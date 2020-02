Unsere Putzfrau war in Rente gegangen, den Aktenstaub sollte fortan eine Reinigungsfirma entsorgen. Zwei junge Männer wuselten am Morgen durch den großen Strafgerichtssaal, offenbar in der Annahme, neutrale Rechtsprechung erfordere strikte Sterilität wie bei einer Herzoperation. Kurz vor Verhandlungsbeginn ruft mich die Protokollantin an: "Hier kann man nicht verhandeln. Die Luft ätzt einem die Bronchien weg." Ortstermin mit Anklage und Verteidigung: im Saal ein Geruch aus hochkonzentriertem Reinigungsmittel mit Zitronenaroma. Ich bin bereit, den Verhandlungstermin aufzuheben; Staatsanwalt und Verteidiger schlagen vor, eine halbe Stunde zu lüften und dann zu entscheiden. Nach einer halben Stunde ist der Duft noch penetrant, ätzt aber nicht mehr. Also verhandeln wir, eine Serie von räuberischen Diebstählen in einem Einkaufszentrum. Erste Zeugin ist die Leiterin einer Filiale der Parfümeriekette Douglas. Die Vernehmung ist beendet, am Richtertisch wartet sie auf ihren Entschädigungsbeleg. Da drängt es den Verteidiger, Rechtsanwalt Barke, seinen forschen Fragen einen jovialen Abschluss zu geben: "Wenn Sie als Fachfrau mal Ihre Nase in die Luft halten, können Sie den Duft erkennen?" Die Parfümerieberaterin reckt ihre Nase nach oben und sagt: "Ich rieche nüscht."

