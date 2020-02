Nachdem Hartmut Ziebs, bis vor Kurzem Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, geschildert hat, warum er zurückgetreten ist, warum er einfach nicht mehr konnte, schaltet er sein Handy ein. Die Überwachungskamera seines Einfamilienhauses ist mit den Handys der Familie verbunden. Immer wenn sich auf dem Videobild ein Mensch zeigt, bekommt Ziebs eine Meldung. Er startet eine Aufnahme, festgehalten kurz vor Silvester. Ein Mann in Jogginghose geht auf dem Grundstück auf und ab, den Kopf in Richtung Haus gedreht, so als wolle er sich alles ganz genau ansehen, die Türen, die Fenster. Der Mann verschwindet, kommt aber mehrmals zurück. Das erste Mal ist er um 13.32 Uhr zu sehen, das letzte Mal um 15.09 Uhr.

Der Staatsschutz habe den Vorfall sehr ernst genommen, sagt Ziebs. "Die ermitteln jetzt." Ziebs wird nachdenklich. Er hat schon Wochen zuvor angekündigt, sein Amt niederzulegen, aber es ist noch nicht vorbei.

Er sagt: "Was macht der Kerl da? Menschenskinder, ich bin Feuerwehrmann. Ich will doch helfen."

Menschenskinder. Eine neue Frage zieht durch Deutschland: Soll ich aufgeben, oder soll ich weitermachen, trotz aller Drohungen?

"Sie sind als Feuerwehrchef eine Schande und Zumutung, für jeden aufrichtigen Bürger"

"Du Stück Scheisse gehörst täglich ausgepeitscht und ohne Schutzausrüstung als erster Mann ins Feuer gejagt."

"Du widerliche Marionette, Du dummer Furz, verrecken sollst Du!!!"

(Aus E-Mails an Hartmut Ziebs)

Hartmut Ziebs, der Feuerwehr-Chef, hat hingeschmissen. Genau wie Arnd Focke, SPD-Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Estorf. Hakenkreuze, Morddrohungen, irgendwann wurde es ihm zu viel. Eine der letzten Drohungen hieß: "Wir vergasen dich wie die Antifa."

Der Bürgermeister des niederrheinischen Städtchens Kamp-Lintfort, Christoph Landscheidt, SPD, hat sich entschieden, anders auf die Drohungen zu antworten: Er will nicht aufgeben, sondern aufrütteln. Also kündigte er an, vor Gericht zu ziehen, um sein Recht auf einen Waffenschein einzuklagen. Die Meldung verbreitete sich schnell. Die Klage hat Landscheidt inzwischen wieder zurückgezogen – sein Ziel, eine Debatte auszulösen, hatte er ja erreicht. Landscheidt strebt eine weitere Amtszeit als Bürgermeister an. Er hat jetzt zwar keine Waffe, dafür Personenschutz.

Auch der Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby, dessen Wahlkreis in Halle liegt und dessen Bürofenster vor zwei Wochen von mehreren Kugeln zerschossen wurde, will nicht zurückweichen. Obwohl es nicht der erste Angriff auf sein Büro war und er nach den Schüssen noch eine zusätzliche Morddrohung bekam, will er seine politische Arbeit fortsetzen. Diaby ist Integrationsbeauftragter der SPD-Bundestagsfraktion.

Die Absender der Drohungen sind in der Regel anonym, es besteht aber kein Zweifel daran, aus welcher Ecke die allermeisten von ihnen kommen. Sicher, es gibt auch Drohungen von Linken und von Islamisten, doch 75 Jahre nach Kriegsende hat sich in der Bundesrepublik eine Bedrohungskultur entwickelt, die vom deutschen Volk schwärmt und von Volksverrätern spricht. Es geht wieder um Begriffe wie Nation, Identität, Schädlinge, um Leben, das angeblich mehr wert ist als anderes Leben. Es geht gegen Minderheiten, gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge und gegen Menschen, die sich für Ausländer und Flüchtlinge engagieren. Es geht gegen Menschen, die sich der Gefahr von rechts entgegenstellen. Manchmal reicht schon ein Gesicht als Auslöser – weshalb wir in diesem Dossier davon abgesehen haben, die bedrohten Personen im Bild zu zeigen.

