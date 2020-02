ich bin Studentin und komme aus einer Hartz-IV-Familie. In den 19 Jahren bis zum Studium war ich genau zweimal im Urlaub. Nach dem Abitur bekam ich ein Stipendium, weil ich mich ehrenamtlich engagiert habe und gute Noten hatte. Darüber hinaus war mir auch schon sehr früh klar, dass ich mich anstrengen muss, wenn ich etwas erreichen will. Durch mein Stipendium habe ich mehr Geld zur Verfügung als viele andere Studenten, allerdings könnte meine Familie mich auch weiterhin gar nicht unterstützen. Immer wieder gerate ich mit Freunden in Streit, die arbeiten müssen, um ihr Studium zu finanzieren, weil sie kein Stipendium bekommen haben. Ich finde das eigentlich gerecht, ihre Noten sind ja auch nicht so gut wie meine. Jedoch habe ich immer wieder mit Neid zu kämpfen, anstatt dass sich Leute für mich freuen. Wie kann ich damit umgehen?

