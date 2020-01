Ricky Turner ist ein Tausendsassa. Er kann Fliesen legen, Klempnern und Dächer decken. Einmal verschlug es ihn auf den Friedhof. Dort hat er Gräber ausgehoben, bei Eiseskälte. Ricky kennt sich aus mit dem Leben und auch mit dem Tod.

Ricky (Kris Hitchen) lebt mit seiner Familie im nordenglischen Newcastle. Seine Frau Abby arbeitet bei einem Altenpflegedienst, die elfjährige Tochter Lisa Jane (Katie Proctor) ist schlau und scharfzüngig. Ihr älterer Bruder Seb lebt in seiner geschlossenen Smartphone-Höhle; die Eltern, scheint es, sind kaum mehr als Störgeräusche in der Außenwelt. Wenn Seb (Rhys Stone) spätabends mit seiner Gang loszieht, sprayt er Wände an, tote, hässliche Wände. Die Graffiti sehen cool aus, ziemlich rätselhaft und voller Fragezeichen.

Auf den ersten Blick ist in Ken Loachs Film Sorry We Missed You die Welt halbwegs in Ordnung. Klar, das Glück ist den Turners nicht nachgelaufen, in der Finanzkrise 2008 ging ihre Bank pleite, das Geld fürs eigene Häuschen war futsch, und man musste hoch verschuldet von vorn anfangen. Doch nun hat Ricky einen Job als Paketbote und arbeitet als Franchise-Fahrer auf eigene Rechnung. "Du bist dein eigener Boss", grinst Maloney, sein Chef (Ross Brewster). Allerdings, den Lieferwagen muss er selbst mitbringen, und weil dafür das Geld fehlt, überredet er Abby (Debbie Honeywood), ihr Auto zu verkaufen und künftig mit dem Bus zu fahren. Toll findet sie das nicht.

Gig-Ökonomie nennt man dieses Geschäftsmodell, die Arbeiter sind hier kleine Ich-AGs, man könnte auch sagen: Sie sind Tagelöhner. Für junge Leute mag die Selbstausbeutung eine Zeit lang attraktiv sein, für den Familienvater ist es die Hölle. Verspätet er sich, zahlt er eine Geldbuße, und beschädigt er den Scanner, sind 1000 Pfund fällig. Der Scanner ist das Zentralorgan des Lieferdepots, ein Alleswisser und perfektes Überwachungsinstrument. "Die schwarze Kiste", sagt sein Chef, "entscheidet, wer stirbt und wer überlebt. Mach die Box glücklich, Ricky!"

Ken Loach (83) ist einer der wenigen Regisseure, die dem sozialen Realismus die Treue gehalten haben. Die Schönheit seines Kinos entsteht aus der Aufmerksamkeit für die Figuren, aus seinem inständigen Blick. Loach schenkt ihnen die Zeit, die sie füreinander nicht haben, und ein Bewusstsein ihrer Misere schenkt er ihnen auch. Das Ergebnis ist ein tiefer Humanismus und manchmal eine verborgene Utopie. "Was tun wir uns an?", fragen sie sich dann, und längst weiß Ricky, dass er Sklave und Sklavenhalter in einer Person ist und sein Leben so disziplinieren muss, dass vom Leben selbst nichts übrig bleibt. Zeit ist Geld, und Geld ist Zeit, eine Pinkelflasche hat er immer dabei. Ricky spürt, wie kaputt eine Gesellschaft ist, in der die Menschen nur kurz den Kopf aus ihren Behausungen stecken und nach ihrem Päckchen schnappen, nach Sextoys oder dem neuen Handy. Besser, man klebt einen Zettel an die Tür: "Sorry we missed you".

Wie oft bei Ken Loach, steht das Unglück plötzlich in der Tür, und das Publikum erfährt: Seb schwänzt den Unterricht! Insgeheim gibt der Vater sich die Schuld, er fühlt sich als Versager, als "Schmeißfliege" und irgendwie wertlos. Sein Wert als Mensch besteht nur in dem Preis, den er beim Verkauf seiner Arbeitskraft auf dem Markt erzielt. Wer davon profitiert? Es seien die großen Konzerne, sagt Maloney. "Ich bin der Schutzpatron der Aktionäre." Er ist stolz darauf.

Wie Ricky, so ist auch seine Frau Abby eine Ich-AG. Die Altenpflegerin hat einen Null-Stunden-Vertrag, das heißt, sie wird nur "fallweise" bezahlt, die Leerzeiten gehen aufs eigene Konto. Abby hat ein großes, warmes Herz und ist die Güte in Person, liebevoll hört sie zu, wenn die Alten in ihren Erinnerungen wühlen und über jede Zuwendung beglückt sind. "Behandle sie so wie deine Mutter", sagt sie sich, und gern würde sie länger bleiben, doch ihre Zeit ist streng limitiert und eine Freundschaft mit den Kunden nicht erwünscht. Kunden? Ja, so werden die alten Menschen genannt, sie sind nur Kennziffern im Pflegeplan und müssen effizient ruhiggestellt werden. Ken Loach verkitscht Abby nicht, er macht aus ihr nicht den Engel von Newcastle. Abby ist außergewöhnlich, weil sie menschlich ist und ein Gespür für das hat, was im ökonomischen Weltbild und der zynischen Rede vom Humankapital nicht vorgesehen ist: die Vergänglichkeit des Lebens und die Hinfälligkeit des Körpers.

Ken Loachs Film sei arg konventionell geraten, mäkeln einige Kritiker, offenbar fehlt es ihnen an ästhetischer Sexyness. Doch viel eher könnte man sagen: Der Film ist ungemein diskret, wie eine unsichtbare Chronistin führt die Kamera Protokoll, so wie jemand im Gerichtssaal Protokoll führt. Die Kamera ist Zeuge, wie das durchökonomisierte Leben einer Familie den Prozess macht und wie dieser Prozess langsam ins Urteil übergeht und niemand sagen kann, wo die eigene Verantwortung endet und die Schuld der Verhältnisse beginnt. Hätte man nach dem Banken-Crash den Traum vom eigenen Häuschen begraben sollen? Einmal träumt Abby davon, wie sie im Treibsand versinkt, doch da ist ihrer Familie die Kontrolle über ihr Leben längst entglitten.

Take back control hieß die Parole der Brexiteers, und das war auch ein Versprechen für den Einzelnen: Du kriegst dein Leben zurück! So lockte Boris Johnson die deregulierten Seelen in die Wärmestube der nationalen Gemeinschaft, wo sie angeblich wieder eine Würde haben und auch einen Wert. Ob Ricky darauf reingefallen wäre? Man weiß es nicht, er hat Stolz, aber kein Klassenbewusstsein, denn die working class gibt es in diesem großen, von Wut durchtränkten Film nicht mehr, es gibt nur noch eine anonyme Menge aus Einzelkämpfern, Konkurrenten und abgründig Fremden. Für Ken Loach ist das Kapitalismus in seiner rohesten Form. Er macht den Menschen zu Waren und produziert eine Verlassenheit, für die allein das Kino noch große Erzählungen hat.