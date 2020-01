Das Bundesverdienstkreuz ist eine Auszeichnung für diejenigen, "deren Wirken zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beiträgt". So steht es in einem von Theodor Heuss und Konrad Adenauer formulierten Erlass aus dem Jahr 1951. Was da nicht steht: Das Bundesverdienstkreuz erhält, wer dafür sorgt, dass die Sparer möglichst hohe Zinsen bekommen.

Womit wir beim Thema wären. Denn seit klar ist, dass Mario Draghi – bis zum Herbst des vergangenen Jahres Präsident der Europäischen Zentralbank – am Freitag dieser Woche den höchsten deutschen Verdienstorden erhalten soll, reißt die Kritik nicht ab. Der FDP-Finanzexperte Florian Toncar hält die Entscheidung für "nicht nachvollziehbar". Und aus der Sicht von CSU-Generalsekretär Markus Blume ist die Auszeichnung kaum "das richtige Signal an die deutschen Sparer".

Das mag so sein. Aber Draghi wird nicht für seine Leistungen als Sparkassendirektor geehrt, sondern für sein Wirken als Notenbankchef. Der wiederum ist für das Wohlergehen der gesamten Wirtschaft zuständig. Und da liefert Draghis Bilanz gerade aus deutscher Perspektive durchaus Anlass zur Ehrung. Der Italiener führte die EZB von 2011 bis 2019. In dieser Zeit ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt um knapp 30 Prozent gestiegen, die Zahl der Beschäftigten um dreieinhalb Millionen, das Lohnniveau um knapp 20 Prozent. Die staatliche Schuldenquote dagegen ging um 18 Prozentpunkte zurück, der Haushalt ist ausgeglichen und die Inflationsrate heute niedriger als zu Zeiten der D-Mark. Der überwiegenden Mehrheit der Deutschen geht es wirtschaftlich betrachtet besser als vor acht Jahren. Gerade für Menschen mit niedrigem Einkommen dürfte der Aufschwung am Arbeitsmarkt erheblich wichtiger sein als die Flaute auf den Sparkonten. Die ärmsten 40 Prozent der Bundesbürger haben nämlich praktisch kein Vermögen, das sie sparen könnten. Um ein Zitat von Helmut Schmidt abzuwandeln: Fünf Prozent mehr Lohn sind da wichtiger als fünf Prozent mehr Zins.

Der Aufschwung ist natürlich nicht allein das Verdienst von Mario Draghi. Aber klar ist auch: Wenn er sich nicht mit viel billigem Geld gegen die Krise gestemmt hätte, dann wäre die deutsche Wirtschaft in einem schlechteren Zustand. Man kann jedenfalls nicht einerseits Draghi für das Leid der Sparer verantwortlich machen und andererseits argumentieren, seine Politik habe keinen Einfluss auf die ökonomischen Rahmenbedingungen in Deutschland.

Nun ist der von Mario Draghi eingeschlagene Kurs des Nullzinses und der Anleihenkäufe sicher nicht frei von Risiken – welche politische Richtungsentscheidung ist das schon. Vielleicht entpuppt sich der Boom irgendwann als gewaltige Blase, die platzt. Bislang gibt es dafür allerdings wenige Indizien. Eher deutet vieles darauf hin, dass die Europäer die schwerste Wirtschaftskrise ihrer Geschichte hinter sich gelassen haben und ökonomisch besseren Zeiten entgegensehen. Selbst in Griechenland geht die Arbeitslosenquote inzwischen zurück.

Diese Wende hat Mario Draghi maßgeblich herbeigeführt, indem er auf dem Höhepunkt des Schlamassels im Jahr 2012 die hypernervösen Finanzmärkte mit der Ansage beruhigte, er werde "alles"tun, um die Währungsunion zu retten. Draghi musste damals eingreifen, weil sich die Regierungen der Euro-Länder nicht auf entschlossene Maßnahmen zur Abwehr der Krise verständigen konnten, was übrigens nicht zuletzt am Widerstand von CSU und FDP lag, die glaubten, ihren Anhängern dies nicht vermitteln zu können. Wenn Draghi das Notwendige nicht getan hätte, dann gäbe es die Währungsunion heute wahrscheinlich nicht mehr. Gegen die ökonomischen und geostrategischen Verwerfungen, die das Scheitern eines der zentralen europäischen Integrationsprojekte mit sich gebracht hätte, sind die Zinseinbußen der deutschen Sparer – Verzeihung! – Peanuts.

Man muss nicht alle Entscheidungen gut finden, die Mario Draghi bei der EZB getroffen hat – aber dass er "zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland" beigetragen hat, daran besteht kein Zweifel.