele Banker erst dazu verleitet hat, hochriskante Geschäfte zu tätigen.

Nie wieder solle der Steuerzahler eine Bank retten müssen, sagten Politiker recht einig nach 2008. Gabriel bekräftigt das heute. Allerdings gibt es hier eine Voraussetzung: dass man dafür etwas tut – in den Banken und seitens der Politik. Die Deutsche Bank muss dringend ihr Geschäftsmodell solider aufstellen, was sie reichlich verspätet auch versucht. Die Politik muss Abstand halten, aber in der Not auch Änderungen erzwingen. Ausgerechnet in Deutschland ist das bisher nicht gelungen.

Man kann Gabriel also nicht vorwerfen, dass er den Aufsichtsratsposten interessant findet. Womöglich macht er sich dort sogar gut. Man sollte die Personalie aber als Symptom für eine Misere erkennen, der das Land sich dringend intensiver widmen muss. Sonst heißt es nach der nächsten Krise wieder: Nie wieder.