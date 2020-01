Es war eine traurige Nacht damals im Juni 2016, als die Mehrheit der Briten für einen EU-Austritt stimmte. Europa war traumatisiert. Die Befürchtung ging um, dass andere Mitgliedsstaaten Großbritanniens Vorbild folgen könnten. Die Frage war nicht mehr, welches Land als nächstes in die EU aufgenommen werden, sondern welches EU-Mitglied sich als nächstes für einen Austritt entscheiden würde.

Besonders geschockt vom Brexit waren die Osteuropäer – und das nicht nur, weil Millionen von ihnen auf der Insel arbeiten. George Bernard Shaw klagte einmal: "Der gewöhnliche Brite hält Gott für einen Engländer." Die meisten Osteuropäer teilten diesen Glauben. Wie der ungarische Philosoph, frühere Dissident und unverbesserliche Radikale Gáspár Miklós Tamás in seinem wunderbaren Essay Smileys Leute erklärt, ist der "Mythos von England" ein wichtiger Teil der politischen Vorstellungswelt Osteuropas. Es ist kein Zufall, dass jeder Marktflecken dort sein eigenes Hotel Bristol hat. Smileys Leute (so benannt nach George Smiley, dem Inbegriff des besonnenen und ehrenwerten britischen Spions in den Romanen John le Carrés) waren "verführt von Mäßigung, Pluralismus, Toleranz, von Reife". In der politischen Fantasie Osteuropas wussten die britischen Eliten immer, was sie taten. Sie konnten zynisch und eigennützig sein, dumm oder irrational aber waren sie nie.

Ivan Krastev ist Leiter des Centre for Liberal Strategies in Sofia und Permanent Fellow des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien. Sein jüngstes Buch ist "Das Licht, das erlosch. Eine Abrechnung", Ullstein 2019 (zusammen mit Stephen Holmes).

Die Realität des Vereinigten Königreichs nach 2016 hat von diesem Mythos nicht viel übrig gelassen. Die Osteuropäer hatten das Wesen des Britischseins immer darin gesehen, dass "sie nicht sind wie wir". Als der albanische Ministerpräsident im Fernsehen erklärte, das Unterhaus erinnere ihn an das bosnische Parlament, wurde mit einem Mal klar, wie tot der Britannienmythos war. Für die Osteuropäer bestand ein Teil des Schocks über den Brexit in der Erkenntnis, "dass sie sind wie wir". So spaltete der Brexit Großbritannien, ließ die EU jedoch zusammenrücken.

Am erstaunlichsten an der EU nach dem Brexit ist, dass sie zwar keine der Krisen lösen konnte, die sie auseinanderzureißen drohten (die Finanzkrise, die russisch-ukrainische Krise, die Migrationskrise), dass aber die Wechselwirkungen zwischen diesen Krisen und die chaotische Realität Großbritanniens nach dem Brexit-Votum auf wundersame Weise die Bedingungen geschaffen haben, die dem Staatenblock zu überleben halfen und neue Zuversicht einflößten. Die Union befindet sich heute in einem Zustand verwirrender Zweideutigkeit, aber nicht mehr im Zustand der Verzweiflung.

Ende 2016 setzten sich anderthalb Dutzend politische Parteien in Europa für Volksabstimmungen zum Austritt entweder aus der EU oder aus der Euro-Zone ein. Die unerwartete Folge der Brexit-Erfahrung ist, dass es heute, Ende Januar 2020, da das Vereinigte Königreich die Union tatsächlich verlässt, nicht eine einzige größere Partei in Europa gibt, die offen für einen Austritt wirbt.

2016 war das britische Referendum für viele europäische Nationalisten ein Bekenntnis zum Nationalstaat und ein Misstrauensvotum gegen Europa als Imperium. Wie ihnen allerdings nach und nach dämmerte, stimmten viele Leaver nicht deshalb gegen Brüssel, weil die EU ein Empire ist – sondern weil sie glauben, dass es nicht ihr Empire ist. Auch sind die Nationalisten auf dem Kontinent inzwischen zu der Einsicht gelangt, dass eine mögliche Auflösung der EU nicht die Rückkehr zum Nationalstaat bedeutet, sondern vielmehr einen Zerfall der heutigen Mitgliedsstaaten nach sich ziehen könnte. Der Brexit hat das Vereinigte Königreich ja nicht geeint, im Gegenteil: Er hat die Gefahr, dass Schottland es verlässt, noch realer gemacht.

Seit 2016 hat sich Großbritannien auf fast unvorstellbare Weise verändert. Es ist provinziell, orientierungslos und irrelevant geworden. Was einmal das größte Weltreich der Geschichte war, gleicht inzwischen eher einer aufrührerischen Kolonie. Die Ironie der kommenden Verhandlungen über das Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nach dem Brexit kann keinem Beobachter mit Sinn für die Geschichte entgehen.

Großbritannien war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weithin damit beschäftigt, die Auflösung seines Empires auszuhandeln. Es musste sich mit jungen Nationen auseinandersetzen, die begierig darauf waren, selbst Macht zu gewinnen, während sie gleichzeitig willens waren, mit ihren früheren imperialen Herren über Handelsfragen zu sprechen. Großbritannien wiederum legte Wert darauf, die Rechte seiner in den nunmehr unabhängigen Ländern verbliebenen Bürger zu sichern.

Insgesamt waren dies sehr asymmetrische Verhandlungen. Londons Vorteil lag in der Überlegenheit seiner Bürokratie und seiner Erfahrung mit Handelsfragen. In aller Regel agierte Großbritannien zudem aus einer Position der Einigkeit, während seine Verhandlungspartner innerlich gespalten und von Wunschdenken geblendet waren. Den in die Unabhängigkeit entlassenen Staaten fehlten nicht einfach nur die Experten, sie misstrauten vielmehr dem Beamtenapparat, den sie aus der Kolonialzeit geerbt hatten. Wirtschaftliche Argumente spielten in ihren Entscheidungsprozessen nur eine untergeordnete Rolle.