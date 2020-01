Genosse Ungeliebt hat gewonnen. Nicht nur ein bisschen, er hat einen Kantersieg errungen. Dem auch in seiner eigenen Partei umstrittenen Burgenländer Hans Peter Doskozil gelang es bei den Landtagswahlen am Sonntag, die absolute Mehrheit für die Sozialdemokratie zu erobern – für eine Partei, die anderswo am Boden liegt. Zeigt sich in dem kleinen Bundesland ein Rezept für die Genossen, wie sie doch noch Wahlen gewinnen und die Krise überwinden können?

Doskozil, das war einst der unerschütterliche burgenländische Polizist, der während der Flüchtlingskrise 2015 bekannt und von Werner Faymann anschließend als Verteidigungsminister in die Regierung geholt wurde. Er galt rasch als Rechtsausleger. Solange es illegalen Zuzug gebe, dürften auf legalem Weg keine zusätzlichen Flüchtlinge nach Österreich kommen, verlangte er. Er setzte auf die Forderung nach einer Sicherungshaft von Ex-Innenminister Herbert Kickl noch einen drauf: Sie sollte für alle gelten, auch für Österreicher. Und IS-Terroristen sollte die Staatsbürgerschaft entzogen werden, auch wenn sie dann staatenlos seien.

Jede Woche eine Provokation, so schien das Kalkül Doskozils auszusehen. Dass ihn Parteichefin Pamela Rendi-Wagner schon mal von der Bühne herab maßregelte, ließ den roten Bullen kalt. Doskozil antwortete in einem Gastkommentar, was er von den Aufrufen zur innerparteilichen Einigkeit halte: gar nichts.

Nun ist Hans Peter Doskozil der strahlende Sieger, und viele glauben, von ihm könne die Sozialdemokratie wieder siegen lernen. Das stimmt, aber anders, als man glaubt.

Es ist eine oft erzählte Mär, dass die burgenländische SPÖ eine Rechtspartei sei. Das Thema Migration kam im Wahlkampf nur am Rande vor. Doskozil hatte sich in den Jahren so erfolgreich dazu positioniert, dass er dazu nichts mehr sagen musste, weil jeder weiß, dass ihn und die ÖVP in dieser Frage wenig unterscheidet.

Doskozil, der im Burgenland eine starke Marke verkörpert, konnte sich auf seinen Ruf, Garant eines strengen Grenzregimes zu sein, getrost verlassen.

Deshalb konnte er sich dazu entscheiden, den Erfolg auf einem anderen Feld zu versuchen. Der SPÖ wird seit vielen Jahren ein Mangel an Fantasie vorgeworfen. Die Ideen fehlten, aktives Gestalten wurde zum passiven Erhalten. Im Burgenland wurde versucht, aus dieser Lethargie auszubrechen. Ein Pflegeplan wurde vorgestellt, der vorsieht, die Pflegekräfte bei der Landesverwaltung anzustellen. Die Agrarförderungen wurden auf Biolandwirtschaft umgestellt, Gratiskindergärten eingeführt und ein Mindestlohn von 1700 Euro für alle im Landesdienst auf den Weg gebracht. Ausschlaggebend für den haushohen Sieg war aber nicht das Programm, sondern die Persönlichkeit des Landeshauptmanns. Er konnte glaubhaft vermitteln, dass sein Herz am richtigen sozialen Fleck sitzt und dass er auch umsetzt, was er zuvor angekündigt hatte.