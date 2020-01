Mit Bildern aus den Bergen erklärt Terrence Malicks neuer Film Ein verborgenes Leben den Nationalsozialismus. Er zeigt, wie dieser über die österreichische Provinz hereinzieht, nämlich als schlechtes Wetter. Dräuend stehen Wolken am Himmel. Da hinten kommt er! Die Geschichte ist echt, der Bauer Franz Jägerstätter verweigert aus Gewissensgründen den Militärdienst und wird 1943 hingerichtet. Malicks Theaterschauspieler ruckeln und hasten auf ihrer Bühne, trotzdem geht alles langsam voran, denn man weiß ja, wie es endet.

Die Geschichte soll ganz in Bildern erzählt werden, ihre Moral lautet: Die Natur ist gut, die Menschen fallen aber von ihr ab, spucken plötzlich auf Jägerstätters Kinder. Das Böse ist plötzlich da wie Fußpilz. Der Nationalsozialismus ist ein existenzieller Fußpilz, heimtückisch und feucht. Der Zuschauer ertrinkt in Malicks Bergbildern, er möchte nur noch, dass es weniger regnet, der Wind aufhört und das Gras auf dem Anger endlich geschnitten ist. Die Kamera plappert bedeutungsschwer, sie ist sentimental und penetrant. Wer ohne große Mühen drei Stunden Lebenszeit hinzugewinnen möchte, sehe sich diesen Film nicht an. Er wird garantiert belohnt.