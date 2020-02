An jenem Freitagmorgen vor über zwei Jahren ahnte ich nicht, dass ich wenig später in den Fokus der damals bestorganisierten Troll-Armee des Landes geraten sollte. Ich wusste nicht einmal, dass sie existierte.

Es begann, als ich auf Twitter über ein neues Jugendmagazin schrieb: "Mate-Test, Black Metall und Akt-Fotos: Die #Identitären haben jetzt auch eine #IBster-Bravo. Mit Alt-Right-Covergirl Brittany Pettibone."

Ich beschäftige mich bei der ZEIT und bei ZEIT ONLINE viel mit Extremismus, der AfD und der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB). Ich fand es interessant, dass rechte Aktivisten nun auch ein Hipster-Heft herausbringen.

Eine Stunde nachdem ich meinen Tweet veröffentlicht hatte, tauchten auf meinem Profil unzählige Kommentare von Personen auf, die sich dort noch nie zu Wort gemeldet hatten. Die Kommentatoren trugen kuriose Namen wie "Feuerifrit" und "Köterrasse Nr. 32". Viele hatten kein Profilbild hinterlegt, manche schmückten sich mit Slogans der IB. Die meisten Kommentare waren diffamierend. Ich bin Kritik von rechten Aktivisten gewohnt, aber eine so massive Attacke hatte ich noch nicht erlebt.

Stunden später schickte mir ein anonymer Tippgeber ein Bildschirmfoto aus dem Forum einer Gaming-Plattform. Dort war ein Aufruf erschienen, der "Tagesbefehl vom 1. Dezember". Der Befehl lautete, "volle konstruktive Kritik" gegen meinen Tweet zu "feuern".

Jetzt wusste ich, woher die vielen Besucher auf meinem Twitter-Profil kamen. Ein "Oberbefehlshaber" hatte die Weisung gegeben, Hunderte Trolle folgten. Recherchen zeigten später, dass diese Troll-Armee vor allem aus jungen Männern der rechten YouTube-Szene bestand, aus Computerspiel-Nerds sowie Mitgliedern der AfD-Jugendorganisation und der IB. Die Troll-Armee hat sich inzwischen aufgelöst, aber es gibt neue, ähnliche Gruppen.

Shitstorms, so denkt man, entstehen plötzlich, sie sind spontan, zufällig. Heute weiß ich: Manchmal sind sie geplant und gesteuert. Mittlerweile gehören solche virtuellen Hetzkampagnen für Reporter zum Alltag. Sie sind ein Berufsrisiko geworden, wie die Staublunge für Bergarbeiter.

Nachdem ich im Februar 2019 gemeinsam mit drei Kollegen im ZEITmagazin einen Text über ein rechtsextremes Handwerkernetzwerk geschrieben hatte, wurde mein Twitter-Profil innerhalb weniger Stunden von mehr als 300 größtenteils beleidigenden oder einschüchternden Nachrichten geflutet. "Unsere Zeit kommt bald. Und dann kennen wir die Klarnamen", schrieb der Nutzer "merdeux". Der User "DerPatriot" warnte: "Dann wundern sie sich nicht falls sie später einmal in ein ›Lager‹ kommen". Während ich in einer Talkrunde saß, dem ARD-Presseclub, ging auf Twitter eine Morddrohung gegen den Moderator sowie gegen mich und weitere Studiogäste ein, verfasst von einem damaligen AfD-Mitglied, das bedauerte, dass die Rechtsterroristen der Gruppe "Revolution Chemnitz" aufgeflogen seien, "bevor sie Journalisten wie Sie abknallen konnten ... Wirklich schade."

Einige Monate später veröffentlichte ich mit meinem Kollegen Paul Middelhoff das Buch Das Netzwerk der Neuen Rechten. Es geht darin um Strukturen, Strategien und Finanziers der Szene. Per Mail erhielten wir Morddrohungen.

Parallel gingen bei der ZEIT-Chefredaktion und dem Verleger des Buchs Beschwerden ein, ihre Autoren – wir – hätten das journalistische Handwerk wohl in Nordkorea gelernt. So und ähnlich äußerten sich einige rechtskonservative Publizisten auch in ihren Blogs, auf Facebook und Twitter.

Auf der Website zu unserem Buch hatten wir eine Karte veröffentlicht, auf der zu erkennen war, in welchen Städten rechte Organisationen ihren Sitz haben. Die Karte basierte ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Daten, und es ging nicht um private Adressen.

David Berger aber, Herausgeber eines rechten Internet-Portals, drohte damit, als Replik auf diese Karte die "Wohn- und Party-Orte der beiden Buchautoren" zu publizieren, und regte an, mir bei Lesungen einen "Besuch" abzustatten. Ein Leser darauf: "Es müsste auch jemand zu diesen Herrschaften fahren und ihnen das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind in diesem kalten, gleichgültigen Universum."

Seit einiger Zeit haben mein Kollege und ich die Sicherheitstechnik in unseren Privatwohnungen aufgerüstet und unsere Adressen amtlich sperren lassen. Bei öffentlichen Auftritten erhalten wir Personenschutz. Das Bundesjustizministerium hat mich – wie auch Schriftsteller, Anwälte sowie einen Rabbiner, denen Ähnliches widerfahren ist – zu Gesprächen darüber eingeladen, wie man uns durch gesetzgeberische Maßnahmen besser vor Angriffen schützen könnte.

Vor ein paar Wochen, bei einer Lesung im sächsischen Döbeln, schaffte es ein vorbestrafter Neonazi in meine Nähe. Als die Veranstalter ihn entdeckten, wurde er handgreiflich. Dann kam, zum Glück, die Polizei.