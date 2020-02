DIE ZEIT: Frau Tekkal, in Deutschland leben etwa 1200 jesidische Frauen, die vor dem "Islamischen Staat" flüchten mussten. Die meisten waren vorher versklavt und sind Zeuginnen eines Genozids. Welchen Beitrag können sie zur Aufklärung der Verbrechen des IS leisten?

Düzen Tekkal: Einen großen! Aus Deutschland kommen nach dem Irak die meisten Hinweise auf die Täter, bislang mehr als 200 Aussagen von Zeuginnen: Frauen, die selbst vergewaltigt wurden.

ZEIT: Im Oktober 2019 hat die Bundesanwaltschaft den Iraker Taha A.-J. von Griechenland nach Deutschland ausliefern lassen und ermittelt nun gegen ihn wegen Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Menschenhandel.

Tekkal: Das ist das europaweit erste Verfahren wegen des Genozids an den Jesiden, ein Meilenstein, den wir den überlebenden Frauen verdanken.

ZEIT: Die Ehefrau dieses IS-Mannes steht in München vor Gericht. Jennifer W., eine 28-jährige Deutsche. Ihr wird vorgeworfen, sie und Taha A.-J. hätten ein jesidisches Kind in der sengenden Hitze ihres Hinterhofs verdursten lassen.

Tekkal: Solche Verbrechen gab es zuhauf, sie werden aber selten aufgeklärt, weil die Beweise schwer zu sichern sind. Deshalb sind die Aussagen der Befreiten so wichtig. Mich macht die falsche Toleranz wütend, die IS-Rückkehrer in Deutschland erfahren, besonders IS-Frauen. Nach dem Motto: Wir müssen sie reintegrieren, sie brauchen eine zweite Chance. Nein! Die Täter müssen hart bestraft werden.

ZEIT: Tun die Strafverfolgungsbehörden genug?

Tekkal: Sie bemühen sich, sind aber zu schlecht ausgestattet. Täter laufen unbehelligt auch durch Deutschland. Offiziell und laut BKA sind bis zum 16. Oktober 2019 mindestens 122 IS-Kämpfer aus dem Irak und Syrien hierher zurückgekehrt. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Wenn die Täter nicht bestraft werden, ist das aus Sicht der Opfer wie eine zweite Demütigung.

ZEIT: Und immer noch sind Jesidinnen in Gefangenschaft, als Sklaven von IS-Kämpfern.

Tekkal: Rund 2000 werden noch vermisst. Die meisten sind vermutlich Gefangene. Erst vor ein paar Tagen wurde ein zwölfjähriges Mädchen befreit, das fünf Jahre lang versklavt war.

Düzen Tekkal 1978 wurde die Tochter türkischer Einwanderer in Hannover geboren. Die Jesidin studierte Politikwissenschaft und arbeitete fürs Fernsehen. 2014 reiste sie erstmals in den Irak, traf zahllose jesidische Opfer des IS. Es entstanden ihr Film "Hawar – Meine Reise in den Genozid" und der Hilfsverein Hawar.help. 2020 erzählt ihr neuer Dokumentarfilm "Jiyan – Die vergessenen Opfer des IS" vom Schicksal der versklavten Frauen.

ZEIT: Der Genozid an den Jesiden liegt nun fast sechs Jahre zurück. Kämpfer des "Islamischen Staats" hatten im Sommer 2014 im Irak Zehntausende verschleppt, vergewaltigt, getötet. Damals drehten Sie einen Film über den Völkermord. Warum sind Sie zurückgekehrt, für einen neuen Film?

Tekkal: Das Thema lässt mich nicht los, seit ich im August 2014 während der Kämpfe erstmals im Irak war. Mittlerweile war ich 15-mal dort. Ich bin selbst Jesidin, der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft war der größte Wendepunkt meines Lebens.

ZEIT: Ihre Eltern kamen vor 50 Jahren aus der Türkei nach Deutschland, Sie sind hier geboren und in Hannover aufgewachsen. Wie wurden Sie zur Chronistin dieses Verbrechens?

Tekkal: Ich habe Politikwissenschaft studiert und fürs Fernsehen gearbeitet, wollte aber schon immer meine Wurzeln erforschen. Ein Film über die Jesiden interessierte bei den Sendern jedoch niemanden. Also plante ich auf eigene Faust eine Reise mit meinem Vater in den Irak – genau in dem Sommer fiel der IS in die jesidischen Städte ein.

Besonders wichtig ist mir die Hilfe für die vom IS entführten und schwer traumatisierten Jesidinnen. Ihnen wurde unermessliches Leid zugefügt. Düzen Tekkals erster Film über den Genozid hat mich tief beeindruckt. Wir müssen das ganze Ausmaß der Verbrechen ans Licht bringen, um Strafverfolgung und Aufarbeitung zu ermöglichen. Gerd Müller, CSU, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

ZEIT: Innerhalb weniger Wochen wurden 400.000 Jesiden vertrieben, Tausende Männer und Jungen hingerichtet, Tausende Frauen und Mädchen verschleppt. Allein 150.000 Jesiden flüchteten ins Sindschar-Gebirge.

Tekkal: Mir wurde abgeraten, dorthin zu fahren, und ich bin ja keine Hasardeurin. Aber ich wollte, dass andere sehen, was da passiert.

ZEIT: Der Film Hawar – Meine Reise in den Genozid erschien 2015. Für Ihren neuen Film Jiyan – Die vergessenen Opfer des IS kehren Sie mit Ihrer Protagonistin Necla Mato in den Nordirak zurück. Was ist die Geschichte dieser jungen Frau?

Tekkal: Necla stammt aus einer wohlhabenden Bauernfamilie in Kocho, einem jesidischen Dorf. Sie lebte dort unbehelligt, bis im August 2014 die Pick-ups des IS in ihr Dorf fuhren, darauf bärtige Terroristen mit Schwertern und Maschinengewehren. Das Schlimmste an dem Verbrechen, das dann folgte: Es wäre zu verhindern gewesen. Denn die Angriffe des IS auf jesidische Siedlungen hatten in der Nacht auf den 3. August begonnen. Das Massaker in Neclas Dorf fand erst am 15. August statt. Bis dahin hofften und bangten die vom IS belagerten Jesiden – per E-Mail, Telefon, SMS gingen ihre Hilferufe in die Welt. Aber Europa und die Vereinten Nationen reagierten nicht. Die USA intervenierten zwar, aber auch Tage zu spät.