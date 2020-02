Ausgerechnet heute ist es neblig. Wo dieser Text doch beginnen sollte mit der berühmten Walliser Sonne. Hier in der Westschweiz scheint sie öfter als anderswo in den Alpen, darauf würde ich meine Skier verwetten. Ein Walliser hat es mir mal so erklärt: Weil die Berge so hoch sind – 41 der 82 Viertausender der Alpen stehen im Wallis –, bleiben die Wolken außen an ihnen hängen. Darum wachsen im Tal die Aprikosen. Darum lesen die Winzer auf über 1000 Meter Höhe noch Trauben. Und darum haben die Skilehrer zwei Gesichtsfarben: weiß, wo die Skibrille die Augen vor der Sonne schützt; braun gebrannt außenrum.

