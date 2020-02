Quellen

Das Buch "Last Call – The Rise and Fall of Prohibition" des "New York Times"- Journalisten Daniel Okrent gibt Einblicke. Ebenso "Amerikas große Ernüchterung – Eine Kulturgeschichte der Prohibition" von Thomas Welskopp. Auf der Website der WHO findet man aktuelle Daten zu Alkohol, genauso wie im Alkoholatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums.