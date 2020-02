© Illustration: Julian Fiebach für DIE ZEIT

Es gibt eine Urban Legend, die in sozialen Netzwerken herumgeht: "Mein Opa hat mir heute erzählt, dass immer, wenn Oma sauer auf ihn ist, er den Deckel vom Marmeladenglas festdreht, damit sie wieder mit ihm reden muss. Genau DAS möchte ich auch mal." Eine schöne, herzerwärmende, vermutlich erfundene Geschichte.

Ich will gar nicht über Alltagssexismus schreiben oder die Machtverhältnisse einer Mittelschichtsehe in Nachkriegsdeutschland. Ich will bloß festhalten: Die emotionale Erpressung mit einem Marmeladenglas ist ein aussterbender Trick.

Denn als die Geschichte neulich bei Twitter erzählt wurde, kam die Antwort: "An alle, die denken, dass man als Frau einen Mann zum Öffnen irgendwelcher Gläser braucht: Mit einem dünnen Löffelstiel zwischen Glas und Deckel gehen und leicht hebeln, damit Luft entweicht."

Omas von heute können googeln, wenn sie vor einem verschlossenen Marmeladenglas stehen. Sie fragen nicht ihre Männer, sie fragen Tutorials. Tutorials, Bedienungsanleitungen in wenigen Schritten, können einem alles beibringen: Nützliches (Wie man eine Waschmaschine anschließt). Nutzloses (Wie man eine Sektflasche mit einem Schwert öffnet). Lebenserleichterndes (Wie man eine Ehe rettet). Sogar Lebensrettendes (Wie man den Sturz aus einem Flugzeug überlebt).

Wir leben in einem How-to-Zeitalter. Das Gute ist: Man kann alles lernen. Das Blöde ist: Es gibt jetzt keine Ausrede mehr, etwas nicht selber zu machen. Was also muss man alles können?

Es gibt einen Ort, der eine Antwort bereithalten könnte. Dieser Ort heißt wikiHow. Wenn Wikipedia eine Enzyklopädie des Wissens ist, ist wikiHow eine Enzyklopädie des Könnens. Mehr als 200.000 Anleitungen in 18 Sprachen mit dem einen Ziel: "Teaching anyone in the world how to do anything."

Anything. Anyone! Die Möglichkeiten der Welt liegen ausgestreckt vor mir, gegossen in Tutorials. Ich bin bereit. Ich werde mir die Fertigkeiten draufschaffen, die man heute so draufhat. WikiHow hat mir eine Tabelle mit den 100 beliebtesten Tutorials geschickt. Die Redaktion hat zehn davon ausgewählt. Ich werde unter anderem lernen, wie man eine Dose ohne Dosenöffner öffnet. Flirtet. Einen Spagat in einer Woche macht.

Ich zog aus, um zu lernen, der Held eines modernen Bildungsromans. Würden mich Tutorials zu einem kompletteren Menschen machen?

Ich beginne mit dem größenwahnsinnigsten Vorhaben überhaupt: Ein Spagat in einer Woche. Bevor ich anfange, spreche ich tagelang von nichts anderem. Was für ein Tutorial! Wie geschaffen für das 21. Jahrhundert. Instagrammable, kann nicht jeder, dauert nur eine Woche. Eine anschlussfähige Challenge in Zeiten, in denen andere auf Fleisch verzichten oder eine Paläo-Diät machen.

Aber die Anamnese ist niederschmetternd! Von oben blicke ich in einen Abgrund: 70 Zentimeter zwischen dem Boden und, ähem, der Stelle zwischen meinen Beinen. Wolkenkratzerhöhe. International-Space-Station-Höhe. Ich kreise in der Umlaufbahn meiner eigenen Unbeweglichkeit.