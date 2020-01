Die Finanzmärkte nehmen das Katastrophenszenario schon einmal vorweg. In dieser Woche ging es an allen wichtigen Weltbörsen mit den Kursen bergab. Wird das Virus zu einer Gefahr für die Weltwirtschaft und damit auch für Arbeitsplätze in Deutschland?

Unter Experten wächst die Sorge, dass es so weit kommen könnte. China ist praktisch schon lahmgelegt: Flüge wurden abgesagt, Züge verkehren nicht mehr, Läden bleiben geschlossen. In den großen Fabriken wird wegen des chinesischen Neujahrsfests derzeit ohnehin nicht gearbeitet.

Die Größenordnung lässt sich mit ökonomischen Modellen nur schwer abschätzen. Fachleute wie Holger Schmieding von der Berenberg Bank verweisen auf die Auswirkungen der Lungenkrankheit Sars im Jahr 2003. Damals ging die chinesische Wirtschaftsleistung um rund zwei Prozentpunkte zurück – vor allem der private Konsum brach ein. Auf die europäische und die amerikanische Konjunktur hatte das aber kaum Auswirkungen.

Aus zwei Gründen könnten die Folgen diesmal dramatischer sein: Erstens lässt sich das Coronavirus möglicherweise schwieriger eindämmen, auch wenn die Krankheit milder zu verlaufen scheint als Sars.

Sollte dem so sein, wären die wirtschaftlichen Verwerfungen schwerwiegender, vor allem wenn in anderen Ländern Städte oder Regionen abgeriegelt oder der Flugverkehr eingeschränkt werden würde. Immerhin ziehen bereits erste ausländische Firmen ihre Leute aus China ab.

Zweitens ist die chinesische Wirtschaft heute viel bedeutender für die globale Konjunktur als 2003. Damals entfielen etwa sechs Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung auf die Chinesen, heute sind es rund 16 Prozent. Gerade für die deutsche Wirtschaft ist China ein wichtiger Handelspartner. Etwa sieben Prozent der gesamten deutschen Warenausfuhren gehen in das Land, etwa 93 Milliarden Euro. Für den Volkswagenkonzern ist China der größte Auslandsmarkt. Der Autobauer hat dort 23 Werke mit mehr als 90.000 Mitarbeitern. Wenn die chinesische Wirtschaft deutlich an Fahrt verliert, würde das auch Deutschland treffen.

Pandemie - Weltgesundheitsorganisation berät über globalen Notstand 16 Experten eines WHO-Teams sprechen erneut darüber, wegen des Coronavirus einen weltweiten Notstand auszurufen. Die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen steigt weiter. © Foto: Reuters TV

Die gute Nachricht: Die Geschichte zeigt, dass Naturereignisse wie Seuchen, Unwetter oder auch Erdbeben die Wirtschaft in aller Regel nur vorübergehend belasten. Die Produktionsausfälle werden normalerweise schnell aufgeholt, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat – zumal die Regierungen oft staatliche Hilfsprogramme zur Stützung der Wirtschaft auflegen. Die ökonomischen Auswirkungen des Virus seien "bedeutend, aber kurzlebig", heißt es in einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Oxford Economics.

So war es jedenfalls bei Sars. Nachdem sich das Umsatzwachstum im chinesischen Einzelhandel im Frühjahr 2003 halbiert hatte, erreichte es schon im Sommer wieder sein vorheriges Niveau.