"Wir werden Dir mit einem schönen scharfen Messer ein Kreuz in Dein Gesicht ritzen. So wegen Hakenkreuz, du verstehst schon. Anschließend werden wir Dir Dein heuchlerisches Grinsen aus der Fresse schneiden. Du wirst sehen, ob Du ohne Lippen dann immer noch Lust hast, zu grinsen. Und dann werden wir Deine Wampe aufschneiden. Langsam, Zentimeter für Zentimeter ..."

(Aus einer E-Mail an den SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Roth vom 24. Oktober 2019)

"Schon in naher Zukunft werden Sie zusammen mit dem anderen Kanacken-Dreck in die Lager wandern"

(Aus einer E-Mail an Kazim Abaci, Mitglied der SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft, vom 24. Januar 2020)

"Volksverräter"

(Parole, in der Nacht zum 16. Januar 2020 in München an das Fenster des CSU-Bürgerbüros der Abgeordneten Stephan Pilsinger und Josef Schmid gesprüht)

"Wir kriegen euch"

"Sieg der NSDAP"

(Parolen, am 26. oder 27. Oktober 2019 in Leipzig an das Bürofenster des Linken-Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann geschrieben)

Für manche Politiker gehören Morddrohungen fast schon zum Alltag, etwa für Claudia Roth, Cem Özdemir und Robert Habeck von den Grünen oder für Sawsan Chebli und Ralf Stegner von der SPD. Auch Künstler wie der Pianist Igor Levit werden inzwischen mit dem Tod bedroht, weil sie sich gegen rechts positioniert haben. Ebenso der Satiriker Schlecky Silberstein und die Fernsehmoderatorin Dunja Hayali. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Oft geht es auch gegen Autoren, die davon abgebracht werden sollen, zu schreiben, wie sie bisher geschrieben haben.

Zum Beispiel Margarete Stokowski, eine der bekanntesten Feministinnen des Landes. Das Treffen mit ihr findet in einem Berliner Café statt, und mehr kann man über den Ort auch schon nicht schreiben, weil die Leute, die sie hassen, sich an solchen Details orientieren könnten. Stokowskis Bücher sind Bestseller, ihre Kolumne auf Spiegel.de wird viel beachtet – leider, könnte man fast sagen. Sie bekommt seit Jahren unzählige Beleidigungen und Drohungen, ohne Security macht sie keine Lesungen mehr.

"Du rotes Stück Scheiße gehörst so verprügelt, dass du nie mehr schreiben und deinen versifften sozialistischen scheiß verbreiten kannst."

"Du verdammtes Stück Dreck bist bald fällig."

"Du Schlampe gehörst erschossen."

(Facebook-Nachrichten an Margarete Stokowski)

Stokowski konnte herausfinden, wer der Mann war, der diese Sätze geschrieben hatte, und zeigte ihn an. Die Staatsanwaltschaft ermittelte "wegen des Verdachts auf Beleidigung" – und stellte das Verfahren ein. Begründung: Der Absender sei unbescholten und lebe im Ausland, eine Strafverfolgung sei nicht im öffentlichen Interesse.

Im vergangenen November erhielt Margarete Stokowski den renommierten Kurt-Tucholsky-Preis für literarische Publizistik, in ihrer Dankesrede sagte sie: "Ich würde gerne glauben, dass es ein öffentliches Interesse gibt, dass Autorinnen Texte schreiben können, ohne erklärt zu kriegen, sie sollten verprügelt, erschossen und verbrannt werden. Das scheint mir nicht zu viel verlangt."