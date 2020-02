Es gibt Romane, die – jedenfalls in Verlagsankündigungen – als "Roman einer Generation" gelten und ihre Autoren zu "Stimmen ihrer Generation" machen. Kathrin Weßling, 35, ist so eine Generationen-Fürsprecherin. Die Social-Media-Expertin mit Followern im fünfstelligen Bereich hat nun mit Nix passiert ihren zweiten Roman vorgelegt. Was passiert darin?

Alex wird von Jenny verlassen. Jenny, das ist so eine ganz besondere Frau, eine, für die Alex sogar seine Tinder-App deinstallierte. Alex musste nicht mehr suchen, Alex hatte endlich gefunden. Jenny ist eine Klassefrau, eine, bei der ein Mann, zumindest Alex, denkt: Warum will so eine wie sie ausgerechnet mich? Nun aber ist Alex der Verlassene, er wird depressiv und verbringt den Tag trinkend am und im Bett. Was bleibt dem jungen Mann in seiner Verzweiflung? Die Familie. Die allerdings lebt in der Kleinstadt Braus, die Alex schon vor Jahren per Umzug nach Berlin glücklich hinter sich ließ. Die Heimkehr ist für ihn, der immer nur fortwollte, eine Niederlage. Zudem hat das Kaff während der Abwesenheit des jungen Mannes nichts an Reiz dazugewonnen. Die Krise verschärft sich.

Kathrin Weßling lässt Alex seine Geschichte in einem lockeren, bisweilen krampfhaft komischen Tonfall erzählen. Man sieht ihn förmlich vor sich, diesen jungen Mann, der nach einer Trennung vor Freunden beteuert, dass alles schon wirklich und echt ganz gut ist, nur um dann verlegen und hastig den letzten Schluck aus der Bierflasche zu nehmen.

Aber es ist ja nicht nur die Beziehungsproblematik, die Alex frustriert! Die Eltern haben sich im Alleinleben eingerichtet, der Bruder genießt die klassische Kleinstadtehe, der ehemalige Freund Tom führt eine erfolgreiche Bar, während Alex sich in der Großstadt mit einem Programmierjob durchschlägt. Alex muss sich fragen, warum er in Braus die Sicherheit sucht, die ihm Berlin nicht bietet, während er die Kleinstadtbewohner mit Verachtung straft.

Hier beginnen die Probleme des Textes. In dem nämlich ist Berlin die Stadt, die nie schläft, und Braus das öde Nest. "Hier gibt es kein FOMO", Fear of missing out, keine Angst, was zu verpassen. Ja klar, weil nix passiert. Ganz im Gegensatz zu Berlin: "Die Stadt ist ein einziges großes Vorhaben, jetzt schnell einkaufen, danach in die Tram, nach Hause, morgen ist dieses Event, am Wochenende Flohmarkt, nächstes Jahr würde ich gerne rausziehen, Wannsee oder so, Hauptsache aus Neukölln raus, alles so laut und dirty, alles so anstrengend, puh." Ja, aber nicht jede Stadt ist Berlin, und ich nehme doch an, dass auch dort nicht alles laut und dirty ist? Obwohl ...

Jedenfalls kristallisiert sich bald heraus, dass Alex und Jenny von einem Zielkonflikt entzweit wurden: Heimlich nämlich sehnte er sich nach dem Rückzug aus der Großstadt. Die Ablehnung der Kleinstädter entspringt seiner projizierten Angst vor der weiten Welt. Aber über Klischees von Klein- und Großstadtleben kommt der Text so nicht hinaus. Klar, die Leute in ihren Stadtrand-Häuschen mögen hölzerne Welcome home-Deko-Buchstaben vor der Tür stehen haben, aber das Großstadtäquivalent – die Achtzigerjahre-Leuchtreklame, die Instagram-tauglich und verschmitzt durch Monstera-Blätter hindurchlugt – ist halt auch nicht so originell, wie mancher glaubt.

Über solche habituellen Eigenheiten hinaus fehlt dem Text der zündende Funke, obgleich Alex, das muss man schon sagen, in seiner Liebesbekümmerung recht unterhaltsam ist, ein bisschen wie Bridget Jones mit Dreitagebart. Tragischerweise nervt Alex allerdings schnell, was nicht nur, aber auch an seiner Weinerlichkeit liegt. Frisch Getrennte dürfen selbstverständlich weinerlich sein; im Falle von rom coms ist der heulsusige Mensch, der über den Verflossenen hinwegkommen will, Garant für einen Kassenschlager. Allerdings wohl deshalb, weil wir zumeist Frauen sehen, die so richtig leiden, inklusive Can’t live if living is without you-Intonation mit der Haarbürste als Fake-Mikro.

Nun verraten Studien, dass Männer länger und nachhaltiger unter Trennungen leiden – warum also keinen lockeren Roman darüber schreiben? Prinzipiell ist das keine schlechte Idee, nur nimmt man Alex nicht so ganz ab, dass er tatsächlich ein Mann ist. Achtung, hier begebe ich mich auf ganz dünnes Eis, sozusagen gespickt mit Klischees über Rollenverhalten: Flüchtet sich der Durchschnittsmann tatsächlich ins Yoga, um den Trennungsschmerz zu bekämpfen? Will er bei Papa mal so richtig "sein Herz ausschütten"? Würde ein Programmierer beim Anblick einer Mikrowelle sagen, dass er gerne seinen Kopf hineinschieben würde wie Sylvia Plath (allerdings bei einem Gasherd)? Die Dichterin Plath ist doch die Chiffre für die verwundete, verlassene Frau, also vielleicht nicht gerade das ideale Identifikationsobjekt für einen Mann. Nun mag der Leser einwenden: Dieser Alex muss kein Durchschnittsmann sein, und gewiss sind doch nicht alle Männer gleich! Natürlich nicht, nur ist das Berlin dieses Romans so stereotyp berlinisch, Braus so stereotyp kleinstädtisch, da verwundert dieser Alex dann doch.

Das alles nährt einen Verdacht: Handelte der Text von einer verlassenen Frau, so würde er wohl unter dem Label "Frauenliteratur" laufen. Frauenliteratur rangiert im deutschen Literaturbetrieb noch unterhalb von Unterhaltungsliteratur, ist sie doch Unterhaltungsliteratur von Frauen für Frauen. Um aus dem Plot eben keine Frauengeschichte, sondern eine universale Geschichte über eine existenzielle Krise zu machen, ist Alex nun also einfach mal ein Mann, allerdings ohne so richtig Mann zu sein.

Störend kommt hinzu, dass Alex, der ja der Erzähler ist, wie jeder Großstadt-Millennial gern in Anglizismen spricht, weswegen Berlin eben dirty ist, nicht dreckig. Auch X-Tina war ja dirty, nicht dreckig. Viel schlimmer noch sind die Interjektionen: Aah, puh, oh. Louis de Funès lässt grüßen.

Über den grotesk-traumatischen Zustand des Verlassenwerdens wurde schon viel geschrieben. Es gibt da nichts Neues zu sagen, man muss es anders sagen. Auf einem von Kathrin Weßlings Instagram-Bildern sieht man den Slogan: "Alles trifft mich, nichts berührt mich." Dieses Gefühl müsste Alex in Worte fassen, in welche, die "deep" sind. So aber ist ein Roman entstanden, in dem emotional, trotz der vielen Worte, tatsächlich nix passiert.

Kathrin Weßling: "Nix passiert". Roman; Ullstein, Berlin 2019; 240 S., 18,– €, als E-Book 14,99 €