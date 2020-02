Voerde im nördlichen Ruhrgebiet, 37.000 Einwohner, eine Kleinstadt an der Grenze zum Niederrhein. Zum dritten Mal ist die ZEIT hierhergekommen, um mit Mitgliedern des SPD-Ortsvereins über ihre Partei zu reden. Beim ersten Gespräch 2013 ging es vor allem um Inhalte: den Mindestlohn, um Investitionen in Bildung, die Entlastung der Schwächeren – und was davon man in einer Koalition mit der CDU umsetzen könne. Das zweite Gespräch 2018 war von Frust und Verzweiflung geprägt: Die SPD hatte die Bundestagswahl krachend verloren, man war froh über das Ende der Groko und ging doch, nach dem Ende der Jamaika-Verhandlungen, wieder in die ungeliebte Koalition.

Nun hat die SPD zwei neue Vorsitzende. Was denkt die Basis über sie? Und was macht den Genossen noch Hoffnung?

Fünf Sozialdemokraten sind zum Gespräch in einen Nebenraum des Hotels Niederrhein gekommen. Der frühere Treffpunkt des Ortsvereins, der Gasthof Zur Kutsche, hat dichtgemacht. Der Besitzer weiß noch nicht, wie es weitergeht. Eben ganz so wie bei der SPD.

Uwe Goemann: Meine Frau hat mir heute Morgen beim Frühstück die neueste Umfrage hingelegt. Zwölf Prozent bekämen wir, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Zwölf Prozent! Da war mein Tag doch schon gelaufen.

Goemann, 60, ist Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Seit 1976 in der SPD. Sohn aus einer Bergarbeiterfamilie und selbst einmal Bergarbeiter. Einer, der das Gespräch gern an sich reißt. In jedem Fall der Emotionalste der fünf Genossen.

Bastian Lemm: Ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich frustriert. Ich habe bei der Mitgliederbefragung für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gestimmt. Ich wollte kein Weiter-so. Ich wollte nicht Olaf Scholz an der Spitze sehen, einen Mann, der schön etabliert im Finanzministerium sitzt und davon träumt, irgendwann Kanzlerkandidat zu sein. Ich habe mir einen Aufbruch erhofft, linkere Themen, eine neue Strategie, hinter der sich alle Mitglieder versammeln können. Ich sehe aber weder Aufbruch noch Strategie.

Lemm, 33, ist der stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins, schnell im Kopf und schnell mit dem Wort. Eigentlich kein Linker. 2018 hatte er noch dafürgestimmt, dass die SPD wieder in die Groko geht. Aber seitdem hat sich bei ihm etwas angestaut, wie sich zeigen wird.

Stefan Weltgen: Der Frust, von dem Bastian da spricht, ist weitverbreitet. Bei uns hat man das Gefühl, Frau Merkel agiert in Berlin stets im Hintergrund, und die SPD muss dafür sorgen, dass die Groko was zustande bringt. Wir pumpen in diesen Regierungskörper permanent frisches Blut rein. Es ist aber unser eigenes Blut, das uns dann fehlt. Wir werden immer schwächer, damit die Groko überleben kann.

Weltgen, 49, ist der Chef des Ortsvereins. Ein ruhiger, eher analytischer Mensch, der im Gespräch immer wieder darauf hinweisen wird, dass die Lage in Voerde doch viel besser sei als bei den Genossen in Berlin.

ZEIT: Haben denn alle hier das Gespann Esken/Walter-Borjans gewählt – so wie Herr Lemm?

Goemann: Nö. Ich habe Olaf Scholz gewählt. Weil er die meiste Erfahrung mitbringt und der Einzige ist, der auf dem Berliner Parkett bestehen kann. Das war meine Überlegung. Leider bin ich da voll bestätigt worden. Norbert Walter-Borjans ist mir zu ruhig. Und bei dem, was Frau Esken abliefert, frage ich mich immer: Gibt es denn in Berlin gar keine Berater mehr? Bekommt man als Vorsitzende nicht jemanden an die Seite gestellt, der sagt: Fass diese Themen nicht an! Was aber macht Esken? Fordert ein Tempolimit von 130! Fragen Sie mal unsere Wähler hier, was die davon halten.

Tanja Kolbe: Ich habe Walter-Borjans gewählt, den kannten wir hier vor Ort ja alle aus seiner Zeit als Landesfinanzminister. Esken wirkte auf mich weniger sympathisch. Aber ich wollte auf alle Fälle jemanden an der Spitze der SPD haben, der einen neuen Blick mitbringt und der mit dieser ewigen Groko nichts zu tun hat.

Kolbe, 44, stammt aus einer SPD-Familie. Ihr Vater war 20 Jahre für die Partei im Stadtrat, nun sitzt Tochter Tanja dort.