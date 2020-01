Neulich hatte ich einen Zwischenfall mit einem Fischbrötchen. Meine Stammbude war zu, und ich musste zur Konkurrenz. Ich bestellte Matjes, weil Matjes das beste Fischbrötchen ist (Matjes ist einfach Hering vor der Geschlechtsreife, sozusagen das Kalb unter den Fischen). Und extra Zwiebeln, weil Zwiebeln Matjes besser machen (egal was meine Freundin sagt). Das Brot war zu lang, der Fisch kaum zu sehen. Außerdem war es außen mit Sesam bestreut und innen mit Soße bestrichen. Und irgendein Mitarbeiter ohne Gottesfurcht hatte eine Gurke reingelegt. Ein Desaster.

Ich will Ihnen von einer meiner Theorien erzählen. Ehrlich gesagt ist es die einzige, die ich habe. Umso geehrter dürfen Sie sich fühlen. Es handelt sich um die sogenannte Theorie der kulinarischen Mittelmäßigkeit™. Sie besagt, dass es Gerichte gibt, die schlechter werden, wenn die Zubereitung zu ausgefeilt ist und die Zutaten von zu hoher Qualität sind. Fischbrötchen-Verkäufer versuchen oft, ihre Fischbrötchen durch gutes Brot aufzuwerten, zum Beispiel Körnerbrot oder Ciabatta. Aber das Brot beim Fischbrötchen darf nicht zu gut sein! Ein billiges deutsches Aufbackbrötchen ist perfekt. Der Matjes sollte über den Rand des Brötchens hängen wie eine schlaffe rosafarbene Zunge, belegt ausschließlich mit Zwiebeln. Und einem Salatblatt.

Es geht mir hier um Demut. Darum, die einfachen Dinge richtig zu machen. Burger zum Beispiel. Eines der größten Probleme im Burgertum, das sagte schon der leider verstorbene Fernsehkoch Anthony Bourdain, sind überflüssige Zutaten und Variationen. Niemand braucht Blauschimmelkäse auf dem Burger, selbst Gouda ist zu viel. Man sollte amerikanischen Käse verwenden, diese gelbe, eigentlich nur käseartige Substanz, die wie flüssiger Kleber alles zusammenhält.

Außerdem muss der Burger klein sein. Prätentiöse Burgerbuden erkennen Sie an dem langen Zahnstocher, der in jedem Burger steckt, damit er nicht auseinanderfällt. Wieder mit Bourdain gesagt: "In einer perfekten Welt sollte man in der Lage sein, einen Burger mit einer Hand zu essen und dabei einen repräsentativen Teil aller Zutaten zu erhalten."

Die dargelegten Prinzipien sind auf verschiedene Gerichte übertragbar: Pizza, Döner, Hotdog. In etwa auf alle, die in Verbindung mit dem Wort "Premium" ein Oxymoron bilden (Premium-Hotdog ist ein Widerspruch in sich). Und ja, ich wurde bereits darauf hingewiesen, dass man diese Gerichte gerne betrunken nach der Kneipe auf dem Weg nach Hause isst. Ich glaube aber nicht, dass dies das verbindende Element meiner Theorie ist.

Sie lässt sich auf andere Lebensbereiche anwenden. Auf Mode, Politik oder auf Kolumnen. Denn Schreiben ist wie Kochen, hat ein alter Chef von mir gesagt. Erst holt man Zutaten, also Gedanken und Informationen. Dann überlegt man, was man gebrauchen kann. Wichtig ist es, die Kolumne nicht zu überfrachten. Der Leser denkt zwar, er wolle eine vor Gedanken und Ideen nur so sprudelnde Melange, verfasst mit einer Prise Witz und Esprit. Viel besser aber ist ein leicht zu lesender Text, der schnell vorbei ist. Zu gut darf eine Kolumne auf keinen Fall sein. Ich nenne das meine Theorie der kolumnistischen Mittelmäßigkeit™. Guck an, ich hab ja doch noch eine!