Ab wann wird es schwierig? Nach dem ersten Jahr, wenn die Blutung immer wiederkommt? Nach dem zweiten, dem dritten? Wenn man Sex nach Kalender hat? Wenn man die Ovulationstest-Streifen im Vorratspack kauft, sich bis spät in die Nacht durch Kinderwunsch-Foren klickt auf der Suche nach irgendjemandem, der einem sagt, es wird alles gut? Wenn man übers Internet Tabletten bestellt, die einem ein deutscher Arzt niemals verschreiben würde?

Ab wann ist man verzweifelt? Wenn man den Anblick schwangerer Frauen nicht mehr ertragen kann? Wenn man Freundinnen nicht mehr trifft, nur weil sie ein Kind bekommen haben? Wenn man die erste Fehlgeburt hat, die zweite oder die dritte? Wenn die Eizellenentnahme zur Routine geworden ist? Ich glaube, bei mir war es, als ich folgenden Satz googelte: "Was kostet eine Eizellenspende in der Ukraine?"

Ich bin aufgewachsen mit dem ständigen Hinweis darauf, wie unglaublich schnell eine Frau schwanger werden kann. Zu Hause, in der Schule, beim Frauenarzt, überall wurde ich ermahnt, dass ich aufpassen muss. Dass es umgekehrt häufig nicht klappt mit dem Kinderkriegen, davor hat mich niemand gewarnt. Zwar wusste ich, dass es mit zunehmendem Alter weniger einfach wird, aber wie schwierig, davon hatte ich keine Ahnung. Vielleicht wollte ich es auch nicht hören. Schließlich sind die Medien voll von prominenten Frauen, die mit über vierzig noch Mutter geworden sind.

Am Anfang war es noch lustig, den Schalter umzulegen von Verhütung zu Familienplanung. Irgendwie aufregend. Was jetzt alles passieren würde? Tatsächlich klappte es schnell. Schon nach zwei Monaten war ich schwanger. Ab jetzt keinen rohen Fisch mehr, keinen Alkohol, abends cremte ich versonnen den Bauch ein. Doch schon bei der zweiten Ultraschalluntersuchung war der Arzt skeptisch. Dann hatte ich eine Fehlgeburt. Ich war unglücklich, aber ich wusste, das kann passieren. Ein paar Monate später wurde ich wieder schwanger. Diesmal ging alles gut. Mein Bauch wölbte sich, ich kaufte einen winzig kleinen Strampler, ich lächelte junge Mütter auf der Straße an. Es sollte ein Junge werden. Ich brachte ihn weit vor dem Geburtstermin tot auf die Welt.

Es dauerte lange, bis ich zurückfand. Und bis ich mich schließlich mit 38 Jahren für eine künstliche Befruchtung entschied.

Wer Sehnsucht nach einem Kind hat und Probleme, eines zu zeugen oder zu bekommen, ist extremen Belastungen ausgesetzt. Man zweifelt an sich selbst, an seinem Körper. Schließlich ist es doch das Einfachste auf der Welt. Das Natürlichste. Jeder Idiot hat Sex, jeder Idiot kann Kinder kriegen. Wieso schaff ich das nicht? Man fühlt sich als Versager. Vor allem aber fühlt man sich allein. Die Frau wie der Mann. Jeder für sich.

Dabei sind wir nicht allein. Jedes zehnte Paar in Deutschland zwischen 29 und 59 Jahren wünscht sich laut einer Studie des Familienministeriums Kinder, kann aber aus medizinischen Gründen keine bekommen. Die Hälfte von ihnen sucht Hilfe bei einer Kinderwunschbehandlung. Fast drei Prozent aller lebend geborenen Kinder des Jahres 2017 wurden nach einer Befruchtung außerhalb des Körpers geboren. "In jeder Schulklasse sitzt mindestens ein Kind, welches sein Leben einer künstlichen Befruchtung verdankt", heißt es im aktuellen IVF-Register, dem nationalen Register für künstliche Befruchtungen. Man sagt nicht mehr Retortenbabys, man spricht von Wunschkindern.

Wir sind also viele, aber wir verstecken uns. Unfruchtbarkeit und künstliche Befruchtung sind weiterhin ein Tabu. Zwar sprechen einzelne Frauen immer mal wieder darüber, mit einer Freundin, in einer Zeitschrift, einem Buch, in einem Fernsehstudio. Doch danach wird es wieder still. Danach steht die Frau, manchmal auch der Mann, wieder alleine da. Eine Solidarisierung gibt es nicht. Danach wird wieder geschwiegen, verheimlicht, gelogen. Das Thema ist mit Scham- und Schuldgefühlen behaftet. Ein menschlicher Makel, so empfindet man es, über den man sich ungern offen mit anderen austauschen mag.

Vor meinem ersten Termin in einer Kinderwunschklinik bat ich eine meiner engsten Freundinnen um Rat. Ich wusste, dass auch sie ihr Kind einer künstlichen Befruchtung verdankte. Hast du einen Tipp für mich?, fragte ich sie. Ach, ihre Erfahrung könne man sicher nicht verallgemeinern, erklärte sie mir. Sie selbst habe so hervorragende Eizellenreserven gehabt. "Eins plus, plus, plus", sagte sie. Danach sprach ich nie wieder mit ihr über das Thema.