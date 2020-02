Politik, auch demokratische, dient in letzter Instanz dazu, den Bürgerkrieg zu verhindern, es nicht zuzulassen, dass die Menschen aufeinander losgehen. Darüber wird üblicherweise nicht gesprochen – aus guten Gründen, denn schon das öffentliche Reden über ein mögliches Ausrasten füttert die Energien, die dahin führen. Man sieht zurzeit in den USA, was es bedeutet, wenn die Mitglieder einer Gesellschaft sich nur noch davon abhalten können, aufeinander loszugehen, indem sie einander immerzu direkt davor warnen. Der Firnis wird durchscheinend.

In einer leidlich funktionierenden Demokratie wie der deutschen wurde der Bürgerkrieg bislang viel weiter vorn verhindert, nicht erst da, wo sich unverhandelbare Identitäten gebildet und unversöhnliche Lager formiert haben, sondern bereits da, wo der Ausgleich bloß finanzieller Interessen oder konkurrierender Verwöhntheiten zur Debatte steht. Diese Vorneverteidigung der Demokratie setzt indes etwas voraus: dass nämlich die Politik den Menschen nicht mehr Probleme zumutet, als das Volk verkraften kann oder mag – aber auch nicht so wenig, dass zu viele Probleme übrig bleiben, die sich dann später als Krise unangenehm bemerkbar machen. Realität wird also auf ein demokratisch bekömmliches Maß gebracht, was stets einschließt, dass ein beträchtlicher Teil der realen Anforderungen an eine Gesellschaft in die Zukunft verschoben wird. Das ist die banale Antwort auf die Frage, warum Gesellschaften außerhalb von Kriegszeiten selten mehr Probleme haben, als sie verarbeiten können: Verschieben. Sowohl Helmut Kohl wie auch Angela Merkel wurde oft vorgeworfen, sie hätten Probleme "ausgesessen", was stimmt, aber eben auch zu ihren Kanzler-Aufgaben gehörte.

Debattiert wird höchst erregt, die Politik, die wirklich etwas bewegt, muss man jedoch mit der Lupe suchen. © Fotoillustration: Matt Chase

Doch bei allem Verständnis für das Aussitzen und die notwendige Selbstbezüglichkeit politischer Prozesse – neuerdings scheint etwas gründlich aus erwähnter Balance geraten zu sein. Wir erleben einen bedenklichen, vielleicht schon gefährlichen Realitätsverlust der Politik sowie eine Moralisierung und Virtualisierung der politischen Debatte. Warum ist das so?

Offenbar wachsen den westlichen Gesellschaften die Probleme über den Kopf. Sie können die politische, militärische und wirtschaftliche Ordnung der Welt nicht mehr steuern. Die Digitalisierung hat das gesamte gesellschaftliche Leben verändert. Und die Krise im Mensch-Natur-Verhältnis ist in eine neue Phase getreten, in der die ökologischen Probleme sich verschlimmern: Alles, was der Zukunft überantwortet wird, kommt bereits morgen als verschärfte Gegenwart zurück, alles, was man ins Meer kippt, sammelt sich kurz drauf als Mikroplastik in den Körpern. Verschieben und Verschärfen fallen also in eins, der kumulative Charakter ökologischer Prozesse stößt sich mit dem prokrastinierenden Bedürfnis demokratischer Politik.

Post-hegemonial, post-fossil und in Deutschland noch post-Merkel – all das zusammen überfordert diese Gesellschaft intellektuell, emotional und politisch. Und was tut sie? Erst mal ausweichen.

