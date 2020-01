Der Pfarrer wählt einen drastischen Namen für die Gegend, in der er lebt. Er spricht vom "Viereck des Todes" und meint damit die Umgebung der Städte Augusta, Syrakus, Melilli und Priolo, die an der Ostküste Siziliens liegen.

Don Palmiro Prisuttos Kirche steht im Zentrum des 35.000-Einwohner-Ortes Augusta, ein Lichtstrahl im Hauptschiff trifft auf sein blitzsauberes weißes T-Shirt. Weiße T-Shirts seien das offizielle Symbol der von ihm geführten Protestbewegung gegen die "tödliche Verschmutzung", sagt er. Boden, Luft und Wasser seien verseucht: mit Asbest, Arsen, Blei, Benzol, Quecksilber und anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen. Nach Jahrzehnten intensiver Belastungen durch die Industrie und zahlreichen Fällen von illegaler Müllentsorgung sei die Umwelt in der Region am Ende – und viele Menschen krank.

Seit etwa 70 Jahren ist die Gegend um Syrakus ein Zentrum der italienischen Chemie- und Erdölindustrie. Die erste Erdölraffinerie entstand dort 1949, heute sind insgesamt zehn Industrieanlagen aktiv: zwei Raffinerien, zwei Chemiefabriken, ein Zementwerk, zwei Industriegasanlagen und drei Kraftwerke. Deren Geschichte ist reich an Skandalen, doch erst jetzt beginnt die Politik, die Probleme wirklich zur Kenntnis zu nehmen.

Mitte November kam der parteilose italienische Umweltminister Sergio Costa zu Besuch – solch hochrangige Besucher hatten sich hier lange nicht blicken lassen. Costa versprach, dem "Teufelskreis" ein Ende zu bereiten, der die Bevölkerung zwinge, mit der Gefahr zu leben.

Er hatte wohl auch kaum eine andere Wahl. Wenige Wochen zuvor hatte das Krebsregister der Provinz Syrakus eine Studie veröffentlicht, der zufolge wohl nur die Umweltverschmutzungen erklären konnten, "warum es im industriellen Viereck zu einem Anstieg der Fälle kommt, während auf nationaler Ebene die Mortalität zurückgeht". Anselmo Madeddu, der Gesundheitsdirektor des Krebsregisters, warnte: "Die Krankheit verbreitet sich nunmehr von der Industriezone auf das umliegende Gebiet." Diese Erkenntnisse decken sich mit denen des Forschungsprojekts Sentieri, das im Auftrag des italienischen Gesundheitsministeriums verschmutzte Gebiete im ganzen Land untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass Todesfälle durch Lungen- und Darmkrebs in der Gegend "exzessiv" zunähmen, ebenso Atemwegserkrankungen und Erkrankungen des Verdauungsapparats.

An jedem Monatsende verliest der Pfarrer bei der Predigt die Namen neuer Krebstoter

Für viele der etwa 180.000 Menschen, die im Viereck des Todes leben, kommt die neue politische Aufmerksamkeit jedoch sehr spät. "Wenn ich an Krebs sterben sollte, wäre das vorsätzliche Tötung!", donnert Pater Prisutto in seiner Kirche. Er hat genügend Gründe, zu glauben, dass die Krankheit eines Tages auch über ihn hereinbrechen wird. Der Krebs hat schließlich schon viele Bewohner der Region dahingerafft. "Im Viereck hat jeder inzwischen einen Angehörigen, der an Krebs gestorben ist", sagt er. Sein Bruder sei ihm zum Opfer gefallen, auch eine seiner beiden Schwestern, während die andere derzeit um ihr Leben kämpfe.

Mit ernster Miene und eingezogenen Schultern deutet Pater Prisutto auf eine große Tafel am Eingang seiner Kirche. Lange Listen mit Namen und Daten hängen dort, es sind fast Tausend. Darüber ein Schild mit der Aufschrift "Platz der Märtyrer des Krebses". Seit fünf Jahren, an jedem 28. eines Monats, verliest der Pfarrer während seiner Predigt die Namen der neu verstorbenen Personen, ihr Alter und die Art des Krebses. "Um die Opfer nicht zu vergessen und das Bewusstsein der Bewohner zu wecken, die die Augen vor dem Sichausbreiten der Krankheit lieber verschließen", erklärt er.

Denn auch wenn es überraschen mag – der Schicksalsglaube hat die Oberhand im Viereck des Todes. "Besser an Krebs sterben als verhungern" ist ein zynischer Slogan der Bewohner, die um ihre Arbeit fürchten. Die Resignation sei die Folge einer "permanenten Erpressung am Arbeitsplatz, in einer von Arbeitslosigkeit betroffenen Gesellschaft", sagt Giusi Nané, Rechtsanwältin in Syrakus und Mitglied des Komitees "Stop Veleni". So wie fast jede Familie einen Krebstoten beklage, zähle sie oft auch einen Fabrikangestellten, sagt die Juristin.