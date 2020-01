Das kommt darauf an, was man unter dem Begriff Spitzensteuersatz versteht. Wer im Jahr 1980 fünfmal so viel verdiente wie der Durchschnitt, der bezahlte den höchsten Tarif. Heute reicht es schon, bloß das Doppelte des Durchschnittslohns zu verdienen. Diesen Vergleich stellt die FDP gerne auf. Er legt auf den ersten Blick nahe, dass der Staat bei Normalverdienern heute mehr Geld abzweigt als damals. Das ist auch ein Grund dafür, dass nun über Steuersenkungen diskutiert wird. Allerdings: Der Spitzensteuersatz im Jahr 1980 betrug 56 Prozent, heute sind es nur 42 Prozent. Bei dieser Rechnung werden also Äpfel mit Birnen verglichen. Aussagekräftiger ist, ab welchem Einkommen der heutige Spitzensteuersatz von 42 Prozent in der Vergangenheit griff. Das hat Martin Beznoska vom Institut der deutschen Wirtschaft in einer Studie untersucht. Ergebnis: Etwa seit Mitte der Siebzigerjahre wird dieser Satz vergleichsweise konstant vom Doppelten des Durchschnittsverdienstes an fällig. Heute entspricht das im Fall eines Singles einem zu versteuernden Einkommen von 56.000 Euro (etwa 66.000 Euro brutto). Es wird dabei nur der Teil des Einkommens mit 42 Prozent besteuert, der über dieser Grenze liegt. Bei 56.001 Euro also ein Euro.

Wenn man trotzdem den Abstand zwischen Spitzensteuersatz und Durchschnittseinkommen vergrößern möchte, ergeben sich zwei Ansätze für Reformen. Die Regierung könnte einen zusätzlichen, höheren Steuersatz für Gutverdiener einführen, beispielsweise 44 Prozent ab einem Einkommen von 70.000 Euro. Dieser neue Spitzensteuersatz würde dann wie früher erst ab einem Mehrfachen des Durchschnittseinkommens fällig. Der Haken: Gutverdiener würden zusätzlich belastet, und niemand bezahlt weniger Steuern.

Alternativ könnte der Bundestag beschließen, dass der heutige Spitzensteuersatz zum Beispiel nicht mehr ab 56.000 Euro, sondern vielleicht erst ab 65.000 Euro greift. Dadurch würden alle entlastet, die derzeit den Spitzensteuersatz entrichten. Das sind etwa 4,2 Millionen Steuerzahler. Auch hier würde sich die Distanz zwischen Durchschnittsverdienern und Spitzensteuersatzzahlern ausweiten – diesmal aber, indem ein Teil der Steuerzahler entlastet wird.

Grob gesagt sind FDP und Union für die zweite Variante. Die Freien Demokraten wollen, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 90.000 Euro fällig wird. SPD, Grüne und Linke dagegen sprechen sich für eine Kombination der beiden Varianten aus: Sie sind dafür, dass der derzeitige Spitzensteuersatz später greift, zugleich wollen sie aber für Topverdiener eine zusätzliche Tarifstufe in das Steuersystem einbauen.