Die klügeren unter den deutschen Spitzenpolitikerinnen und -politikern spüren, dass ihre Instrumente nicht mehr auf die Lage passen, und leben in zwei Welten. Angela Merkel weiß als Physikerin, die sich über die Klimakrise eingehend informieren ließ, dass sie klimapolitisch Mist gebaut hat; doch denkt die Politikerin Merkel zugleich, dass genau dieser Mist, das Verschleppen zu großer Aufgaben, Dünger für die Demokratie ist. Wolfgang Schäuble liest all die neuen Bücher, die den Westen grundsätzlich infrage stellen, doch lässt sich im Gespräch darüber genau markieren, wo ihm zur Umsetzbarkeit der dort gewonnenen Einsichten nicht wirklich etwas einfällt, dann nämlich, wenn er vom Argument zur Anekdote wechselt. Peter Altmaier, der in seiner Spätphase zum Sachwalter einer Normalität geworden ist, die es so nicht mehr gibt, liest privat exzessiv Bismarck-Biografien: Traumreisen in eine Welt, in der Machtpolitik noch geholfen hat. Selbst Olaf Scholz, der die kollabierende Kontinuität nahezu perfekt verkörpert, lädt sich die Disruption in Gestalt von Intellektuellen zum Gespräch in sein Ministerium – nur um hinterher noch akkurater darauf zu achten, dass bloß nichts davon Eingang in seine Politik findet. In solchen Doppelwelten zeigt sich, dass wir in zwei Epochen gleichzeitig leben.

Großbritannien hat einen eigenen Weg gefunden, damit fertigzuwerden, dass es mit seinen Problemen – Verlust an internationalem Einfluss, dysfunktionales Königshaus, Krise des Gesundheitssystems, Kluft zwischen Arm und Reich, ausufernder Finanzsektor – nicht mehr fertigwird. Um zu verdrängen, was man alles nicht lösen kann, schuf sich das Land ein Problem, das es lösen kann: den Brexit, der im besten Fall ohne Folgen bleibt, was wiederum bedeutet, dass er auch kein einziges reales Problem lösen wird.

In Deutschland verläuft die Fiktionalisierung des Politischen weniger mustergültig, wenngleich nicht weniger wirkungsvoll.

Da ist zunächst mal die Regierungspartei SPD, die nun schon seit Jahren in den Kulissen ihrer eigenen Geschichte herumstolpert. Regelmäßig und mit wachsendem Tamtam wird die Erneuerung der Partei verkündet und inszeniert – nur damit hinterher mit neuem Personal alles so weiterläuft wie bisher. Zuletzt hat diese Virtualisierung sozialdemokratischer Selbstbeschäftigung einen Grad angenommen, den man nicht für möglich gehalten hätte. Erstmals in der Parteiengeschichte wurde ein linker Flügel enthauptet, indem man ihn an die Macht brachte. Und nun sitzen die beiden Parteivorsitzenden im diskursiven Tobe-Raum der Republik, sagen täglich Sachen, aber keiner hört hin. Hätte die SPD noch mehr Substanz und Gewicht, wären solche Manöver gar nicht möglich, so etwas funktioniert nur im politisch luftleeren Raum. Handlungen ohne Wirkungen – das ist ein Grundmuster des gegenwärtigen Realitätsverlustes.

Ja Gott, die SPD, könnte man nun sagen, doch profiliert sich auch die Vorsitzende der CDU und Verteidigungsministerin gern mit den Mitteln reiner Symbolik. Dass sie sich mit dritten Toiletten beschäftigt, die es in der Wirklichkeit kaum gibt, geschenkt. Doch auch die von Annegret Kramp-Karrenbauer geforderte allgemeine Dienst- oder Wehrpflicht hat nicht die geringste Chance, je realisiert zu werden. Mariam Lau nannte derlei Spielchen mal treffend "Fake-Konservatismus". Er dient nur als konservatives Emoji, anstatt auf die Veränderung der Wirklichkeit zu zielen. Ähnlich verhielt es sich mit der Schutzzone in Syrien, die Kramp-Karrenbauer vergangenen Oktober vorschlug: keine Aussicht auf Erfolg, nur ein leeres Zeichen. Vorschläge, die keine Veränderung wollen, sondern nur mediale Wirkung – das ist ein weiteres Muster von Post-Politik.