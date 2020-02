Das Kopftuch polarisiert in beispiellosem Maße. Als jüngst an der Universität Frankfurt über ein Kopftuchverbot diskutiert wurde, kam es im Publikum zu tumultartigen Szenen, denen ein Polizeieinsatz folgte. Schon im vergangenen Frühjahr hatte eine Konferenz unter dem Titel "Das islamische Kopftuch – Symbol der Würde oder der Unterdrückung?" Proteste ausgelöst; die Konferenz wiederum war auch eine Reaktion auf die kontroverse Ausstellung Contemporary Muslim Fashions gewesen. In Österreich wurde im Mai ein Kopftuchverbot für Grundschülerinnen erlassen, ein Anliegen, das im November auch den CDU-Parteitag beschäftigte. Währenddessen trendete auf Twitter der von einer islamistischen Online-Initiative initiierte Hashtag #NichtOhneMeinKopftuch. Durch seine Sichtbarkeit befeuert das Kopftuch Ängste vor einer "Islamisierung" und wird gleichzeitig von muslimischen Befürwortern als Symbol der Unterordnung unter Gott, oft auch als Ausweis einer überlegenen Sexualmoral gehandelt. Derart mit Bedeutung aufgeladen, wird es in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem, wenn nicht sogar dem zentralen identitätsstiftenden Merkmal muslimischer Frauen überhöht.

Die Frage, ob das Tragen eines Kopftuchs überhaupt eine religiöse Pflicht sei, lässt sich allerdings anhand der religiösen Quellen unterschiedlich beantworten. Wenn der Koran die Frau anweist, "sich ihren Schal um den Ausschnitt [zu] schlagen", ihre Scham zu bewahren und ihren "Schmuck" nur ihrem Gatten zu zeigen (Koran 24:31), dann kann man unter Verweis darauf, dass dieser "Schal" zur Zeit der Entstehung des Korans den Kopf bedeckte, aus dem Vers eine Kopftuchpflicht ableiten. Man kann aber auch die Bezugnahme auf die Bekleidungsgepflogenheiten im Arabien des 7. Jahrhunderts als zeitbezogene Aussage verstehen, die wenig Relevanz besitzt für die in dem Vers enthaltene generelle Aufforderung, sich nicht aufreizend zu kleiden und zu verhalten. Zu den zentralen Themen des Korans gehören Fragen weiblicher Bekleidung jedenfalls ganz sicher nicht – sie spielen im Vergleich zu den Pflichten wie dem Gebet und der Wohltätigkeit, die den gesamten Koran durchziehen, kaum eine Rolle.

Das Kopftuch ist bloß eine erfundene Tradition

Spätere muslimische Rechtsgelehrte führten ausufernde Diskussionen darüber, welche Körperteile muslimische Frauen gegenüber unterschiedlichen Personengruppen und in unterschiedlichen Situationen zeigen durften. In Gegenwart von Männern außerhalb des familiären Umfelds waren das üblicherweise das Gesicht, die Hände und die Füße. Allerdings diskutierten die Rechtsgelehrten vieles, was in der Rechtspraxis kaum eine Rolle spielte, die Masse der Musliminnen und Muslime nicht sonderlich interessierte und ihnen oft gar nicht bekannt war. Zudem flossen in die Auffassungen der Gelehrten die Gepflogenheiten und Moralvorstellungen ihrer eigenen Kultur ein. Während es in vielen Gesellschaften des Nahen Ostens und Südasiens – oft auch unter nicht muslimischen Frauen – ohnehin üblich war, den Kopf zu bedecken und lange Gewänder zu tragen, war dies im subsaharischen Afrika oder in Südostasien keineswegs überall der Fall. Die Bandbreite weiblicher Bekleidungsformen war enorm und weit stärker von lokalen Traditionen und sozialem Stand geprägt als von religiösen Normen. Erst Reformbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts mahnten dort eine "sittsame" Bekleidung nach islamischen Maßstäben an, wobei sich die Kritik zunächst oft weniger gegen sichtbares Haar als gegen unbedeckte Schultern, Knie oder gar Busen richtete. Hier gab es übrigens deutliche Überschneidungen mit den Moralvorstellungen christlicher Missionare und Kolonialherren, die ebenfalls lange Röcke und hochgeschlossene Blusen als angemessene weibliche Bekleidung propagierten. Ein "islamisches Kopftuch" in der Form, wie es heute verbreitet ist und als augenfälliges Identitätsmerkmal muslimischer Frauen gesehen wird, gab es noch im 19. Jahrhundert nirgendwo.

Johanna Pink ist seit 2012 Professorin für Islamwissenschaft und Geschichte des Islam am Orientalischen Seminar der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Wann und warum wurde es also zum identitätsstiftenden Symbol muslimischer Frauen? Und wieso ist es heute ausgerechnet die weibliche Bekleidung, an der sich so viele Wünsche, Ängste und Wertungen entzünden, nicht aber die männliche? Schließlich haben die religiösen Quellen und die islamischen Rechtsgelehrten einiges zur Bekleidung von Männern zu sagen, zum Beispiel über die Vorzüge des Turbans. Religionsgelehrte protestierten erbittert, als die Regierung des Osmanischen Reiches in den 1820er-Jahren den Turban zugunsten des als modern und patriotisch verstandenen Fes verboten hatte. Atatürk wiederum erließ 1925 ein Gesetz, das den nunmehr als altmodisch und orientalisch geltenden Fes abschaffte und durch europäische Hüte ersetzte. Heute ist das Tragen von Turbanen unter Muslimen allenfalls noch in bestimmten mystischen Orden üblich. Salafis propagieren die Takke, eine Mütze, die sie auf den Propheten Mohammed zurückführen. Die große Masse der muslimischen Männer trägt aber im Alltag weder das eine noch das andere und ist trotzdem selten mit der Zuschreibung konfrontiert, nicht "richtig" muslimisch zu sein.

Könnte es sein, dass das Kopftuch eine "erfundene Tradition" ist wie der Schottenrock und das Dirndl? Das würde einen Teil des enormen Erfolges dieses Kleidungsstücks erklären. Eine erfundene Tradition stiftet Identität, indem sie ihren Trägerinnen das Gefühl vermittelt, an eine gemeinsame Vergangenheit anzuknüpfen, die aber eher der Imagination als der historischen Realität entspricht. Schließlich trägt heute keine ägyptische Frau, wie sehr sie sich auch verhüllen mag, noch ein Messingrohr über der Nase, wie es vielfach auf historischen Fotografien zu sehen ist. Anders als das Dirndl und der Schottenrock wird das Kopftuch allerdings verbunden mit Vorstellungen von Moralität, Religiosität und Gehorsam gegenüber Gott.

Diese Argumente tauchten um die Wende zum 20. Jahrhundert auf, als Muslime sich europäischen Angriffen auf ihre als rückständig und barbarisch gebrandmarkten Gesellschaften ausgesetzt sahen. So betrachtete Lord Cromer, der britische Generalkonsul in Ägypten, den Schleier als Symbol für die Unterdrückung der Frau im Islam und letztlich die Minderwertigkeit der ägyptischen Gesellschaft, mit der er die britische Quasi-Kolonisierung des Landes rechtfertigte. Das hinderte ihn nicht daran, ein erbitterter Gegner des Frauenwahlrechts zu sein und ägyptischen Frauen weitgehend den Zugang zu Bildung zu versperren. Einige Jahrzehnte später nutzten die französischen Kolonialherren in Algerien das Thema Verschleierung für eine Propagandakampagne, die in öffentlichen Entschleierungszeremonien kulminierte.