Die Regeln des Pas de deux sind so klar wie rigide: Drehungen, Hebungen, Balancen und Sprünge im fünfsätzigen Duett, ein Spiel mit der Utopie des Miteinanders und der Perfektion. Die Metapher mag abgegriffen sein, von wegen Pas de deux und Doppelspitze, jetzt, da die Führungskrise des Berliner Staatsballetts Wellen schlägt; die jüngste Pressekonferenz aber lieferte die passenden Bilder. Fahle Mienen, leere Blicke, und als der Noch-Intendant Johannes Öhman seiner Noch-Co-Intendantin Sasha Waltz in die Jacke helfen will, schüttelt sie ihn einfach ab. Vom Entrée bis zur Coda ist hier viel schiefgelaufen, und dahinter stehen gewichtigere Fragen als die, wie Berlins Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner personalpolitisch derart in die Grütze greifen konnte. Es geht um den Clash zweier Systeme, um Verantwortung und um die Vereinbarkeit von Höchstleistungskunst und Familie.

Im Sommer 2018 übernahm der schwedische Ballettchef Öhman das Staatsballett, und dass er geholt worden war, um die ungleich prominentere, in Berlin aber notorisch unzufriedene Sasha Waltz durchzusetzen, eine Ikone der Tanzszene, gegen alle Proteste, mag die Wurzel allen Übels sein. Dem Schweden gelang es, die Gemüter zu besänftigen, das klassische Repertoire kam ebenso zu seinem Recht wie das zeitgenössische, die Auslastung stieg. Erst als Waltz 2019 tatsächlich dazustieß, rumorte es wieder in Deutschlands größter Compagnie. Zudem kündigten sich Etatprobleme an, Dornröschen musste verschoben werden, und auch dass die einen jeden Abend Nussknacker oder La Bajadère tanzen, während die anderen monatelang an Waltz’ Sym-Phonie 2020 werkeln (Musik: Georg-Friedrich Haas), trug wenig zum Betriebsfrieden bei.

Wollte man das klassische Ballett und den Tanz zusammenspannen, müssten die Arbeitsprozesse völlig neu gedacht werden. An der Seite von Waltz scheint Öhman sich das nicht zugetraut zu haben, weshalb er nun zurück nach Stockholm geht und ab März 2021 das Dansens Hus leiten wird. In Schweden leben auch seine Kinder, und wenngleich man dem 52-Jährigen vorwerfen kann, verantwortungslos zu handeln, vor allem gegenüber der Compagnie, ist seine Demission doch ein Fanal: dafür, dass es mitunter Wichtigeres im Leben gibt als eine internationale Karriere. Dieser Debatte hat sich das Ballett zu stellen. Und Sasha Waltz? Lässt ihre Zukunft als Intendantin noch offen. Der Schock sitzt tief. Allein kann und wird sie es nicht machen.